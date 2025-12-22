Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U.23 Việt Nam dự U.23 châu Á, gọi lại Bùi Vĩ Hào

Nghi Thạo
22/12/2025 18:27 GMT+7

Ngày 22.12, HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách U.23 Việt Nam với 25 cầu thủ, tập trung chuẩn bị tham dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026.

Nòng cốt của U.23 Việt Nam là các cầu thủ vừa giành HCV SEA Games

Theo đó, nòng cốt của U.23 Việt Nam lần này là 23 cầu thủ vừa đăng quang ngôi vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33. Toàn bộ 23 cầu thủ giành HCV đại hội thể thao khu vực đều góp mặt trong danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026.

Bên cạnh đó, danh sách tập trung lần này được bổ sung thêm 2 gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (CLB Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (CLB Becamex TP.HCM). Đây đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây của đội tuyển U.23 Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng thích nghi với triết lý huấn luyện của HLV trưởng Kim Sang-sik.

Bùi Vĩ Hào (phải) trở lại trong đội hình của U.23 Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 23.12, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Ngày 26.12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với đội tuyển U.23 Syria, qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.

Sau giai đoạn tập huấn, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 1.1.2026 để tham dự VCK U.23 châu Á 2026. Tại giải đấu này, U.23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt chạm trán U.23 Jordan ở trận ra quân ngày 6.1, tiếp đó gặp U.23 Kyrgyzstan vào ngày 9.1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12.1.

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tinh thần hưng phấn sau thành công tại SEA Games 33, đội tuyển U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi U.23 châu Á 2026.

Nóng: HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U.23 Việt Nam dự U.23 châu Á, gọi lại Bùi Vĩ Hào- Ảnh 2.

Danh sách U.23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026

Nóng: HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U.23 Việt Nam dự U.23 châu Á, gọi lại Bùi Vĩ Hào- Ảnh 3.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam

