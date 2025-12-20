Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'

Đô vật miệt mài tập luyện nhưng tiếc nuối tuột HCB chỉ trong 6 giây

Chưa hết tiếc nuối sau "trận đấu 6 giây", Trần Văn Trường Vũ vẫn còn bàng hoàng nhớ lại: "Khi đó em nhập cuộc lao vào tấn công ngay, nào ngờ đối thủ giơ tay đón đỡ, đúng phần cơ bên cánh tay phải của em. Em nghe thật nhói và ngã xuống. Em biết mình bị đau lại vết thương cũ trước đây. Không ngờ lại dính phải. Thật tiếc quá, tập luyện miệt mài 2 năm chỉ mong có một tấm huy chương cao hơn 2 năm trước tại SEA Games 32, vậy mà cuối cùng lại phải nhận HCĐ bằng với kỳ đại hội ở Campuchia".

Trường Vũ (trái) bước vào thi đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Nhưng sau pha ra đòn nhanh, anh bất ngờ bị đối thủ tác động trúng tay ẢNH: KHẢ HÒA

Đúng là quá xui xẻo cho Trường Vũ, hạng cân 86 kg thi đấu vòng tròn, buổi sáng Trường Vũ đánh rất ngọt 3 trận thì thắng 2 trước các võ sĩ Indonesia và Singapore, chỉ thất bại trước á quân SEA Games Chirawat Chamnanjan của Thái Lan. Vũ tự nhủ đã hy vọng có thể đổi màu huy chương, điều mà anh mong đợi từ 2 năm qua. Ngay HLV Tuấn Anh trước lúc Vũ bước vào trận cuối cùng gặp đô vật người Phi Daniel Gabriel Thomas cũng rất tự tin: "Kỳ này chúng tôi cảm thấy sự tiến bộ của cả đội tuyển, bất chấp VĐV Philippines đa số đều là Phi kiều, họ tập luyện ở Mỹ về và có lối đánh dũng mãnh như VĐV đẳng cấp của thế giới". HLV Tuấn Anh cho biết thêm Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định hay Phạm Như Duy đã có những trận thắng võ sĩ Philippines một cách ngoan cường, nên Trường Vũ hoàn toàn có thể làm được.

Anh đổ gục xuống sàn ẢNH: KHẢ HÒA

Lập tức trọng tài cho dừng trận và cho bác sĩ cùng nhân viên y tế vào chăm sóc ẢNH: KHẢ HÒA

HLV kịp có mặt động viên Vũ và xem tình hình chấn thương ẢNH: KHẢ HÒA





Các HLV đã xem chấn thương của Vũ ẢNH: KHẢ HÒA

Vậy mà chỉ 6 giây, nỗ lực chờ đợi chiến thắng trước người Phi của đô vật Việt Nam đã "tan thành mây khói". Chấn thương trong thể thao là điều không ai nói trước được, nhiều lúc đến một cách bất ngờ cho dù đã có sự chuẩn bị kỹ. Khi Trường Vũ sau pha va chạm ôm tay đau đớn, trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu để các HLV và bác sĩ Việt Nam vào tìm cách hỗ trợ, cứu chữa cho anh. Nhưng rách cơ tay với VĐV vật thì chẳng khác nào là "bó tay". Dù có thể đứng lại trên sàn nhưng cơ bắp bị tổn thương nặng nề khiến Vũ phải thua cuộc.

Nhưng cuối cùng các HLV phải dìu anh đi từng bước nặng nhọc ẢNH: KHẢ HÒA

Trọng tài yêu cầu anh lên sàn và công bố cho đô vật người Phi thắng, bảng điện tử vẫn còn hiện lên thời điểm trận đấu mới 6 giây ẢNH: KHẢ HÒA

Tiếc cho Trường Vũ đã không thể "đổi màu huy chương" khiến vật tự do nam không thể thống trị gần như tuyệt đối. Nhưng sự cố bất ngờ của VĐV thi đấu cuối cùng của đội tuyển cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng khi vật Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang với 10 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games lần này.

Trường Vũ không thể đổi màu huy chương ẢNh: KHẢ HÒA