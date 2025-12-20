Nóng: Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc giành HCV tiếp sức bơi đường dài SEA Games 33

Đội tuyển bơi Việt Nam ngược dòng ngoạn mục

Nội dung bơi đường dài tiếp sức đồng đội hỗn hợp diễn ra sáng nay có sự tham gia tranh tài của 6 đội gồm Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Mỗi đội thi đấu 4 người (2 nam, 2 nữ), bơi tiếp sức mỗi người 1.500 m.

Các kình ngư Việt Nam xuất sắc

Mai Trần Tuấn Anh quá tuyệt vời

Đội tuyển bơi Việt Nam xuất sắc đoạt HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp bơi đường dài ẢNH: THANH HUYỀN

Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Khả Nhi, Võ Thị Mỹ Tiên và Mai Trần Tuấn Anh hcv bơi mặt nước mở tiếp sức hỗn hợp 4x1500 m

Đội tuyển bơi Việt Nam thi đấu với đội hình 4 tuyển thủ là Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh và Nguyễn Khả Nhi. Chịu sự cạnh tranh quyết liệt của chủ nhà Thái Lan và Singapore nhưng với đội hình đồng đều cùng quyết tâm cao độ giúp đội tuyển bơi Việt Nam về đích đầu tiên, đoạt HCV. Thành tích mà đội Việt Nam đạt được là 1 giờ 12 phút 18 giây, đội Singapore về hạng nhì và chủ nhà Thái Lan xếp hạng ba.

Tấm HCV quý giá của đội tuyển bơi Việt Nam ở nội dung đường dài ẢNH: THANH HUYỀN

Theo thông tin từ ban huấn luyện, ở lượt bơi thứ 3, đội Singapore tạo cách biệt 16 giây so với đội Việt Nam. Tuy nhiên ở lượt bơi cuối kình ngư Mai Trần Tuấn Anh thi đấu bùng nổ giúp đội Việt Nam vươn lên giành chiến thắng. Trước đó Mai Trần Tuấn Anh thi đấu ấn tượng ở cự ly 10 km khi về hạng nhì, đoạt HCB.







