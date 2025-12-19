Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Thái Lan xin lỗi, chỉ rõ nguyên nhân thua ngược U.22 Việt Nam
Video Thể thao

Hồ Hiền - Văn Trình
19/12/2025 11:40 GMT+7

Sau thất bại cay đắng trước U.22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà, đồng thời thừa nhận đội bóng trẻ 'Voi chiến' sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi bước vào VCK U.23 châu Á sắp tới.

Sau thất bại 2-3 trước U.22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan và nhận trách nhiệm lớn nhất về kết quả này.

Nhà cầm quân của U.22 Thái Lan cho biết nguyên nhân chính khiến đội nhà thua ngược dù dẫn trước 2-0 là những biến động lớn về nhân sự trong hiệp 2, đặc biệt là chấn thương của Chanapat Buaphan, buộc ban huấn luyện phải thay đổi toàn bộ phương án thi đấu đã chuẩn bị. Bên cạnh đó, thể lực suy giảm do lịch thi đấu dày đặc cũng ảnh hưởng rõ rệt đến các cầu thủ.

HLV Thawatchai thừa nhận bàn thua sớm đầu hiệp hai đã trở thành bước ngoặt, khiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía U.22 Việt Nam.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.

Vượt qua sức ép nghẹt thở trên sân Rajamangala, U.22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U.22 Thái Lan để đăng quang bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng giàu cảm xúc không chỉ khẳng định bản lĩnh của tập thể trẻ, mà còn mở ra hành trình mới đầy kỳ vọng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở sân chơi châu lục.

