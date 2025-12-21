Ngoạn mục giành HCV SEA Games 33, U.23 Việt Nam làm gì để tái lập kỳ tích Thường Châu?

U.23 Việt Nam nếu vào được tứ kết U.23 châu Á, cơ hội hoàn toàn có thể

Tính từ năm 2016 khi lần đầu có mặt tại vòng chung kết giải U.23 châu Á đến nay, U.23 Việt Nam đã có 6 lần liên tiếp góp mặt. Thành tích đó ngang bằng với Thái lan cũng có 6 lần liên tiếp. Nhưng trong khi người Thái chỉ duy nhất một lần vào tứ kết nhờ vòng chung kết năm 2020 tổ chức trên sân nhà, thì chúng ta vượt hơn xa khi có đến 3 lần vào tứ kết và 1 lần giành á quân. Đó là các giải đấu năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), năm 2022 tại Uzbekistan và năm 2024 tại Qatar. Năm 2018 cũng là năm thành công nhất của U.23 khi Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng và đồng đội giành ngôi á quân bằng một chiến tích rực rỡ.

Lý Đức và Hiểu Minh, cặp trung vệ to cao đủ sức đối đầu với đối thủ Tây Á ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều này nói lên rằng ở cấp độ U.23 thực sự Việt Nam từ nhiều năm qua mạnh và ổn định nhất khu vực Đông Nam Á, đồng thời hoàn toàn có thể chơi tốt với các đối thủ châu lục. Đặc biệt là không hề ngán ngại các đội Tây Á không quá đẳng cấp như Iran hay Ả Rập Xê Út. Như từ năm 2018, chúng ta đã từng có những trận đấu tưng bừng như hào Syria, thắng bằng phạt đền với Iraq, Qatar. Năm 2020 chúng ta cũng hòa cả Jordan lẫn UAE. Năm 2022 chúng ta chỉ chịu thua Ả Rập Xê Út, đội lên ngôi vô địch sau đó 0-2. Hoặc năm 2024 chúng ta từng thắng Kuwait 3-1, trước khi dừng bước ở tứ kết trước đội hạng 3 giải này là Iraq với tỷ số sát nút 0-1.

Đình Bắc vẫn là hạt nhân kết nối toàn đội, tạo nên chiến thắng vẻ vang ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ đó có thể thấy việc gặp các đội Tây Á và Trung Á ở vòng bảng AFC U.23 năm 2026 là không phải là rào cản không thể vượt qua. Có thể chúng ta gặp khó một chút trước chủ nhà Ả Rập Xê Út, nhưng hoàn toàn có thể thắng cả Jordan và Kygryzstan. Jordan là đối thủ cũng hay gặp khó trước chúng ta, nhiều lần gần đây đều chỉ có thể cầm hòa, như giải năm 2020 hoặc nhìn xa hơn ở cấp độ đội tuyển thì họ từng bị Việt Nam đánh bại tại vòng 16 đội Asian Cup năm 2019. Còn Kygryzstan cũng không phải là đối thủ không thể vượt qua. Huống chi lịch thi đấu vòng chung kết lần này rất thuận lợi khi Việt Nam lần lượt gặp Jordan (6.1), Kygryzstan (9.1) trước khi gặp trận cuối vòng bảng với chủ nhà Ả Rập Xê Út (12.1). Giải quyết được 2 trận đầu, Việt Nam cầm chắc vé vào tứ kết.

Thanh Nhàn (12) chơi xuất sắc ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Ký ức Thường Châu trở thành động lực mạnh mẽ cho U.23 Việt Nam

Đến giờ hành trình tuyệt đẹp ở Thường Châu tuyết trắng đầu năm 2018 vẫn là một ký ức khó phai của bóng đá Việt Nam. Đó là một giải đấu mà chúng ta đã trình làng một thế hệ tài năng mà bây giờ đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Thường thì để có một lứa cầu thủ đồng đều và chất lượng như vậy phải mất chu kỳ 8-10 năm. AFF Cup năm 2008 Việt Nam vô địch với lứa Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, Vũ Phong, Việt Thắng, Dương Hồng Sơn. 10 năm sau đó lứa Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh mới lại giành tiếp AFF Cup và những chiến tích U.23.

Phi Hoàng, một hậu vệ cánh tài năng ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện tại bóng đá Việt Nam đang có một lứa U.23 mới đầy tài năng và cũng đã bắt đầu trở thành những trụ cột trong các CLB V-League. Họ đã thể hiện một phong cách chơi đĩnh đạc, tự tin, tinh thần thi đấu tốt, không bao giờ từ bỏ với khát khao cháy bỏng. Những Đình Bắc, Thanh Nhàn, Thái Sơn, Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Phi Hoàng, Văn Thuận, Khuất Văn Khang, Thanh Phúc, Xuân Bắc, Nhật Minh hay Quốc Cường đang được kỳ vọng rất lớn theo đúng chu kỳ 10 năm sẽ làm nên những chiến công hiển hách tại Asian Cup, AFF Cup và trước mắt là vòng chung kết U.23 châu Á.

Xuân Bắc (12), một gạch nối mới tài năng ở tuyến giữa ẢNH: NHẬT THỊNH

Để có thể tái lập kỳ tích Thường Châu dĩ nhiên đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của các tuyển thủ U.23. Nhưng quan trọng là tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik. Ông Henrique Calisto năm 2008 và Park Hang-seo năm 2018-2019 đã thành công nhờ sự truyền lửa, liệu pháp tâm lý, đọc trận đấu tốt, đưa đội hình và lối chơi phù hợp với từng đối thủ. Ông Kim Sang-sik cũng hội tụ những phẩm chất như vậy, nhưng luôn cầu thị và đặc biệt là sự thay người xuất sắc. Dĩ nhiên cũng có lúc ông sắp đội hình có chút trục trặc, nhưng ứng biến mau lẹ với thực tế trên sân, nên đã quyết định thay đổi rất nhanh, kịp thời. Nhờ vậy U.23 Việt Nam đã làm nên những trận đấu khó tin, như cách lội ngược dòng trước Thái lan tại chung kết SEA Games.

Nhiều tài năng mới của U.23 Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Hy vọng với lứa tài năng mới dưới bàn tay của ông Kim Sang-sik, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có một giải đấu thể hiện đúng tầm vóc và đẳng cấp của mình. Không chỉ lọt vào tứ kết mà có thể nghĩ xa hơn chơi sòng phẳng với chủ nhà để tranh ngôi đầu bảng. Và nếu vào vòng trong có gặp Nhật Bản hay Qatar, những đối thủ "nặng ký" ở bảng B thì người hâm mộ sẽ có niềm tin rằng U.23 Việt Nam vẫn chứng tỏ được khả năng của mình để mở đầu cho thời kỳ mới chinh phục đỉnh cao U.23 châu Á và gặt hái "vàng" ở cấp độ đội tuyển sau 10 năm.