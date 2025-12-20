TV360 phát trực tiếp VCK U.23 châu Á 2026: U.23 Việt Nam viết tiếp hành trình khát vọng

Đây không chỉ là sân chơi để các đội bóng trẻ khẳng định năng lực, mà còn là bệ phóng quan trọng cho tương lai của bóng đá châu Á.

U.23 Việt Nam tiếp tục là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng từ người hâm mộ trong nước. Nhắc đến U.23 châu Á, người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nguyên cảm xúc về kỳ tích Thường Châu 2018, khi U23 Việt Nam lần đầu tiên giành ngôi á quân dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Dù thời gian đã trôi qua, dấu mốc lịch sử ấy vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ cầu thủ kế cận.

Bước vào VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam mang theo tinh thần kế thừa, quyết tâm làm mới mình và hướng đến những mục tiêu cao hơn.





TV360 sở hữu bản quyền giải U.23 châu Á 2026, trong đó có các trận đấu của U.23 Việt Nam

So với những kỳ giải trước, U23 Việt Nam hiện sở hữu lực lượng trẻ trung, giàu tiềm năng, được tôi luyện qua nhiều giải đấu trong khu vực và châu lục.

Việc góp mặt tại VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ là cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan hay Ả Rập Xê Út, mà còn là dịp để các cầu thủ khẳng định bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường dài phía trước.

Để phục vụ người hâm mộ, TV360 sẽ trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 6.1 đến 24.1.2026. Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của U.23 Việt Nam cũng như những cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các đội bóng mạnh nhất châu Á ngay trên nền tảng TV360.





Trung Kiên và đồng đội sẽ tái tập trung ngày 23.12 tại Hà Nội

VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ là cuộc tranh tài vì danh hiệu, mà còn là nơi thắp lên niềm tin và hy vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ đang chờ đợi một U.23 Việt Nam thi đấu tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng tạo nên những dấu ấn mới trên sân chơi châu lục.

U.23 tập trung ngày nào, lịch thi đấu vòng bảng ra sao?

U.23 Việt Nam sẽ trở lại tập trung từ ngày 23.12 tới tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Giải đấu này sẽ là thử thách quan trọng tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên đấu trường châu lục. Hướng tới chặng đường sắp tới, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh chức vô địch SEA Games 33 đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho mục tiêu dài hạn của đội. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á vào tháng 1.2026. Hai chức vô địch gần đây giúp các cầu thủ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt để hướng tới thành tích cao nhất tại giải đấu châu lục".



U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 6.1.2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium. U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan trên này, vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.2026.



Trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, U.23 Việt Nam gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026.

