Món quà đặc biệt từ chủ nhà SEA Games 34

Lễ bế mạc SEA Games 33 (lúc 19 giờ tối nay, 20.12.2025) sẽ mở đầu bằng một phút mặc niệm, tưởng nhớ Hoàng thái hậu Sirikit, tiếp đó là nghi thức thượng cờ quốc gia Thái Lan trong không khí trang nghiêm.

Sau phần nghi lễ trang trọng, lễ bế mạc sẽ mở màn với tiết mục mang tên “Tiếng còi… vọng lại từ cuộc thi”, tái hiện hành trình thi đấu đầy cảm xúc của các VĐV tại SEA Games 33. Một cuộc diễu hành của VĐV đến từ 54 môn thể thao, cùng đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ, những chiến thắng và giây phút xúc động xuyên suốt đã được chuẩn bị chu đáo. Các hình ảnh được trình chiếu trên màn hình lớn sẽ khơi lại bầu không khí sôi động của SEA Games 33, từ lễ khai mạc cho đến những ngày thi đấu cuối cùng.

SEA Games 33 sẽ khép lại sau lễ bế mạc tối nay ẢNH: AFP

Tiếp đó, sân khấu Rajamangala sẽ sôi động với chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề chính: “Âm thanh của nhà vô địch… những bài ca chiến thắng”. Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Thái Lan là Tah-U Pittaya Saechua và ca sĩ Thung Kratae R-Siam (Trae Boonyaliang) dự kiến cũng sẽ xuất hiện, mang đến không khí lễ hội rực rỡ, tôn vinh tinh thần chiến thắng và khát vọng vươn lên của thể thao Đông Nam Á.

Sau khi các tiết mục nghệ thuật khép lại, Ban tổ chức cũng tiến hành phần nghi lễ quan trọng nhất của lễ bế mạc. Nghi thức tắt đuốc SEA Games, hạ cờ được cử hành trang trọng, chính thức khép lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Đồng thời, nước chủ nhà Thái Lan cũng sẽ trao lại cờ đăng cai cho Malaysia - quốc gia sẽ tổ chức SEA Games 34 vào năm 2027.

Theo trang New Strait Times, Malaysia sẽ mang đến tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của 3 nghệ sĩ Mimi Fly, Amir Jahari và Marsha Milan, cùng 60 vũ công đến từ nhiều dân tộc khác nhau. "Món quà" này nhằm giới thiệu về văn hóa, cũng như gửi lời chào đón nồng nhiệt của Malaysia tới bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, đúng vào thời điểm lá cờ SEAGF được trao, một tiết mục cực kỳ độc đáo sẽ xuất hiện tại Malaysia. Cụ thể, SVĐ quốc gia Bukit Jalil (Malaysia) cùng 10 công trình kiến trúc mang tính biểu tượng thuộc 4 thành phố đăng cai SEA Games 34 gồm Kuala Lumpur, Kuching, Johor Baru và Penang, được thắp sáng bằng các ánh đèn màu đỏ, vàng, xanh lam và trắng - tượng trưng cho màu quốc kỳ Malaysia...

"Sửa sai" ở lễ bế mạc SEA Games 33

Chia sẻ với trang Daily News, tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), cho biết ông đã trực tiếp theo dõi các buổi tổng duyệt và đánh giá chương trình lễ khai mạc “rất đẹp và được chuẩn bị kỹ lưỡng”. Theo ông Kongsak Yodmani: "Ban tổ chức SEA Games 33 đã họp nhiều lần, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những tranh cãi ở lễ khai mạc. Chúng tôi hứa đã chuẩn bị chu đáo, khắc phục mọi thứ để lễ bế mạc diễn ra một cách trọn vẹn, xứng đáng với tầm vóc của Thái Lan".

Chính phủ Thái Lan cho rằng SEA Games 33 đã diễn ra suôn sẻ ẢNH: AFP

Về phía Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng SEA Games 33 đã diễn ra suôn sẻ, bất chấp những ý kiến trái chiều ban đầu. Ông gửi lời cảm ơn người dân Thái Lan vì tinh thần đoàn kết, hiếu khách và sự cổ vũ dành cho các VĐV đến từ mọi quốc gia. Khi được hỏi về chất lượng của SEA Games 33 trên thang điểm 10, Thủ tướng Thái Lan trả lời ngắn gọn: “Tôi cho 100 điểm".