Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, cặp bài trùng Trần Anh Tú và Kim Sang-sik sát cánh

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/12/2025 11:50 GMT+7

Chỉ sau SEA Games 33 ít ngày, U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á. Cặp bài trùng quen thuộc sẽ tiếp tục là đầu tàu của đội trong hành trình này.

Thông điệp trong phòng thay đồ tạo nên bước ngoặt

Người hâm mộ không khỏi tò mò điều gì đã giúp U.22 Việt Nam tạo ra màn lột xác ngoạn mục sau giờ nghỉ giữa trận, để từ thế bị dẫn 0-2 có thể gỡ hòa 2-2 ngay trên sân nhà của Thái Lan, trước khi giành chiến thắng ở hiệp phụ trong trận chung kết SEA Games 33. Đằng sau bước ngoặt ấy là những điều chỉnh kịp thời cùng thông điệp truyền cảm hứng được HLV Kim Sang-sik truyền tới các học trò.

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, cặp bài trùng Trần Anh Tú và Kim Sang-sik sát cánh- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik vừa nhảy vừa hét Việt Nam vô địch sau khi trận chung kết SEA Games kết thúc

Chia sẻ với các phóng viên, HLV Kim Sang-sik cho biết: “Chúng tôi chưa thể hiện được đúng khả năng của mình, đặc biệt là khi bị dẫn trước 0-2. Sau khi có những điều chỉnh, tôi không trách mắng các cầu thủ mà chỉ nói chuyện nhẹ nhàng để các em giữ được sự bình tĩnh. Dù bị dẫn 0-2, chúng tôi vẫn còn cơ hội và điều quan trọng nhất là không được bỏ cuộc.

Tôi nói với các cầu thủ rằng phải chiến đấu đến phút cuối cùng và tin rằng chiến thắng vẫn còn ở phía trước. Tôi cũng nhắc các em rằng khi trận đấu kết thúc, chúng ta không được để bản thân phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức. Trước đó, các đàn anh ở đội tuyển quốc gia từng vô địch tại đây, và các em cũng không có lý do gì để không hướng tới mục tiêu đó”, ông Kim nói.

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út sớm để thích nghi

Chiến thắng tại SEA Games 33 còn trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng để đội tuyển U.23 Việt Nam hướng tới VCK U.23 châu Á 2026. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 6.1 đến 24.1.2026 tại Ả Rập Xê Út, với sự tham dự của 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 8 đội vào vòng tứ kết.

U.23 Việt Nam mang đến VCK U.23 châu Á lực lượng nào?

Theo kế hoạch, ngày 26.12, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út nhằm làm quen sớm với sân bãi và điều kiện thời tiết tại nước đăng cai. Trong bối cảnh thời tiết tại Hà Nội đang lạnh, việc di chuyển sớm được xem là bước chuẩn bị cần thiết, bởi dù Ả Rập Xê Út không còn nắng nóng gay gắt như mùa hè, sự khác biệt về khí hậu và thói quen sinh hoạt, giờ giấc vẫn có thể ảnh hưởng đến thể trạng các cầu thủ.

“Cặp bài trùng” tiếp tục song hành

Ở đợt tập trung này, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đội U.23 Việt Nam. Sự đồng hành của ông Trần Anh Tú và HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một “cặp bài trùng” giàu kinh nghiệm, từng góp phần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển trẻ gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua. Dấu ấn rõ nét nhất là chức vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm, ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á trên đất Indonesia và tấm HCV bóng đá nam tại SEA Games 33.

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, cặp bài trùng Trần Anh Tú và Kim Sang-sik sát cánh- Ảnh 2.

Ông Trần Anh Tú và HLV Kim Sang-sik

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, cặp bài trùng Trần Anh Tú và Kim Sang-sik sát cánh- Ảnh 3.

Ông Trần Anh Tú là người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu tại bảng A. Theo lịch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ ra quân gặp U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6.1.2026. Sau đó, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Kyrgyzstan vào lúc 21 giờ ngày 9.1.2026, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 12.1.2026. Các trận đấu của U.23 Việt Nam đều diễn ra tại thành phố Jeddah.

Tin liên quan

Hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có thời hạn đến thời điểm nào?

Hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có thời hạn đến thời điểm nào?

Khán giả Việt Nam đang rất quan tâm đến hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL của sao U.22 Việt Nam thua CLB CAHN trận đấu bù, chưa thoát hiểm

Ngoạn mục giành HCV SEA Games 33, U.23 Việt Nam làm gì để tái lập kỳ tích Thường Châu?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 châu Á ả rập xê út Trần Anh Tú Kim Sang-sik VFF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận