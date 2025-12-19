Tung mưa đòn tới tấp, Hà Thị Linh thắng áp đảo đối thủ Thái Lan: Đàn anh Trương Đình Hoàng thưởng nóng

Trong trận chung kết quyền anh hạng cân 60 kg nữ tại SEA Games 33 diễn ra chiều 19.12, võ sĩ Hà Thị Linh là cái tên đã mang về tấm HCV đầu tiên cho bộ môn quyền anh Việt Nam tại kỳ đại hội này.

Đối đầu với võ sĩ chủ nhà Tantawa Apisada, Hà Thị Linh đã có một trận đấu đầy bản lĩnh. Dù ở hiệp 1, cô gặp đôi chút khó khăn trong việc bắt nhịp và bị đối thủ bám đuổi sát sao về điểm số. Nhưng bước sang hiệp 2 và hiệp 3, Linh đã hoàn toàn làm chủ thế trận.

Hà Thị Linh mang về tấm HCV đầu tiên cho quyền anh Việt Nam tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Võ sĩ Thái Lan cao hơn Hà Thị Linh

Hà Thị Linh đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 5-0. Cả 5 trọng tài đến từ Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Myanmar đều chấm điểm thắng cho võ sĩ Việt Nam. Đặc biệt, trong hai hiệp đấu cuối, Linh đã tung ra những "mưa đòn" chính xác, khiến các trọng tài đồng loạt đưa ra điểm số 10 cho cô.

Mẹ 2 con giành HCV cho quyền anh SEA Games: Đi làm mua sữa cho con

Chia sẻ về chiến thuật, Hà Thị Linh cho biết: "Đối thủ có thể hình rất cao, cao hơn Linh luôn. Chiến thuật của ban huấn luyện đưa ra là phải tự tin. Linh đã quyết tâm tập trung vào đòn sở trường là tay sau và móc trước để đánh áp đảo đối phương. Hiệp 1 có thể do lần đầu gặp đối thủ nên tôi bắt nhịp chưa tốt. Sau đó, các HLV ở dưới đã nhìn ra lối đánh của đối thủ và chỉ đạo tôi phải lao vào áp đảo hơn, ra đòn nhiều hơn. Tôi đã làm theo và thành công".

Hà Thị Linh thắng áp đảo đối thủ người Thái Lan, bảo vệ thành công HCV SEA Games ẢNH: NHẬT THỊNH

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, Hà Thị Linh đã phải xa gia đình và hai con nhỏ hơn 2 tháng để tập trung huấn luyện cao độ. Cô xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của mình: "Hai con rất nhớ mẹ. Bé nhỏ mới 5 tuổi suốt ngày gọi điện hỏi bao giờ mẹ về. Linh rất nhớ con. May mắn có hậu phương là ông xã ở nhà chăm sóc 2 bé rất tốt. Anh luôn động viên con là mẹ đi làm để mua sữa cho con". Hà Thị Linh nhận thưởng nóng 1.000 USD từ Phó chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Phạm Quang Long và 10 triệu đồng từ cựu võ sĩ Trương Đình Hoàng.

Hà Thị Linh hiện sở hữu 3 HCV SEA Games, giành được vào các năm 2013, 2023 và 2025.

Hà Thị Linh là mẹ của 2 con, nhưng cô vẫn giữ được phong độ cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Hà Thị Linh có HCV SEA Games thứ 3 trong sự nghiệp ẢNH: NHẬT THỊNH