Chiều 19.12, ngày thi đấu áp chót của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi nhiều môn đồng loạt giành HCV, qua đó củng cố vững chắc vị trí trên bảng tổng sắp.

Và đây là võ sĩ Hà Thị Linh, người đã xuất sắc giành HCV đầu tiên cho quyền anh Việt Nam tại đại hội năm nay.

Mẹ 2 con giành HCV cho quyền anh SEA Games: Đi làm mua sữa cho con

Hà Thị Linh chạm trán võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở chung kết hạng cân 60 kg nữ. Cô thắng điểm sau 3 hiệp, giành HCV. Chia sẻ sau trận đấu, Hà Thị Linh không giấu được niềm tự hào. Cô hy vọng tấm HCV này sẽ tạo thêm động lực cho các đồng đội thi đấu ở những trận tiếp theo.

Và không phải ai cũng biết, đằng sau tấm HCV ấy là sự đánh đổi thầm lặng của một người mẹ. Trước thềm SEA Games, Hà Thị Linh gần như không có thời gian về thăm gia đình khi phải tập trung toàn bộ cho việc tập luyện.

"Trước kỳ SEA Games, mình không được về thăm con mà phải tập trung tập luyện để chuẩn bị thể lực. Tuổi của mình cũng đã nhiều nên phải chuẩn bị thật tốt cả thể lực lẫn chuyên môn, vì vậy mình đã gác lại việc gia đình và không về nhà hơn 2 tháng.

Theo nữ võ sĩ, hai con đều ngoan ngoãn và là nguồn động lực lớn nhất để cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp đỉnh cao.

"Rất nhớ con và thật lòng cảm ơn hậu phương ở nhà là chồng mình đã chăm sóc hai bé rất tốt. Anh ấy luôn động viên con rằng mẹ phải đi làm, để mua sữa cho con đấy. Nghe thì hài nhưng đó là sự thật", nữ võ sĩ chia sẻ.



