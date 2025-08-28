Cô gái MMA đang gây sốt tiết lộ lý do ‘động thủ’, khuyên chị em tự bảo vệ bản thân

Cô gái MMA nói rất hay...

Hoàng Hằng, 28 tuổi, đang là cái tên được chú ý nhiều trên mạng xã hội với video ghi lại cảnh cô dùng kỹ năng Jiu-jitsu và MMA để khống chế một nam thanh niên tại hầm gửi xe chung cư ở Hà Nội. Vụ việc xảy ra từ tháng 5 nhưng đến gần đây mới được chia sẻ rộng rãi do em gái cô vô tình đăng lên mạng xã hội.

Hoàng Hằng ngoài đời là cô gái dễ mến và vui vẻ

Cô tập luyện thường xuyên và có thể kết hợp nhiều kỹ năng võ thuật

Theo lời Hoàng Hằng, do nam thanh niên xúc phạm và động thủ trước nên cô đã sử dụng các đòn võ mình tập luyện để khống chế đối phương.

Trong buổi trò chuyện với YouTuber thể thao Tuyền Văn hóa, khi được hỏi vì sao thấy đối phương có ngoại hình khá dữ tợn nhưng vẫn dám xông vào đấu tay đôi, Hoàng Hằng đã chia sẻ: “Thực ra thì em không đánh giá ngoại hình của người ta, mà đến từ thái độ của họ. Em tập võ cũng đã gặp nhiều anh xăm trổ, nhưng mà em đã quen với điều đấy rồi.

Hoàng Hằng trả lời phỏng vấn trên kênh YouTuber Tuyền Văn Hóa

Cô cũng chia sẻ thêm về cách giải quyết dành cho chị em phụ nữ trong trường hợp gặp phải người xúc phạm, khiêu khích hay thậm chí là đánh mình: "Em chỉ có lời khuyên cho chị em phụ nữ là nên bình tĩnh kiểm soát hành động. Em không khuyến khích dùng bạo lực xử lý tình huống đấy. Em mong là chị em có thể rèn luyện sức khỏe và bảo vệ bản thân tốt hơn".

Cuối buổi trò chuyện, cô còn chia sẻ vui là vẫn còn độc thân.

Phụ nữ nên làm gì khi gặp tình huống nguy hiểm

Hoàng Hằng đã có khoảng 5 năm luyện tập cả Jiu-jitsu và MMA. Cô có thân hình cân đối, khỏe khoắn, có sức bền và cả thể lực tốt. Các hình ảnh, video từ các buổi tập cho thấy cô có thể kết hợp được nhiều kỹ năng, nhiều đòn đánh đa dạng và thậm chí có thể đấu tay đôi với các võ sĩ nam.

Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng có sức khỏe và kỹ năng tốt như Hoàng Hằng. Vì vậy, như lời khuyên của chính cô, chị em phụ nữ không nên tự ý đối phó với các tình huống nguy hiểm bằng bạo lực.

Từ vụ cô gái MMA ‘hạ’ thanh niên xăm trổ: Tự vệ thế nào để tránh rủi ro pháp lý

Theo lời khuyên của luật sư Trần Viết Hà từ Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, đối với phụ nữ trong tình huống bị tấn công, ưu tiên nên là đảm bảo an toàn, nếu có thể thì hãy rút lui. Chỉ khi không còn khả năng thoát thân và phải bảo vệ bản thân, hành vi phản kháng mới được coi là chính đáng, nhưng cần phải đảm bảo phản ứng tương xứng với mức độ tấn công để tránh gặp các rắc rối pháp lý.