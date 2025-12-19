Báo Hàn Quốc khen 'ma thuật' HLV Kim Sang-sik, lộ tâm trạng U.22 Thái Lan ‘nhiều nước mắt’ sau chung kết

Dù dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 ở trận tranh HCV SEA Games 33 nhưng U.22 Thái Lan lại có màn trình diễn thất vọng ở hiệp 2. U.22 Thái Lan đánh mất hoàn toàn thế trận, để U.22 Việt Nam gỡ hòa. Tiếp đến, ở hiệp phụ, U.22 Thái Lan cũng không thể cải thiện tình hình, chịu thêm bàn thua thứ 3 ở hiệp phụ, qua đó bại trận và nhìn U.22 Việt Nam giành HCV.

Không khí phòng thay đồ U.22 Thái Lan được tiết lộ

Hậu vệ Chanaphat Buaphan – người phải rời sân sớm vì chấn thương không giấu được sự thất vọng. Chia sẻ với trang Khaosod, cầu thủ này tiết lộ: “Sau trận đấu, ai cũng cảm thấy rất buồn. Bước vào phòng thay đồ, nhiều người vẫn không thể ngừng khóc vì quá thất vọng. Chúng tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ. Mọi người đã đến cổ vũ, nhưng chúng tôi không thể mang về HCV. Chúng tôi phải chấp nhận rằng mình chưa đủ tốt”.

Phân tích bước ngoặt của trận đấu, hậu vệ Thái Lan thừa nhận: “Bàn thua sớm trong hiệp hai khiến tinh thần chúng tôi đi xuống. Trong khi đó, U.22 Việt Nam bước vào hiệp hai với quyết tâm rất cao. Đồng thời, HLV của họ đã có những điều chỉnh đúng đắn trong lối chơi, giúp U.22 Việt Nam thay đổi hoàn toàn cục diện”.

Khoảnh khắc U.22 Việt Nam xuất hiện trong sự chào đón của người hâm mộ ở sân bay Nội Bài

Chanaphat Buaphan rời sân sớm ở trận chung kết SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Yotsakorn Burapha, người mở tỷ số cho U.22 Thái Lan ở trận chung kết chia sẻ: “Chúng tôi đã không đạt được mục tiêu. Toàn đội rất thất vọng, đặc biệt là khi được thi đấu trên sân nhà nhưng lại không thể vô địch. Không còn gì để nói ngoài sự tiếc nuối.

Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một khi dẫn trước 2-0. Sang hiệp hai, đội vẫn giữ nguyên chiến thuật nhưng sự thiếu tập trung đã khiến chúng tôi để thủng lưới sớm. Tôi đã cố gắng hết sức và thành tích cá nhân không quan trọng bằng việc tập thể trở thành nhà vô địch, nhưng tiếc là chúng tôi đã không làm được điều đó”.

"Với HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã tìm được định hướng rõ ràng"

Trái ngược với sự thất vọng của U.22 Thái Lan, các cầu thủ U.22 Việt Nam đang tràn ngập niềm vui. Trong lịch sử, đây là lần thứ 3 các cầu thủ trẻ Việt Nam bước lên bục cao nhất ở đấu trường SEA Games. Với riêng HLV Kim Sang-sik, ông tiếp tục cho thấy thành tích ấn tượng với bóng đá Việt Nam: lọt vào chung kết trong 3 giải đấu gần nhất, tỷ lệ thắng 100%.

Trang OSEN của Hàn Quốc bình luận: “HLV Kim Sang-sik một lần nữa làm nên lịch sử. Sau khi tiếp quản đội tuyển vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, ông Kim đã chứng minh quyết định của mình là đúng đắn với 3 chức vô địch liên tiếp. Đáng nói hơn, ở tấm HCV SEA Games mới đây, “ma thuật” của ông Kim Sang-sik đã giúp U.22 Việt Nam thi đấu kiên cường, ghi được ba bàn thắng và ngược dòng sau khi để thủng lưới 2 lần trong hiệp 1”.

HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam có 3 chiến thắng liên tiếp ở các trận chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Trang báo Hàn Quốc nhấn mạnh: “HLV Kim Sang-sik đã trở thành HLV người Hàn Quốc đầu tiên có thể giành ba chức vô địch liên tiếp với bóng đá Việt Nam. Thành tích này là một kỳ tích mà ngay cả HLV Park Hang-seo, người đã đưa Việt Nam đến thời kỳ hoàng kim, cũng không thể đạt được”.

Trong khi đó, ký giả của trang Chosun Sports bày tỏ: “3 lần vào chung kết, giành chiến thắng cả 3 lần - đó là thành tích không thể tưởng tượng được. Những vinh quang đó đã giúp Việt Nam lấy lại vị thế là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á hiện tại. Đến lúc này, có thể khẳng định dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam đã tìm lại được hướng đi rõ ràng”.