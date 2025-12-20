Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
20/12/2025 10:18 GMT+7

Trần Văn Trường Vũ là trường hợp đáng tiếc nhất của đội tuyển vật Việt Nam khi anh bất ngờ bị rách cơ khi trận đấu chỉ mới trôi qua được 6 giây, đành thua cuộc một cách dang dở.

Đô vật miệt mài tập luyện nhưng tiếc nuối tuột HCB chỉ trong 6 giây

Chưa hết tiếc nuối sau "trận đấu 6 giây", Trần Văn Trường Vũ vẫn còn bàng hoàng nhớ lại: "Khi đó em nhập cuộc lao vào tấn công ngay, nào ngờ đối thủ giơ tay đón đỡ, đúng phần cơ bên cánh tay phải của em. Em nghe thật nhói và ngã xuống. Em biết mình bị đau lại vết thương cũ trước đây. Không ngờ lại dính phải. Thật tiếc quá, tập luyện miệt mài 2 năm chỉ mong có một tấm huy chương cao hơn 2 năm trước tại SEA Games 32, vậy mà cuối cùng lại phải nhận HCĐ bằng với kỳ đại hội ở Campuchia".

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 1.

Trường Vũ (trái) bước vào thi đấu

ẢNH: KHẢ HÒA

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 2.

Nhưng sau pha ra đòn nhanh, anh bất ngờ bị đối thủ tác động trúng tay

ẢNH: KHẢ HÒA

Đúng là quá xui xẻo cho Trường Vũ, hạng cân 86 kg thi đấu vòng tròn, buổi sáng Trường Vũ đánh rất ngọt 3 trận thì thắng 2 trước các võ sĩ Indonesia và Singapore, chỉ thất bại trước á quân SEA Games Chirawat Chamnanjan của Thái Lan. Vũ tự nhủ đã hy vọng có thể đổi màu huy chương, điều mà anh mong đợi từ 2 năm qua. Ngay HLV Tuấn Anh trước lúc Vũ bước vào trận cuối cùng gặp đô vật người Phi Daniel Gabriel Thomas cũng rất tự tin: "Kỳ này chúng tôi cảm thấy sự tiến bộ của cả đội tuyển, bất chấp VĐV Philippines đa số đều là Phi kiều, họ tập luyện ở Mỹ về và có lối đánh dũng mãnh như VĐV đẳng cấp của thế giới". HLV Tuấn Anh cho biết thêm Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định hay Phạm Như Duy đã có những trận thắng võ sĩ Philippines một cách ngoan cường, nên Trường Vũ hoàn toàn có thể làm được.

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 3.

Anh đổ gục xuống sàn

ẢNH: KHẢ HÒA

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 4.

Lập tức trọng tài cho dừng trận và cho bác sĩ cùng nhân viên y tế vào chăm sóc

ẢNH: KHẢ HÒA

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 5.

HLV kịp có mặt động viên Vũ và xem tình hình chấn thương

ẢNH: KHẢ HÒA


Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 6.

Các HLV đã xem chấn thương của Vũ

ẢNH: KHẢ HÒA

Vậy mà chỉ 6 giây, nỗ lực chờ đợi chiến thắng trước người Phi của đô vật Việt Nam đã "tan thành mây khói". Chấn thương trong thể thao là điều không ai nói trước được, nhiều lúc đến một cách bất ngờ cho dù đã có sự chuẩn bị kỹ. Khi Trường Vũ sau pha va chạm ôm tay đau đớn, trọng tài ngay lập tức cho dừng trận đấu để các HLV và bác sĩ Việt Nam vào tìm cách hỗ trợ, cứu chữa cho anh. Nhưng rách cơ tay với VĐV vật thì chẳng khác nào là "bó tay". Dù có thể đứng lại trên sàn nhưng cơ bắp bị tổn thương nặng nề khiến Vũ phải thua cuộc.

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 7.

Nhưng cuối cùng các HLV phải dìu anh đi từng bước nặng nhọc

ẢNH: KHẢ HÒA

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 8.

Trọng tài yêu cầu anh lên sàn và công bố cho đô vật người Phi thắng, bảng điện tử vẫn còn hiện lên thời điểm trận đấu mới 6 giây

ẢNH: KHẢ HÒA

Tiếc cho Trường Vũ đã không thể "đổi màu huy chương" khiến vật tự do nam không thể thống trị gần như tuyệt đối. Nhưng sự cố bất ngờ của VĐV thi đấu cuối cùng của đội tuyển cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng khi vật Việt Nam đã chiến thắng vẻ vang với 10 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ tại SEA Games lần này.

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 9.

Trường Vũ không thể đổi màu huy chương

ẢNh: KHẢ HÒA

Bị rách cơ chỉ mới 6 giây, đô vật Việt Nam tiếc nuối 'phí mất 2 năm'- Ảnh 10.

Dãu sao đội vật tự do nam cũng đã hoàn thành xuất sắc với 3 HCV và 1 HCĐ

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Xem thêm bình luận