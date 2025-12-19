Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Trịnh Thu Vinh 'nhả vía', xạ thủ Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 40

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
19/12/2025 17:59 GMT+7

Ở tuổi 40, xạ thủ Hà Minh Thành đã phá kỷ lục SEA Games nội dung 25 m súng nhanh, giúp đoàn bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó có sự góp sức của kỷ lục gia SEA Games Thu Vinh.

Trịnh Thu Vinh 'nhả vía', xạ thủ Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 40- Ảnh 1.

Hà Minh Thành phá kỷ lục bắn súng SEA Games ở tuổi 40

ảnh: Quốc Việt

Thu Vinh "nhả vía" thành công, Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games

Trưa ngày 19.12, đoàn bắn súng Việt Nam của nữ xạ thủ Thu Vinh và các đồng đội đã khép lại chiến dịch SEA Games 33 thành công với tổng thành tích là 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.

Trong đó, Hà Minh Thành là người thi đấu cuối cùng đã "khóa sổ" hoàn hảo bằng kỷ lục SEA Games, đóng góp tấm HCV quyết định để giúp bắn súng Việt Nam vượt chỉ tiêu 7 HCV đã được giao trước khi lên đường.

Đặc biệt, Hà Minh Thành đã chia sẻ câu chuyện vui cho thấy sự gắn kết, thân thuộc giữa các VĐV trong đoàn bắn súng khi nữ xạ thủ Thu Vinh - phá 2 kỷ lục SEA Games ở đại hội này đã "nhả vía" chúc may mắn cho mình.

Trịnh Thu Vinh 'nhả vía', xạ thủ Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 40- Ảnh 2.

Hà Minh Thành áp đảo các đối thủ bằng 3 loạt bắn đạt tối đa 5 điểm

ảnh: Quốc Việt

Trịnh Thu Vinh 'nhả vía', xạ thủ Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 40- Ảnh 3.

Kỷ lục gia 40 tuổi vui vẻ kể lại: "Sáng nay sau khi tôi hoàn thành một bài bắn, Thu Vinh có mang bánh ra đưa cho tôi và dặn: "Anh ăn đi để lấy sức, lát còn vào chung kết để lấy HCV".

Anh em trong đội rất là quý nhau, thường đùm bọc nhau khi đi thi đấu. Ai bắn trước thì sẽ quan tâm, mang đồ ăn đến chăm sóc cho người bắn sau. Tình cảm của anh em trong đội tuyển bắn súng Việt Nam rất là đoàn kết".

Ấn tượng 2 HCV, 1 kỷ lục SEA Games

Ở nội dung cuối cùng, trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bắn súng tại SEA Games 33, Hà Minh Thành đã có ngày thi đấu ấn tượng, khi dẫn đầu vòng loại và tiếp tục có những loạt bắn vượt trội các đối thủ ở phần chung kết, đặc biệt trong sự kèm sát của 2 xạ thủ Indonesia là Suteja và Farrel.

Bất chấp sức ép từ rất đông CĐV chủ nhà Thái Lan và Indonesia, Hà Minh Thành đã vượt xa đối thủ bằng các loạt bắn chính xác, trong đó có 3 lần bắn đạt tối đa 5 điểm, với 2 lần 5 điểm liên tiếp để một mình dẫn đầu.

Kết quả, Hà Minh Thành đã xuất sắc đoạt HCV, phá kỷ lục SEA Games với 30 điểm. Suteja đã bắn rất tốt, nhưng chỉ giành HCB với 26 điểm và Farrel đoạt 20 điểm giành HCĐ.

Trịnh Thu Vinh 'nhả vía', xạ thủ Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 40- Ảnh 4.

Hà Minh Thành vẫn vững vàng với HCV bắn súng 4 kỳ SEA Games liên tiếp

ảnh: Quốc Việt

Trịnh Thu Vinh 'nhả vía', xạ thủ Hà Minh Thành phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 40- Ảnh 5.

Kỷ lục SEA Games mới của Hà Minh Thành

ảnh: Quốc Việt

Tay súng kỳ cựu chia sẻ về kỷ lục SEA Games ở lần thứ 4 tham dự đấu trường này: "Đoạt được tấm HCV này tôi rất vui. Đây là kỳ SEA Games thứ 4 và tôi đều giành được 4 HCV liên tiếp.

Ở đợt thi chung kết, tôi tự nhủ mình phải làm sao luôn bắn súng đạt từ 4 đến 5 điểm, có dẫn điểm rồi thì trạng thái tâm lý mới vững được chứ ít điểm hơn người ta sẽ chịu rất nhiều trạng thái, không thể nào giữ nhịp được nữa.

Do đó trong thâm tâm, tôi luôn tự nhủ mình phải vươn lên vượt qua người ta, phải dẫn đầu để giải tỏa và thoát được tâm lý của mình. Tôi rất vui vì ngày hôm nay đã làm được mục tiêu đề ra".

Ngoài nội dung 25 m súng nhanh, ngày hôm nay Hà Minh Thành còn xuất sắc giành thêm một HCV nội dung đồng đội 25 m súng nhanh (cùng với Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy) với tổng thành tích 1.700 điểm.

Anh cho biết: "Ngày 18.12 nhóm 3 VĐV chúng tôi đạt thành tích bắn thấp hơn so với đội Indonesia. Do vậy đến sáng nay cả 3 đã ngồi họp lại, thống nhất vào bắn phải thật chắt chiu. Tôi và Huy bắn sau cùng và đã làm được".

Tin liên quan

Trưởng đoàn Việt Nam ấn tượng đặc biệt HCV của U.22, tiếc nuối giá không có sai sót trọng tài trận nữ

Trưởng đoàn Việt Nam ấn tượng đặc biệt HCV của U.22, tiếc nuối giá không có sai sót trọng tài trận nữ

Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, Nguyễn Hồng Minh khẳng định các VĐV đã thể hiện được ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu, đúng như lời dặn của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

U.22 Việt Nam ra sân bay từ sớm vì sợ tắc đường, bất ngờ với dáng vẻ trẻ trung của thầy Kim

Ai đủ tâm và tầm thay HLV Mai Đức Chung để ngồi ghế nóng đội tuyển nữ Việt Nam?

