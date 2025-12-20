Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có thời hạn đến thời điểm nào?

Đồng Nguyên Khang
20/12/2025 18:01 GMT+7

Khán giả Việt Nam đang rất quan tâm đến hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik.

Một bản hợp đồng đảm bảo cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik làm rất tốt

Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn đang được các bên thực hiện đến thời điểm trong năm 2027. 

Đây được xem là sự bảo đảm cho chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh nhà cầm quân người Hàn Quốc đang để lại dấu ấn đậm nét kể từ khi nhậm chức. 

Hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có thời hạn đến thời điểm nào?- Ảnh 1.

Hợp đồng được ký vào tháng 5.2024

Ảnh: Minh Tú

Hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có thời hạn đến thời điểm nào?- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik rất thành công tại Việt Nam

Ảnh: Nhật Thịnh

Theo thông tin của Báo Thanh Niên, hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có thời hạn đến trong năm 2027. 

Kể từ khi ký hợp đồng với VFF vào tháng 5.2024, HLV Kim Sang-sik đã có chuỗi thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam. Chỉ trong vòng một năm, ông đã giúp bóng đá Việt Nam giành cú đúp danh hiệu quan trọng là chức vô địch AFF Cup 2024 và HCV SEA Games 33. 

Chia sẻ sau chiến tích tại SEA Games, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm xúc động: “Trong vòng một năm, tôi cùng với hai đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch, đó là vô địch AFF Cup 2024 và vô địch SEA Games 33. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. 

Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước 0-2. Chính tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp đội tuyển tạo nên kết quả đáng tự hào này”. 

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn khẳng định tài năng khi cùng đội U.23 Việt Nam đăng quang giải U.23 Đông Nam Á 2025. Thành công ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U.23 cho thấy tính hiệu quả trong triết lý huấn luyện và khả năng xây dựng lực lượng kế cận của HLV Kim Sang-sik. Người hâm mộ kỳ vọng HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn, duy trì bản sắc giàu tinh thần chiến đấu – yếu tố đã trở thành dấu ấn rõ nét dưới thời ông.

