Thể thao SEA Games 33

Những tấm HCV quý giá ở quyền anh và bắn súng

Nghi Thạo - Quốc Việt
20/12/2025 00:00 GMT+7

Dù đã có 2 con, nhưng võ sĩ Hà Thị Linh xuất sắc đánh bại võ sĩ Thái Lan để đoạt HCV hạng cân 60 kg nữ. Trong khi đó, VĐV Hà Minh Thành xuất sắc phá kỷ lục ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh.

Trong trận chung kết hạng cân 60 kg môn quyền anh chiều qua (19.12), Hà Thị Linh đã có một màn trình diễn bùng nổ để đánh bại đối thủ người Thái Lan vượt trội về thể hình. Với chiến thắng áp đảo võ sĩ nước chủ nhà, nữ võ sĩ người dân tộc Tày đã mang về tấm HCV đầu tiên cho quyền anh VN tại kỳ đại hội này. Đồng thời, Hà Thị Linh cũng sở hữu cho riêng mình 3 HCV SEA Games, giành được vào các năm 2013, 2023 và 2025.

Thành công của Hà Thị Linh không chỉ đến từ những đòn đánh sắc lẹm trên sàn đấu mà còn từ sự hy sinh thầm lặng của một người phụ nữ đã có gia đình. Ở độ tuổi ngoài 30, cô phải nỗ lực gấp đôi để duy trì thể lực và chuyên môn. Để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games, Linh đã phải rời xa tổ ấm trong 2 tháng ròng rã. Nữ võ sĩ không khỏi xúc động khi nhắc về các con: "Hai con của tôi rất nhớ mẹ. Cháu nhỏ mới 5 tuổi thôi, cứ gọi điện hỏi là bao giờ mẹ về". Những câu hỏi ngây ngô của con trẻ qua điện thoại chính là thử thách tâm lý lớn nhất mà cô phải vượt qua trong suốt quá trình tập trung huấn luyện.

Những tấm HCV quý giá ở quyền anh và bắn súng- Ảnh 1.

Hà Thị Linh (phải) xuất sắc đoạt HCV quyền anh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Để Hà Thị Linh có thể toàn tâm toàn ý cống hiến, sự ủng hộ từ gia đình đóng vai trò then chốt. Nhà vô địch quyền anh SEA Games dành sự trân trọng đặc biệt cho ông xã của mình, người đã thay cô quán xuyến việc nhà và chăm sóc 2 con nhỏ trong suốt thời gian qua. Hà Thị Linh hóm hỉnh kể lại cách chồng mình vỗ về các con: "Anh luôn động viên con là mẹ phải đi làm để mua sữa cho con đấy... một câu nói hơi hài hước tí nhưng nó là sự thật. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến ông xã rất nhiều vì đã giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Hà Minh Thành phá kỷ lục bắn súng

Bắn súng VN bội thu kỷ lục trong ngày thi đấu cuối cùng 19.12, đoàn bắn súng VN đã khép lại kỳ đại hội thành công rực rỡ khi Hà Minh Thành đoạt 2 HCV 25 m súng ngắn bắn nhanh cá nhân và đồng đội (cùng Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy đạt tổng thành tích 1.700 điểm). Ở trận chung kết nội dung cá nhân 25 m súng ngắn bắn nhanh, Hà Minh Thành đã xuất sắc có 3 loạt bắn đạt tối đa 5 điểm để thiết lập kỷ lục SEA Games với tổng cộng 30 điểm. Ở tuổi 40, Hà Minh Thành đã kéo dài chuỗi HCV ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp, cho thấy phong độ và sự ổn định đáng kinh ngạc. Anh chia sẻ: "Ngày 18.12, nhóm 3 VĐV chúng tôi đạt thành tích bắn thấp hơn so với đội Indonesia. Do vậy đến sáng nay cả 3 đã ngồi họp lại, thống nhất khi vào bắn phải thật chắt chiu, không được để mất điểm. Tôi và Huy bắn sau cùng và thực tế đã làm được".

Ngoài ra, ở nội dung 50 m súng trường 3 tư thế nam, các VĐV Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân và Phùng Việt Dũng cũng giành HCV đồng đội với tổng điểm 1.715 điểm. Như vậy, 3 HCV trong ngày 19.12 đã giúp bắn súng VN khép lại SEA Games 33 thành công rực rỡ với 8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ - vượt chỉ tiêu 7 HCV đề ra.

Những tấm HCV quý giá ở quyền anh và bắn súng- Ảnh 2.

