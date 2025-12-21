U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, cặp bài trùng Trần Anh Tú và Kim Sang-sik sát cánh

Thông điệp trong phòng thay đồ tạo nên bước ngoặt

Người hâm mộ không khỏi tò mò điều gì đã giúp U.22 Việt Nam tạo ra màn lột xác ngoạn mục sau giờ nghỉ giữa trận, để từ thế bị dẫn 0-2 có thể gỡ hòa 2-2 ngay trên sân nhà của Thái Lan, trước khi giành chiến thắng ở hiệp phụ trong trận chung kết SEA Games 33. Đằng sau bước ngoặt ấy là những điều chỉnh kịp thời cùng thông điệp truyền cảm hứng được HLV Kim Sang-sik truyền tới các học trò.

HLV Kim Sang-sik vừa nhảy vừa hét Việt Nam vô địch sau khi trận chung kết SEA Games kết thúc

Chia sẻ với các phóng viên, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Chúng tôi chưa thể hiện được đúng khả năng của mình, đặc biệt là khi bị dẫn trước 0-2. Sau khi có những điều chỉnh, tôi không trách mắng các cầu thủ mà chỉ nói chuyện nhẹ nhàng để các em giữ được sự bình tĩnh. Dù bị dẫn 0-2, chúng tôi vẫn còn cơ hội và điều quan trọng nhất là không được bỏ cuộc.

Tôi nói với các cầu thủ rằng phải chiến đấu đến phút cuối cùng và tin rằng chiến thắng vẫn còn ở phía trước. Tôi cũng nhắc các em rằng khi trận đấu kết thúc, chúng ta không được để bản thân phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức. Trước đó, các đàn anh ở đội tuyển quốc gia từng vô địch tại đây, và các em cũng không có lý do gì để không hướng tới mục tiêu đó”, ông Kim nói.

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út sớm để thích nghi

Chiến thắng tại SEA Games 33 còn trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng để đội tuyển U.23 Việt Nam hướng tới VCK U.23 châu Á 2026. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6.1 đến 24.1.2026 tại Ả Rập Xê Út, với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 8 đội vào vòng tứ kết.

U.23 Việt Nam mang đến VCK U.23 châu Á lực lượng nào?

Theo kế hoạch, ngày 26.12, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út nhằm làm quen sớm với sân bãi và điều kiện thời tiết tại nước đăng cai. Trong bối cảnh thời tiết tại Hà Nội đang lạnh, việc di chuyển sớm được xem là bước chuẩn bị cần thiết, bởi dù Ả Rập Xê Út không còn nắng nóng gay gắt như mùa hè, sự khác biệt về khí hậu và thói quen sinh hoạt, giờ giấc vẫn có thể ảnh hưởng đến thể trạng các cầu thủ.

“Cặp bài trùng” tiếp tục song hành

Ở đợt tập trung này, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đội U.23 Việt Nam. Sự đồng hành của ông Trần Anh Tú và HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một “cặp bài trùng” giàu kinh nghiệm, từng góp phần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển trẻ gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua. Dấu ấn rõ nét nhất là chức vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm, ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á trên đất Indonesia và tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 33.

Ông Trần Anh Tú và HLV Kim Sang-sik

Ông Trần Anh Tú là người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu tại bảng A. Theo lịch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra quân gặp U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6.1.2026. Sau đó, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Kyrgyzstan vào lúc 21 giờ ngày 9.1.2026, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 12.1.2026. Các trận đấu của U.23 Việt Nam đều diễn ra tại thành phố Jeddah.