Thể thao SEA Games 33

Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
20/12/2025 12:10 GMT+7

Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên cùng các đồng đội xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam HCV nội dung bơi đường dài tiếp sức đồng đội hỗn hợp.

Đội tuyển bơi Việt Nam ngược dòng ngoạn mục

Nội dung bơi đường dài tiếp sức đồng đội hỗn hợp diễn ra sáng nay có sự tham gia tranh tài của 6 đội gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Mỗi đội thi đấu 4 người (2 nam, 2 nữ), bơi tiếp sức mỗi người 1.500 m.

Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33- Ảnh 1.

Các kình ngư Việt Nam xuất sắc

Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33- Ảnh 2.

Mai Trần Tuấn Anh quá tuyệt vời

Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33- Ảnh 3.

Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc đoạt HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp bơi đường dài

ẢNH: THANH HUYỀN

Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33- Ảnh 4.

Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh hcv bơi mặt nước mở tiếp sức hỗn hợp 4x1500 m

Đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu với đội hình 4 tuyển thủ là Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh và Nguyễn Khả Nhi. Chịu sự cạnh tranh quyết liệt của chủ nhà Thái Lan và Singapore nhưng với đội hình đồng đều cùng quyết tâm cao độ giúp đội tuyển bơi Việt Nam về đích đầu tiên, đoạt HCV. Thành tích mà đội Việt Nam đạt được là 1 giờ 12 phút 18 giây, đội Singapore về hạng nhì và chủ nhà Thái Lan xếp hạng ba.

Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33- Ảnh 5.

Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33- Ảnh 6.

Tấm HCV quý giá của đội tuyển bơi Việt Nam ở nội dung đường dài

ẢNH: THANH HUYỀN

Theo thông tin từ ban huấn luyện, ở lượt bơi thứ 3, đội Singapore tạo cách biệt 16 giây so với đội Việt Nam. Tuy nhiên ở lượt bơi cuối kình ngư Mai Trần Tuấn Anh thi đấu bùng nổ giúp đội Việt Nam vươn lên giành chiến thắng. Trước đó Mai Trần Tuấn Anh thi đấu ấn tượng ở cự ly 10 km khi về hạng nhì, đoạt HCB.



Việt Nam và kỳ SEA Games về đích an toàn: 'Dặm nền' quan trọng cho ASIAD, Olympic

Việt Nam và kỳ SEA Games về đích an toàn: ‘Dặm nền’ quan trọng cho ASIAD, Olympic

SEA Games 33 kết thúc với đoàn thể thao Việt Nam là đã hoàn thành chỉ tiêu, có thể xem là về đích an toàn. Đây là kỳ đại hội mà nhiều môn thể thao Olympic đã phát sáng, dặm nền cho ASIAD 2026 và Olympic 2028.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
