HLV Kim Sang-sik và 4 phút 'đánh thức' U.22 Việt Nam trong trận chung kết quật ngược Thái Lan

Chuyện bây giờ mới kể, HLV Kim Sang-sik đã nói gì ở giờ nghỉ sau khi U.22 Việt Nam bị dẫn hai bàn?

Bị U.22 Thái Lan dẫn 2-0 sau hiệp một trong trận chung kết SEA Games 33 tối 18.12, U.22 Việt Nam rơi vào tình thế vô cùng ngặt nghèo. Thế nhưng, chính ở thời khắc cam go đó, những lời động viên ngắn gọn, súc tích nhưng đầy bản lĩnh của HLV Kim Sang-sik đã thổi bùng tinh thần chiến đấu, mở ra bước ngoặt cho màn lội ngược dòng đầy khó tin.

Lãnh đội Trần Anh Tú, Phó chủ tịch VFF và HLV Kim Sang-sik Ảnh: Nhật Thịnh

Ở trận chung kết, U.22 Thái Lan đặc biệt nguy hiểm ở những tình huống đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm địa 16,50 m. Khi sở hữu một "cây sút phạt" có độ chính xác và kỹ thuật cao, đội bóng áo xanh chủ động tìm mọi cách để kiếm về những quả đá cố định ở khu vực này.

Phút 19, từ một pha đi bóng lắt léo của Kamyok Kakana, Quốc Cường buộc phải phạm lỗi ngay trước vạch 16,50 m. Trên chấm đá phạt, Burapha Yotsakon tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp của một chuyên gia sút phạt với cú cứa lòng hoàn hảo đưa bóng về góc xa, khiến thủ môn Trung Kiên hoàn toàn bó tay và phải vào lưới nhặt bóng.

HLV Kim có những nước cờ vĩ đại Ảnh: Nhật Thịnh

Bàn thua khiến U.22 Việt Nam thi đấu lúng túng hơn. Hàng thủ thiếu sự gắn kết trước các pha lên bóng nhanh của đối phương. Phút 31, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, trung vệ Ratree Seksan bứt tốc thoát xuống và dứt điểm sệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.22 Thái Lan.

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Kim Sang-sik chỉ nói với các học trò khoảng 4 phút. Không quát mắng, không tạo thêm áp lực, nhà cầm quân người Hàn Quốc đi thẳng vào vấn đề: chỉ ra những sai sót cụ thể trong hiệp 1 và quan trọng hơn là "đánh thức" tinh thần của toàn đội.

Ông Kim yêu cầu các học trò giữ vững cự ly đội hình, không để U.22 Thái Lan có khoảng trống chơi bóng và tuyệt đối không tạo điều kiện cho đối thủ phản công, thứ vũ khí đã khiến U.22 Việt Nam phải trả giá trong hiệp đầu. "Tinh thần phải sắt thép lên, không việc gì phải sợ", HLV Kim nhấn mạnh. Những gì chưa làm được ở hiệp 1 thì phải cố gắng sửa chữa trong hiệp 2, bởi theo ông, vấn đề mấu chốt lúc này nằm ở tâm lý.

Phần còn lại thuộc về lịch sử

Và U.22 Việt Nam đã trở lại sân với một bộ mặt hoàn toàn khác. Đội chơi áp sát hơn, gắn kết hơn và tự tin hơn trong từng pha xử lý. Những đường lên bóng trở nên mạch lạc, khả năng tranh chấp và bọc lót được cải thiện rõ rệt. Trước sức ép liên tục, hàng thủ U.22 Thái Lan dần lộ ra những khoảng trống.

Ba bàn thắng trong hiệp 2 và hiệp phụ không chỉ giúp U.22 Việt Nam thắng ngược 3-2 mà còn tạo nên một trong những cuộc đảo ngược kết quả khó tin nhất trong lịch sử các trận chung kết SEA Games. Từ chỗ bị dẫn sâu, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã viết nên cái kết ngọt ngào bằng bản lĩnh và niềm tin không lung lay.

Phân tích sau trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận yếu tố tâm lý đã khiến các học trò gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1. "Trong quá trình chuẩn bị, toàn đội đã tập luyện rất tốt. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu với bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, các cầu thủ có phần nặng nề tâm lý và thiếu tự tin", ông Kim chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh sự trưởng thành của các cầu thủ trong hiệp 2: "Dù vậy, càng thi đấu, U.22 Việt Nam càng chơi tốt hơn, thể hiện được bản lĩnh và tinh thần của mình. Tôi thực sự tự hào về các cầu thủ".

Bốn phút trong phòng thay đồ, cùng một niềm tin sắt đá từ HLV Kim Sang-sik, đã đủ để U.22 Việt Nam thay đổi số phận trận đấu – và bước lên ngôi vô địch theo cách không ai có thể quên.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: "Trong vòng một năm, tôi cùng với hai đội tuyển Việt Nam đã bước lên ngôi vô địch. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giành được HCV tại SEA Games lần này. Các cầu thủ đã không bỏ cuộc, dù có thời điểm bị dẫn trước 0-2. Chính tinh thần chiến đấu đến cùng đã giúp đội tuyển tạo nên kết quả đáng tự hào này".