SEA Games 33 bế mạc hôm nay, sếp lớn Thái Lan hứa không để sai sót xảy ra

Theo thông báo của nước chủ nhà, lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ bắt đầu lúc 19 giờ và do Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì. Cũng giống lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 33 sẽ mở đầu bằng một phút mặc niệm, tưởng nhớ Hoàng thái hậu Sirikit, tiếp đó là nghi thức thượng cờ quốc gia Thái Lan trong không khí trang nghiêm.

Sau phần nghi lễ trang trọng, lễ bế mạc sẽ mở màn với tiết mục mang tên “Tiếng còi… vọng lại từ cuộc thi”, tái hiện hành trình thi đấu đầy cảm xúc của các VĐV tại SEA Games 33. Một cuộc diễu hành của VĐV đến từ 54 môn thể thao, cùng đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ, những chiến thắng và giây phút xúc động xuyên suốt đã được chuẩn bị chu đáo. Các hình ảnh được trình chiếu trên màn hình lớn sẽ khơi lại bầu không khí sôi động của SEA Games 33, từ lễ khai mạc cho đến những ngày thi đấu cuối cùng.

SEA Games 33 sẽ khép lại sau lễ bế mạc tối nay ẢNH: AFP

Tiếp đó, sân khấu Rajamangala sẽ sôi động với chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề chính: “Âm thanh của nhà vô địch… những bài ca chiến thắng”. Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Thái Lan là Tah-U Pittaya Saechua và ca sĩ Thung Kratae R-Siam (Trae Boonyaliang) dự kiến cũng sẽ xuất hiện, mang đến không khí lễ hội rực rỡ, tôn vinh tinh thần chiến thắng và khát vọng vươn lên của thể thao Đông Nam Á.

Sau khi các tiết mục nghệ thuật khép lại, Ban tổ chức cũng tiến hành phần nghi lễ quan trọng nhất của lễ bế mạc. Nghi thức tắt đuốc SEA Games, hạ cờ được cử hành trang trọng, chính thức khép lại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33. Đồng thời, nước chủ nhà Thái Lan cũng sẽ trao lại cờ đăng cai cho Malaysia - quốc gia sẽ tổ chức SEA Games 34 vào năm 2027. Trong khoảnh khắc tiếp nhận, Malaysia sẽ trình diễn một tiết mục nghệ thuật ấn tượng, thể hiện sự tiếp nối của tinh thần đoàn kết, hữu nghị và phát triển của thể thao khu vực.

"Ban tổ chức SEA Games 33 đã rút kinh nghiệm từ lễ khai mạc, sẽ không để xảy ra sai sót"

Chia sẻ với trang Daily News, tiến sĩ Kongsak Yodmani, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), cho biết ông đã trực tiếp theo dõi các buổi tổng duyệt và đánh giá chương trình lễ khai mạc “rất đẹp và được chuẩn bị kỹ lưỡng”. Theo ông Kongsak Yodmani: "Ban tổ chức SEA Games 33 đã họp nhiều lần, rút kinh nghiệm sâu sắc từ những tranh cãi ở lễ khai mạc. Chúng tôi hứa đã chuẩn bị chu đáo, khắc phục mọi thứ để lễ bế mạc diễn ra một cách trọn vẹn, xứng đáng với tầm vóc của Thái Lan".

Tiến sĩ Kongsak Yodmani khẳng định Ban tổ chức SEA Games 33 đã rút kinh nghiệm từ lễ khai mạc, sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào ẢNH: NHẬT THỊNH

Về phía Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho rằng SEA Games 33 đã diễn ra suôn sẻ, bất chấp những ý kiến trái chiều ban đầu. Ông gửi lời cảm ơn người dân Thái Lan vì tinh thần đoàn kết, hiếu khách và sự cổ vũ dành cho các VĐV đến từ mọi quốc gia. Khi được hỏi về chất lượng của SEA Games 33 trên thang điểm 10, Thủ tướng Thái Lan trả lời ngắn gọn: “Tôi cho 100 điểm".