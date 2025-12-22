HLV Kim Sang-sik lần đầu nhắc đến hợp đồng: 'Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch VFF…’

Bản hợp đồng mở và tương lai của HLV Kim Sang-sik

Khi được hỏi về tương lai hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang-sik tỏ ra khá cởi mở nhưng vẫn giữ sự thận trọng cần thiết.

Ông chia sẻ: “Trong gần 2 năm ở Việt Nam, với những thành tích có được, tôi nghĩ mình đã có một bản lý lịch khá đẹp. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ tại đây. Với những kết quả đã qua, về hợp đồng, Chủ tịch VFF hiện rất bận nên tôi sẽ chia sẻ sau, sau khi có cuộc nói chuyện với chủ tịch”.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa phải) tại lễ ký hợp đồng với HLV Kim Sang-sik Ảnh: minh tú

Theo thông tin mới nhất, bản hợp đồng được ký kết vào tháng 5.2024, hai bên đã thống nhất rõ ràng về lộ trình cũng như các điều khoản gắn với thành tích. Cụ thể, nếu HLV Kim Sang-sik hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.22 (U.23) Việt Nam trong năm 2025, hợp đồng sẽ tự động được gia hạn đến sau vòng chung kết Asian Cup 2027, tức kéo dài đến hết tháng 2.2027.

Đáng chú ý, hợp đồng hiện tại có điều khoản “gia hạn tự động” khi các mục tiêu đề ra được hoàn thành và nhận được sự đồng thuận từ cả hai phía. Với cơ chế này, VFF và HLV Kim Sang-sik không cần bước vào các cuộc đàm phán mới, qua đó tạo sự ổn định lâu dài cho ban huấn luyện và các đội tuyển quốc gia. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp HLV trưởng yên tâm triển khai chiến lược phát triển mang tính kế thừa và bền vững.

Thực tế, mô hình hợp đồng này không xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trước HLV Kim Sang-sik, HLV Park Hang-seo cũng từng ký hợp đồng với VFF theo hình thức tương tự. Bản hợp đồng của ông Park có thời hạn đến ngày 31.1.2022 và kèm điều khoản tự động gia hạn thêm một năm, kéo dài đến hết ngày 31.1.2023 nếu hai bên tiếp tục thống nhất hợp tác.

Việc VFF tiếp tục đặt niềm tin vào các HLV trưởng người Hàn Quốc, đồng thời duy trì cơ chế hợp đồng mang tính ổn định cho thấy định hướng rõ ràng trong công tác xây dựng lực lượng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các đội tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục trong giai đoạn tới.