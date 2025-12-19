U.22 Việt Nam ra sân bay từ sớm vì sợ tắc đường, bất ngờ với dáng vẻ trẻ trung của thầy Kim

U.22 Việt Nam rạng rỡ chuẩn bị lên máy bay về nước

Sáng 19.12, các cầu thủ đội tuyển U.22 Việt Nam thu dọn hành lý, rời khách sạn để lên xe buýt di chuyển ra sân bay. Trong trang phục gọn gàng, toàn đội xuất hiện với tâm trạng thoải mái sau đêm chung kết nhiều cảm xúc.

Toàn đội U.22 Việt Nam mang hành lý gọn gàng để rời khách sạn lên đường trở về nước

Lý Đức rạng rỡ, anh đã có trận chung kết thành công, góp công lớn vào bàn gỡ hòa 2-2

HLV Kim Sang-sik phong độ đỉnh cao trong trang phục đời thường

Thầy Kim nổi bật

Lần đầu dự SEA Games, nhiều cầu thủ ẵm ngay HCV

Đội trưởng Văn Khang (đứng sau) và các đồng đội lên xe buýt di chuyển ra sân bay

Chiếc mũ cối Việt Nam có mặt ở mọi giải đấu

Tại sân bay, các cầu thủ đội tuyển U.22 Việt Nam đều tỏ ra rạng rỡ, vui vẻ, liên tục trò chuyện và chào hỏi người hâm mộ.

“Tinh thần không bỏ cuộc đã mang về HCV SEA Games cho U.22 Việt Nam”

Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước chủ nhà đội tuyển U.22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển U.22 Việt Nam đã giành HCV của Đại hội. Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm vui, sự tự hào và đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các học trò.

Các cầu thủ chờ làm thủ tục check-in ở sân bay

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Trong vòng 1 năm, tôi cùng 2 đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước 0-2. Chính tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp đội tuyển tạo nên kết quả đáng tự hào này".

Toàn đội có mặt ở sân bay

Các cầu thủ chờ làm thủ tục ở sân bay tại Thái Lan

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam. Ông nói: "Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cổ động viên đã trực tiếp có mặt trên sân để cổ vũ, cũng như người hâm mộ ở quê nhà luôn dõi theo và tiếp thêm động lực cho đội tuyển. Đầu năm, bóng đá Việt Nam giành chức vô địch ở cấp đội tuyển quốc gia, và hôm nay đội tuyển U.22 Việt Nam tiếp tục đăng quang. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn".

Phân tích diễn biến trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận các cầu thủ gặp khó khăn về tâm lý trong hiệp 1. "Trong quá trình chuẩn bị, toàn đội đã tập luyện rất tốt. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, các cầu thủ có phần nặng nề tâm lý và thiếu tự tin. Dù vậy, càng thi đấu, các em càng chơi tốt hơn, thể hiện được bản lĩnh và tinh thần của mình. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Thủ môn Trung Kiên nổi bật với chiều cao và vẻ ngoài điển trai

Hướng tới chặng đường sắp tới, HLV Kim Sang-sik khẳng định chức vô địch SEA Games 33 sẽ là nền tảng quan trọng cho mục tiêu tiếp theo. "Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 1.2026. Thông qua 2 chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục", HLV Kim Sang-sik nói.

Chiến thắng trước đội tuyển U.22 Thái Lan không chỉ mang về HCV cho bóng đá nam Việt Nam tại SEA Games 33, mà còn cho thấy bản lĩnh, tinh thần vượt khó và sự trưởng thành rõ nét của thế hệ cầu thủ trẻ.