Cấn Tất Dự đi vào lịch sử SEA Games: Gia đình bày 50 mâm cỗ ăn mừng

Cấn Tất Dự: Vô địch từ năm 2011 đến nay, hành trình 14 năm không ngừng vươn xa

Ít ai ngờ Cấn Tất Dự lại là VĐV vật chơi thành công đến như vậy ở đấu trường SEA Games. Nếu nói về tổng số huy chương thì dĩ nhiên anh không thể bằng Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền bên điền kinh hay Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Hưng Nguyên bên bơi lội. Nhưng cứ mỗi kỳ SEA Games "lượm" 1 HCV thì duy nhất đến nay chỉ có VĐV đến từ Làng Bùng, Thạch Thất, Hà Nội mới làm được. Anh đã chinh phục đỉnh cao của khu vực từ SEA Games tại Indonesia năm 2011 và đến giờ sau 14 năm, nghĩa là trải qua thêm 5 kỳ SEA Games có môn vật (trừ năm 2015, 2017), anh vẫn tiếp tục liên tiếp giành HCV.

Phó trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Ngọc Long trao thưởng cho Cấn Tất Dự ẢNH: KHẢ HÒA

Cấn Tất Dự có được thành công vang dội như vậy như anh tiết lộ đó là sự miệt mài khổ luyện chấp nhận gian khổ để theo đuổi đam mê trong suốt hơn 20 năm qua. Được sự chỉ dẫn tận tình của cha anh là Cấn Tất Vinh, anh lao vào tập môn vật hăng say và chưa bao giờ từ bỏ mỗi khi gặp khó khăn. Sự động viên của gia đình chính là nguồn động viên lớn cộng với ý chí, tinh thần mạnh mẽ giúp Cấn Tất Dự nhanh chóng kế tục cha mình để trở thành một đô vật không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn được nhiều người yêu thích bởi phong cách hiền hòa, thái độ cư xử đúng mực.

Tập thể đội tuyển vật thắng lớn với 10 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ ẢNH: KHẢ HÒA

Nói về cảm xúc giành HCV thứ 6 liên tiếp ở SEA Games, Cấn Tất Dự cho biết, anh rất tự hào với chiến thắng ở hạng cân 74 kg hôm nay và dành tặng cho gia đình, người thân, những người thầy đã hết lòng chỉ dạy. Dự cho biết không chiến thắng nào mà không khó nhọc, nhất là ở SEA Games đầu tiên khi anh giành HCV trên đất Indonesia và lần này tại Thái Lan. Dự nói: "Càng ngày đối thủ càng mạnh lên, trong khi mình lại lớn tuổi, thể lực cũng bắt đầu có ảnh hưởng. Nhưng với kinh nghiệm thi đấu và tâm lý từng giành chiến thắng nên mình vẫn tự tin để có đối sách với từng đối thủ phù hợp. May mắn là mình đã thể hiện được một cách tốt nhất".

Niềm hạnh phúc của Cấn Tất Dự ẢNH: KHẢ HÒA

Cấn Tất Dự cho biết thêm đúng ngày giành HCV là giỗ đầu của bà, nên cả gia đình đã quyết định "chào mừng" chiếc HCV SEA Games 6 lần liên tiếp của anh bằng việc thiết đãi gần 50 mâm cỗ để mời hàng xóm, họ hàng cùng chung vui. Dự cũng hy vọng anh sẽ được tiếp tục thi đấu tiếp SEA Games đến khi nào còn có thể vật được để mang thêm niềm vui cho người hâm mộ và vinh quang về cho đất nước.

Cấn Tất Dự giành chiến thắng tuyệt đối ẢNH: KHẢ HÒA

Đẳng cấp, đó là điều có thể khẳng định về Cấn Tất Dự. Cũng tương tự như anh, Nguyễn Hữu Định là sự trở lại ấn tượng ở hạng cân 65 kg nội dung vật tự do. Năm 2019 trên đất Philippines, anh từng giành HCV hạng cân 61 kg, nhưng xui rủi cho anh là kỳ SEA Games sau đó ở Hà Nội lại không có hạng cân của Định rồi đến Campuchia anh lại vắng mặt. Điều đó khiến Hữu Định để lỡ cơ hội, nhìn một Định khác là Nguyễn Xuân Định giành HCV hạng cân 65 kg. Nhưng lần này anh đã trở lại và đôn lên thi đấu hạng cân 65 kg. Hữu Định đã thể hiện đẳng cấp tuyệt vời giành HCV, trong đó có việc đánh bại nhà vô địch SEA Games 32 Tubog Ronil của Philippines. Hữu Định nghẹn ngào sau chiến thắng "Tôi rất hạnh phúc. Tôi nhớ về bà của mình, chính bà đã truyền cho tôi động lực để trở lại thành công sau 6 năm".

Hữu Định trở lại sau 6 năm vẫn hay như xưa ẢNH: KHẢ HÒA

Phạm Như Duy trên bục nhận huy chương vàng ẢNH: KHẢ HÒA

Cũng như Mỹ Linh hay Thùy Linh bên nữ, VĐV Phạm Như Duy mới lần đầu tham dự SEA Games đã giành HCV hạng 57 kg. Anh đã thắng thuyết phục cả 4 trận, trong đó có trận thắng á quân SEA Games Nattawut Kachunkwan của Thái Lan. Tâm lý thoải mái, không hể gặp bất cứ áp lực nào và chơi như "lên đồng", Như Duy cùng với đội vật tự do quá hay qua 2 ngày thi đấu, đã góp phần cho vật Việt Nam thành công vang dội với 10 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ cho 12 hạng cân tranh tài. Một kết quả mỹ mãn, khẳng định đẳng cấp của vật Việt Nam trong khu vực.