Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Báo Hàn Quốc khen 'ma thuật' HLV Kim Sang-sik, lộ tâm trạng U.22 Thái Lan ‘nhiều nước mắt’ sau chung kết

Văn Trình
Văn Trình
19/12/2025 19:40 GMT+7

Thất bại ngay trên sân nhà trước U.22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games đã để lại nỗi buồn lớn cho U.22 Thái Lan. Nhiều cầu thủ trẻ của ‘Voi chiến’ mới đây cũng đã lên tiếng xin lỗi CĐV nước nhà.

Dù dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 ở trận tranh HCV SEA Games 33 nhưng U.22 Thái Lan lại có màn trình diễn thất vọng ở hiệp 2. U.22 Thái Lan đánh mất hoàn toàn thế trận, để U.22 Việt Nam gỡ hòa. Tiếp đến, ở hiệp phụ, U.22 Thái Lan cũng không thể cải thiện tình hình, chịu thêm bàn thua thứ 3 ở hiệp phụ, qua đó bại trận và nhìn U.22 Việt Nam giành HCV.

Không khí phòng thay đồ U.22 Thái Lan được tiết lộ

Hậu vệ Chanaphat Buaphan – người phải rời sân sớm vì chấn thương không giấu được sự thất vọng. Chia sẻ với trang Khaosod, cầu thủ này tiết lộ: “Sau trận đấu, ai cũng cảm thấy rất buồn. Bước vào phòng thay đồ, nhiều người vẫn không thể ngừng khóc vì quá thất vọng. Chúng tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ. Mọi người đã đến cổ vũ, nhưng chúng tôi không thể mang về HCV. Chúng tôi phải chấp nhận rằng mình chưa đủ tốt”.

Phân tích bước ngoặt của trận đấu, hậu vệ Thái Lan thừa nhận: “Bàn thua sớm trong hiệp hai khiến tinh thần chúng tôi đi xuống. Trong khi đó, U.22 Việt Nam bước vào hiệp hai với quyết tâm rất cao. Đồng thời, HLV của họ đã có những điều chỉnh đúng đắn trong lối chơi, giúp U.22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn cục diện”.

Khoảnh khắc U.22 Việt Nam xuất hiện trong sự chào đón của người hâm mộ ở sân bay Nội Bài

Báo Hàn Quốc khen 'ma thuật' HLV Kim Sang-sik, lộ tâm trạng U.22 Thái Lan ‘nhiều nước mắt’ sau chung kết- Ảnh 1.

Chanaphat Buaphan rời sân sớm ở trận chung kết SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Yotsakorn Burapha, người mở tỷ số cho U.22 Thái Lan ở trận chung kết chia sẻ: “Chúng tôi đã không đạt được mục tiêu. Toàn đội rất thất vọng, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà nhưng lại không thể vô địch. Không còn gì để nói ngoài sự tiếc nuối.

Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một khi dẫn trước 2-0. Sang hiệp hai, đội vẫn giữ nguyên chiến thuật nhưng sự thiếu tập trung đã khiến chúng tôi để thủng lưới sớm. Tôi đã cố gắng hết sức và thành tích cá nhân không quan trọng bằng việc tập thể trở thành nhà vô địch, nhưng tiếc là chúng tôi đã không làm được điều đó”.

"Với HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã tìm được định hướng rõ ràng" 

Trái ngược với sự thất vọng của U.22 Thái Lan, các cầu thủ U.22 Việt Nam đang tràn ngập niềm vui. Trong lịch sử, đây là lần thứ 3 các cầu thủ trẻ Việt Nam bước lên bục cao nhất ở đấu trường SEA Games. Với riêng HLV Kim Sang-sik, ông tiếp tục cho thấy thành tích ấn tượng với bóng đá Việt Nam: lọt vào chung kết trong 3 giải đấu gần nhất, tỷ lệ thắng 100%.

Trang OSEN của Hàn Quốc bình luận: “HLV Kim Sang-sik một lần nữa làm nên lịch sử. Sau khi tiếp quản đội tuyển vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, ông Kim đã chứng minh quyết định của mình là đúng đắn với 3 chức vô địch liên tiếp. Đáng nói hơn, ở tấm HCV SEA Games mới đây, “ma thuật” của ông Kim Sang-sik đã giúp U.22 Việt Nam thi đấu kiên cường, ghi được ba bàn thắng và ngược dòng sau khi để thủng lưới 2 lần trong hiệp 1”.

Báo Hàn Quốc khen 'ma thuật' HLV Kim Sang-sik, lộ tâm trạng U.22 Thái Lan ‘nhiều nước mắt’ sau chung kết- Ảnh 2.
Báo Hàn Quốc khen 'ma thuật' HLV Kim Sang-sik, lộ tâm trạng U.22 Thái Lan ‘nhiều nước mắt’ sau chung kết- Ảnh 3.
Báo Hàn Quốc khen 'ma thuật' HLV Kim Sang-sik, lộ tâm trạng U.22 Thái Lan ‘nhiều nước mắt’ sau chung kết- Ảnh 4.

HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam có 3 chiến thắng liên tiếp ở các trận chung kết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trang báo Hàn Quốc nhấn mạnh: “HLV Kim Sang-sik đã trở thành HLV người Hàn Quốc đầu tiên có thể giành ba chức vô địch liên tiếp với bóng đá Việt Nam. Thành tích này là một kỳ tích mà ngay cả HLV Park Hang-seo, người đã đưa Việt Nam đến thời kỳ hoàng kim, cũng không thể đạt được”.

Trong khi đó, ký giả của trang Chosun Sports bày tỏ: “3 lần vào chung kết, giành chiến thắng cả 3 lần - đó là thành tích không thể tưởng tượng được. Những vinh quang đó đã giúp Việt Nam lấy lại vị thế là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại. Đến lúc này, có thể khẳng định dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã tìm lại được hướng đi rõ ràng”.

Tin liên quan

Tung mưa đòn tới tấp, Hà Thị Linh thắng áp đảo đối thủ Thái Lan: Đàn anh Trương Đình Hoàng thưởng nóng

Tung mưa đòn tới tấp, Hà Thị Linh thắng áp đảo đối thủ Thái Lan: Đàn anh Trương Đình Hoàng thưởng nóng

Với chuyên môn vững vàng và chiến thuật hợp lý, võ sĩ Hà Thị Linh đã xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà Thái Lan, mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển quyền anh Việt Nam tại SEA Games 33.

Trịnh Thu Vinh 'nhả vía', xạ thủ Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 40

Cấn Tất Dự đi vào lịch sử SEA Games: Gia đình bày 50 mâm cỗ ăn mừng

Khám phá thêm chủ đề

HLV Kim Sang-sik U.22 Việt Nam SEA Games 33 hcv Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận