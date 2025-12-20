Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

TV360 phát trực tiếp VCK U.23 châu Á 2026: U.23 Việt Nam viết tiếp hành trình khát vọng

Bùi Huy
Bùi Huy
20/12/2025 20:30 GMT+7

Vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026 hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện bóng đá đáng chú ý nhất đầu năm 2026, khi quy tụ 16 đội tuyển U.23 hàng đầu châu lục, trong đó có U.23 Việt Nam.

Đây không chỉ là sân chơi để các đội bóng trẻ khẳng định năng lực, mà còn là bệ phóng quan trọng cho tương lai của bóng đá châu Á. 

U.23 Việt Nam tiếp tục là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng từ người hâm mộ trong nước. Nhắc đến U.23 châu Á, người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nguyên cảm xúc về kỳ tích Thường Châu 2018, khi U23 Việt Nam lần đầu tiên giành ngôi á quân dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Dù thời gian đã trôi qua, dấu mốc lịch sử ấy vẫn là nguồn cảm hứng lớn cho các thế hệ cầu thủ kế cận. 

Bước vào VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam mang theo tinh thần kế thừa, quyết tâm làm mới mình và hướng đến những mục tiêu cao hơn. 


TV360 phát trực tiếp VCK U.23 châu Á 2026: U.23 Việt Nam viết tiếp hành trình khát vọng - Ảnh 1.

TV360 sở hữu bản quyền giải U.23 châu Á 2026, trong đó có các trận đấu của U.23 Việt Nam

So với những kỳ giải trước, U23 Việt Nam hiện sở hữu lực lượng trẻ trung, giàu tiềm năng, được tôi luyện qua nhiều giải đấu trong khu vực và châu lục. 

Việc góp mặt tại VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ là cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan hay Ả Rập Xê Út, mà còn là dịp để các cầu thủ khẳng định bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm cho chặng đường dài phía trước. 

Để phục vụ người hâm mộ, TV360 sẽ trực tiếp toàn bộ các trận đấu tại VCK U23 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 6.1 đến 24.1.2026. Khán giả có thể theo dõi trọn vẹn hành trình của U.23 Việt Nam cũng như những cuộc đối đầu đỉnh cao giữa các đội bóng mạnh nhất châu Á ngay trên nền tảng TV360.


TV360 phát trực tiếp VCK U.23 châu Á 2026: U.23 Việt Nam viết tiếp hành trình khát vọng - Ảnh 2.

Trung Kiên và đồng đội sẽ tái tập trung ngày 23.12 tại Hà Nội

VCK U.23 châu Á 2026 không chỉ là cuộc tranh tài vì danh hiệu, mà còn là nơi thắp lên niềm tin và hy vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ đang chờ đợi một U.23 Việt Nam thi đấu tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng tạo nên những dấu ấn mới trên sân chơi châu lục.

U.23 tập trung ngày nào, lịch thi đấu vòng bảng ra sao?

U.23 Việt Nam sẽ trở lại tập trung từ ngày 23.12 tới tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026. 

Giải đấu này sẽ là thử thách quan trọng tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên đấu trường châu lục. Hướng tới chặng đường sắp tới, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh chức vô địch SEA Games 33 đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho mục tiêu dài hạn của đội. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á vào tháng 1.2026. Hai chức vô địch gần đây giúp các cầu thủ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt để hướng tới thành tích cao nhất tại giải đấu châu lục".

U.23 Việt Nam gặp U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 theo giờ Việt Nam ngày 6.1.2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall Stadium. U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan trên này, vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.2026. 

Trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium, U.23 Việt Nam gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026.

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 châu Á Phát sóng Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận