Sau thất bại 2-3 trước U.22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan và nhận trách nhiệm lớn nhất về kết quả này.

HLV Thái Lan xin lỗi, chỉ rõ nguyên nhân thua ngược U.22 Việt Nam

Nhà cầm quân của U.22 Thái Lan cho biết nguyên nhân chính khiến đội nhà thua ngược dù dẫn trước 2-0 là những biến động lớn về nhân sự trong hiệp 2, đặc biệt là chấn thương của Chanapat Buaphan, buộc ban huấn luyện phải thay đổi toàn bộ phương án thi đấu đã chuẩn bị. Bên cạnh đó, thể lực suy giảm do lịch thi đấu dày đặc cũng ảnh hưởng rõ rệt đến các cầu thủ.

HLV Thawatchai thừa nhận bàn thua sớm đầu hiệp hai đã trở thành bước ngoặt, khiến thế trận hoàn toàn nghiêng về phía U.22 Việt Nam.

Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.