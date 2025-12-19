Ai đủ tâm và tầm thay HLV Mai Đức Chung để ngồi ghế nóng đội tuyển nữ Việt Nam?

Khó khăn trong việc tìm người thay thế Mai Đức Chung cho đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thông tin HLV Mai Đức Chung không còn dẫn dắt đội tuyển nữ sau SEA Games 33 đã râm ran từ trước khi đội bay sang Thái Lan. Ngay vị thuyền trưởng đội tuyển trong lần trao đổi với phóng viên Thanh Niên tại các buổi tập ở Chonburi cũng cho biết: "Tôi sẽ dừng lại sau kỳ SEA Games này dù kết quả thế nào. Hơn 40 năm huấn luyện rồi còn gì, trong đó gắn bó với các bạn nữ cũng khoảng ngót nghét 20 năm, thực lòng cũng đã làm hết mình trong vai trò người cầm lái. Ở tuổi 76, tôi vẫn còn đủ khả năng để cống hiến, nhưng cần một vai trò phù hợp với tuổi tác và sức khỏe hơn. Còn vị trí HLV trưởng nên để một người trẻ hơn đảm nhiệm".

Các tuyển thủ bóng đá nữ gạt nỗi buồn, sẵn sàng cho VCK Asian Cup ẢNH: KHẢ HÒA

Các tuyển thủ cũng rất buồn khi nghe tin bác Chung rút về phía sau. Bích Thùy, Hải Yến, Kim Thanh, Diễm My, Hoàng Thị Loan, rất yêu quý vị "tướng già" luôn hết lòng tận tụy với bóng đá nữ. Các cô gái chia sẻ: "Khó ai có thể thay được bác Chung. Bác rất thương mọi người, rất sâu sát và kỹ lưỡng với mọi công việc. Bác là người truyền lửa mạnh mẽ, đôn đốc, thúc giục và sống hết sức tình cảm. Chưa bao giờ bác nặng lời với bất kỳ ai, có nóng thì bác sẽ biết kiềm chế ngay. Tấm lòng của bác luôn vị tha và hết sức tâm lý làm cho mỗi cầu thủ như luôn có thêm động lực để tiến bộ".

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

HLV Mai Đức Chung đánh tiếng rút lui khỏi đội tuyển nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Ngay lớp kế cận cũng rất yêu quý HLV Mai Đức Chung vì ông đã tin tưởng, tạo nhiều cơ hội cho họ trui rèn trận mạc và có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Như Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Linh của vài năm qua và Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Ngọc Minh Chuyên, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Hoa ở SEA Games lần này. "Bác kết nối mọi người, ân cần và tỉ mỉ mọi thứ. Phương pháp làm việc như vậy luôn rất gần gủi, chan hòa với mọi người và phù hợp với bóng đá nữ. Tìm được một HLV như bác sẽ không dễ dàng", các tuyển thủ thổ lộ.

HLV Hoàng Văn Phúc (trái) và các trợ lý đi xem đối thủ thi đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Ai sẽ đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng?

Trong dàn trợ lý của đội tuyển bóng đá nữ đều là những người có chuyên môn tốt như về bóng đá nam, như HLV Hoàng Văn Phúc, Đoàn Minh Hải, và về nữ có Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Ngọc Anh hay Nguyễn Thị Kim Hồng. Trong số này, nổi bật có thể kể đến ông Hoàng Văn Phúc, từng vô địch V-League năm 2017 cùng CLB Quảng Nam, dẫn dắt đội U.23 Việt Nam thi đấu SEA Games 2013 tại Myanmar. Rồi đến ông Đoàn Minh Hải, người rất tâm huyết với CLB Than Khoáng sản Việt Nam hay Đoàn Thị Kim Chi, nhiều lần vô địch quốc gia cùng CLB TP.HCM và cũng là cựu tuyển thủ nổi tiếng của đội tuyển nữ.

Các trợ lý HLV Hoàng Văn Phúc (phải), Đoàn Minh Hải (trái), Ngọc Anh và Đoàn Thị Kim Chi (thừ 2 và 3 từ trái) của đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung cho biết, nếu phải chọn một người thay ông trong dàn trợ lý thì có lẽ sẽ là ông Hoàng Văn Phúc. Không phải ngẫu nhiên mà ông Phúc được VFF bổ sung thời gian gần đây vào BHL đội tuyển nữ. Tính cách của ông Phúc cũng điềm đạm, nhẹ nhàng có nhiều nét như ông Chung. Nhưng để có thể trở thành người lèo lái con thuyền đội tuyển nữ rõ ràng cần nhiều thời gian thẩm thấu và sâu sát hơn nữa. Bởi chỉ với gần 2 tháng là chưa đủ để ông Hoàng Văn Phúc có thể thay thế ngay người tiền nhiệm.

Toàn đội tuyển nữ giành HCB ẢNH: KHẢ HÒA

Một vấn đề khác không thể không đặt ra là liệu phương pháp và độ nhạy bén của ông Hoàng Văn Phúc có đủ duy trì và tiếp nối những gì mà HLV Mai Đức Chung để lại. Quản lý một tập thể chị em tuy không quá phức tạp khi cầm đội nam, nhưng cũng không phải đơn giản để phát huy được khả năng của họ. Kinh nghiệm làm HLV trưởng, ông Phúc có thừa, nhưng để trở thành một nhà cầm quân tạo được sự kết nối đồng lòng của mọi người rõ ràng là một thách thức rất lớn nếu ông Phúc được tín nhiệm.

BHL đội tuyển nữ động viên các cầu thủ ẢNH: KHẢ HÒA

Còn với HLV Đoàn Minh Hải hay Đoàn Thị Kim Chi, những người cũng đã sâu sát với đội tuyển nữ, đặt ở vai trò người cầm lái thì chắc chắn thời điểm này còn thiếu một số yếu tố cần thiết, chưa thể nào thay được ông Chung. Thế nên để đội tuyển nữ có sự ổn định và đủ khả năng tranh chấp vé dự World Cup tại vòng chung kết Asian Cup ở Úc tháng 3 tới thì nên chăng tạm thuyết phục HLV Mai Đức Chung ở lại đến hết tháng 3 rồi sau đó sẽ tính đến chuyện chọn HLV mới. Trường hợp không phải "bụt chùa nhà nào cũng thiêng" thì để chọn một HLV nào khác đủ tầm dẫn dắt đội tuyển nữ, có lẽ VFF phải tính đến chuyện mời thầy ngoại như cách đội tuyển quốc gia và U.22 hiện nay có HLV Kim Sang-sik.