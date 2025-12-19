Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau kỳ tích HCV SEA Games
Video Thể thao

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau kỳ tích HCV SEA Games

Hồ Hiền
Hồ Hiền
19/12/2025 14:39 GMT+7

Sáng 19.12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam trở về nước trong niềm hân hoan sau hành trình SEA Games 33 đầy cảm xúc, khép lại bằng chiến thắng ấn tượng 5-0 trước Indonesia ở chung kết để lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch khu vực.

Sáng 19.12, đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường về nước, khép lại hành trình SEA Games 33 đầy cảm xúc bằng tấm HCV thuyết phục. Thùy Trang cùng các đồng đội xuất hiện rạng rỡ tại sân bay. Toàn đội đều phấn chấn và hạnh phúc.

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau kỳ tích HCV SEA Games

Đây là lần đầu tiên, futsal nữ Việt Nam lên ngôi hậu ở đấu trường SEA Games. Trong trận chung kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước 5-0 Indonesia.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đình Hoàng bày tỏ niềm tự hào về tinh thần thi đấu cũng như sự tuân thủ chiến thuật của các học trò. HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết việc từng chạm trán Indonesia ở vòng bảng đã giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu và kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị.

Futsal nữ Việt Nam rạng rỡ về nước sau kỳ tích HCV SEA Games - Ảnh 1.

Toàn đội futsal nữ lên đường về nước sáng nay

Trước trận chung kết, toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án chiến thuật để đối đầu với Indonesia. Theo đánh giá của ban huấn luyện, các cầu thủ đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp được đề ra, thi đấu tập trung và bản lĩnh, qua đó tạo nên chiến thắng xứng đáng.

Sau SEA Games 33, các cầu thủ sẽ trở về địa phương và nghỉ ngơi trong thời gian ngắn trước khi quay lại cùng CLB để chuẩn bị tham dự giải futsal nữ vô địch quốc gia 2025, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12. 

HLV Nguyễn Đình Hoàng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cổ động viên đã luôn theo dõi, ủng hộ và tiếp thêm động lực cho đội tuyển. Chính sự cổ vũ đó là nguồn sức mạnh lớn giúp toàn đội giành chức vô địch SEA Games lần này.

