Việt Nam và kỳ SEA Games về đích an toàn: ‘Dặm nền’ quan trọng cho ASIAD, Olympic

Việt Nam về đích an toàn tại SEA Games giữa những khó khăn và thách thức không ngừng

Với 87 HCV, 79 HCB và 110 HCĐ của các môn thi đấu chính thức (chưa tính cầu mâycòn thi đấu trưa nay 20.12 mới xong) và nếu tính thêm 5 HCV khác của các môn như MMA, kéo co…không được tính huy chương thì chỉ tiêu ban đầu của đoàn thể thao Việt Nam là đạt xấp xỉ 90 HCV có thể xem là vừa đủ thành công. Con số đặt ra ban đầu từ 90 đến 100 HCV là chỉ nằm trong dự báo để chúng ta phấn đấu hướng tới, nhưng thực tế bao giờ cũng hết sức khắc nghiệt. Có vào thi đấu tại SEA Games lần này rồi mới thấy nhiều khó khăn bủa vây khiến cho thành tích đạt được chẳng hề dễ dàng. Chính vì thế con số HCV giành được cũng là rất đáng tự hào.

2 VĐV canoeing đã mở hàng HCV cho Việt Nam ẢNH: THÀNH ĐỖ

Các VĐV vật nữ xuất sắc giành 4 HCV ẢNH: KHẢ HÒA

Teqball mới lần đầu tham dự có huy chương ẢNH: KHẢ HÒA

Khó khăn đến từ nhiều mặt, trước hết là áp lực từ phía chủ nhà. Dẫu biết từ lâu BTC của bất kỳ đại hội khu vực nào cũng có "chiêu trò" để tăng số lượng huy chương cho mình và hạn chế việc giành nhiều huy chương của những đối thủ cạnh tranh khác. Nhưng "chèn ép" trắng trợn như Thái lan thì chắc là có 1 không 2. Họ vốn đã mạnh, nhưng có một số môn, nội dung có sự chiến đấu khốc liệt với các nước, nhất là với Việt Nam thì họ không muốn đối thủ vượt lên. Bằng đủ mọi cách, nhất là tác động vào công tác trọng tài, BTC đại hội kỳ này vướng vào sự bê bối, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và tâm lý thi đấu của VĐV mang lại những ức chế và những kết quả tức tưởi.

Nỗi buồn của VĐV bóng chuyền thua vì trọng tài tước đoạt hy vọng vào giờ chót ẢNH: KHẢ HÒA

Những môn biểu diễn chấm điểm cảm tính, VĐV Việt Nam luôn bị ép ẢNH: NHẬT THỊNH

Trường hợp cố tình thổi việt vị làm mất HCV của bóng đá nữ, tình huống "bắt sai" không còn quyền khiếu nại ở ván quyết định của đội bóng chuyền nữ hay những đắng cay mà các võ sĩ taekwondo, MMA, quyền anh, muay, ju-jitsu… gặp phải đều chính từ những "trò hề" trên sân thi đấu. Chắc chắn không phải do lỗi nhận định thông thường hay hạn chế về chuyên môn của các trọng tài mà ra. Đó chính là sự cảm tính và cố ý của những người cầm cân nảy mực khi can thiệp thô bạo vào từng trận đấu, tìm cách "bóp nghẹt" những nỗ lực và giá trị mà các VĐV mạng lại.

Cứ gặp Thái Lan, VĐV quyền anh Việt Nam không tránh cảm giác uất ức bị xử ép ẢNH: NHẬT THỊNH

Khó khăn khác đến từ việc nhiều nước nhất là Indonesia và Philippines có rất nhiều VĐV nhập tịch đã tạo ra cuộc đấu nhiều lúc không sòng phẳng. Như Indonesia có rất nhiều VĐV judo, cử tạ hay wushu. Họ to lớn, sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn nên bước vào các trận đấu đối kháng đã nhìn thấy sự chênh lệch rõ. Còn Philippines cũng có không ít VĐV taekwondo, bơi, silat, điền kinh là "phi kiều" nên họ đã gia tăng số huy chương lên rõ rệt so với những kỳ đại hội trước. Chủ nhà đã chèn ép rồi thêm VĐV nhập tịch tràn lan và nhiều môn mới đưa vào không có VĐV Việt Nam thi đấu hoặc chỉ mới làm quen chưa đủ trình độ tranh chấp, rõ ràng đã làm cho kỳ SEA Games này vô vàn mệt mỏi nhiều mặt với chúng ta.

Vỏ sĩ taekwondo mà gặp Thái dù đá trúng vẫn bị ép không có điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều chiến tích ở các môn Olympic, ASIAD cần tiếp tục đầu tư

Trong bối cảnh như vậy, đoàn thể thao Việt Nam về đích an toàn với 36/43 môn thi có huy chương cũng đã là một chiến tích đáng ghi nhận, trong đó có môn mới như teqball. Càng vui hơn khi bóng đá có 3 trận chung kết, giành 2 HCV của U.22 nam và futsal nữ. Ngay bóng đá nữ dù về nhì nhưng thực tế cả châu Á đều nhìn nhận đó là sự tận hiến và 'chiến thắng vẻ vang trong lòng người hâm mộ". Đặc biệt các môn thể thao Olympic, ASIAD đã chiếm khoảng trên dưới 60 HCV, tức 2/3 tổng số HCV cũng là dấu ấn để chúng ta có thể nhìn lại mình một cách tích cực, thấy rõ cần phát huy những gì để mạnh hơn, vững vàng hơn trong tương lai.

Trịnh Thu Vinh (phải) giành 2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội ẢNH: NGUYÊN KHANG

Những cô gái vàng của điền kinh ẢNH: KHẢ HÒA

Nguyễn Thị Oanh vẫn xuất sắc giành 3 HCV SEA Games ẢNH: KHẢ HÒA

Những môn Olympic như điền kinh đã giữ được sự thống trị với 35 huy chương, trong đó có 12 HCV, vật cũng quá hay với 12 huy chương cho cả 12 hạng cân, trong đó có 10 HCV, bắn súng có 14 huy chương, giành đến 8 HCV, bơi cũng có 25 huy chương, có 6 HCV rồi đến thể dục dụng cụ có 6 huy chương với 4 HCV, taekwondo cũng 12 huy chương có 4 HCV, canoeing và rowing cũng có 6 HCV, đấu kiếm có 10 huy chương với 3 HCV. Còn tính thêm các môn ASIAD thì karate có 11 huy chương với 6 HCV, cầu mây cũng có 6 huy chương với 2 HCV..

Kình ngư Phạm Thành Bảo giành 2 HCV SEA Games ẢNH: NGUYÊN KHANG

Niềm vui của bóng đá nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếc nuối của bóng đá nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều thành tích đã phá kỷ lục SEA Games như của Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành bên bắn súng, Tạ Ngọc Tường và đội chạy tiếp sức hỗn hợp 4x400m bên điền kinh hay tiệm cận trình độ châu Á của bơi, thể dục, karate, taekwondo hay cầu mây. Đó chính là cơ sở để chúng ta nhấn mạnh việc cần phải đầu tư quyết liệt hơn nữa cho các môn thể thao trọng điểm. Với các môn có thể nhắm đến thành tích ASIAD hay Olympic chưa thành công vì nhiều lý do khác nhau như judo, cử tạ, xe đạp, bắn cung cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm nghiêm túc. Cần thẳng thắn mổ xẻ còn yếu gì và phải thay đổi nhanh chóng ra sao, có như thế thì thể thao Việt Nam mới vươn lên xứng tầm, bước vào kỷ nguyên mới một cách mạnh mẽ như mong đợi.