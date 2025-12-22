Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam sẵn sàng bùng nổ ở Ả Rập Xê Út

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/12/2025 00:00 GMT+7

Với tấm HCV SEA Games 33, U.22 VN có thêm động lực, sự tự tin để chinh phục những đỉnh cao mới tại VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra từ 6 - 24.1.2026 tại Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam tái TẠO NĂNG LƯỢNG

Sau khi trở về từ Thái Lan vào hôm 19.12, các cầu thủ U.22 VN được nghỉ ngơi 4 ngày trước khi hội quân trở lại vào ngày 23.12. Quãng nghỉ dù ngắn ngủi nhưng cực kỳ giá trị với Khuất Văn Khang và các đồng đội. Bởi để chuẩn bị cho SEA Games 33, toàn đội trải qua hơn 1 tháng xa gia đình, liên tục di chuyển từ Hà Nội (tập trung), Trung Quốc (đá giải giao hữu CFA China Team 2025), TP.HCM (tập huấn) đến Thái Lan (thi đấu). Trải qua vô vàn áp lực, sức ép, giờ là lúc "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi được hội ngộ người thân, gia đình để giải tỏa tinh thần, tái tạo năng lượng và sẵn sàng cho giải đấu quan trọng phía trước.

Đến ngày 26.12, đội sẽ sang Qatar để tập huấn, dự kiến có 1 trận giao hữu với U.23 Syria trước khi bay đến Ả Rập Xê Út vào ngày 1.1.2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều thời gian để thích nghi với thời tiết, múi giờ mới, đảm bảo thi đấu với thể trạng tốt nhất. Đồng thời, việc đấu tập với một đội Tây Á như Syria cũng rất giá trị bởi 2 trong số 3 đối thủ cùng bảng của đội U.23 VN cũng đến từ khu vực này là Jordan và chủ nhà Ả Rập Xê Út (đội còn lại là Kyrgyzstan).

U.23 Việt Nam sẵn sàng bùng nổ ở Ả Rập Xê Út- Ảnh 1.

Thanh Nhàn (trái), Phi Hoàng được chờ đợi tiếp tục tỏa sáng ở VCK U.23 châu Á 2026

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV KIM SANG-SIK RÚT RA BÀI HỌC

Thuyền trưởng đội U.23 VN và BHL cũng có nhiều việc phải làm. Trong trận chung kết với Thái Lan, các học trò HLV Kim Sang-sik bộc lộ một số vấn đề. Trước những cầu thủ giỏi gây áp lực, giữ bóng tốt và chuyển trạng thái nhanh, cặp tiền vệ trung tâm Quốc Cường - Xuân Bắc không phải là lựa chọn tối ưu. Đây là 2 nhân tố có lối chơi khá tương đồng, hoạt động với vai trò tiền vệ con thoi, thường xuyên dâng cao. Vì thế, các cầu thủ VN để lộ khoảng trống trong hiệp 1 và bị đối thủ khai thác. Đến khi Thái Sơn vào sân, chúng ta có thế trận cân bằng hơn, dần dần gây áp lực ngược về phía Thái Lan.

Bên cạnh đó, cách sắp xếp bộ ba tấn công cũng cần điều chỉnh. Từ trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho Đình Bắc - Văn Khang - Lê Viktor đá chính. Trong đó, Đình Bắc đá cắm, Lê Viktor dạt phải còn Văn Khang bám biên trái. Tuy nhiên, ngoài Đình Bắc, 2 cầu thủ còn lại không thể hiện tốt khi không được chơi ở vị trí sở trường. Bằng chứng là từ bán kết, Văn Thuận, Thanh Nhàn vào sân, đội U.22 VN đã chơi tốt hơn. Cả 5 bàn thắng ghi được vào lưới Philippines, Thái Lan đều đến sau khi HLV Kim Sang-sik thay người.

Bên cạnh đó, đội U.22 VN cũng thu về được tín hiệu tích cực. Đầu tiên, chúng ta cần phải "ngả mũ" trước tài thay người của HLV Kim Sang-sik. Thái Sơn, Văn Thuận, Thanh Nhàn… đều chơi cực hay khi vào sân từ băng ghế dự bị, góp công lớn vào thành tích của toàn đội. Về mặt lối chơi, bên cạnh các tình huống cố định, đội U.22 VN dần mài sắc được miếng đánh mới. Các học trò HLV Kim Sang-sik đang tấn công rất nhiều ở biên trái, nơi có sự sắc sảo, cơ động của hậu vệ Phi Hoàng. Tại khu vực này, Phi Hoàng, Đình Bắc, 1 tiền vệ trung tâm (Xuân Bắc hoặc Thái Sơn), 1 tiền đạo lệch cánh (Thanh Nhàn hoặc Văn Khang, Văn Thuận…) thường xuyên đập nhả, khoét vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương. Chúng ta triển khai miếng đánh này tương đối thành công mà ví dụ điển hình chính là bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Thái Lan của Thanh Nhàn.

Các đối thủ ở VCK U.23 châu Á 2026 sẽ khó đối phó hơn nhiều so với SEA Games 33. Nhưng chắc chắn HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấu tất cả để khắc phục các điểm yếu, mài sắc thêm những ngón đòn điêu luyện của các học trò. Quan trọng hơn, toàn đội đã trải qua một năm thành công rực rỡ khi tất cả cầu thủ được đá V-League, giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt HCV SEA Games 33. Từ đó, sự tự tin được đẩy lên cao độ. Đó là yếu tố rất cần thiết để chúng ta vững vàng đương đầu những con sóng lớn.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, cặp bài trùng Trần Anh Tú và Kim Sang-sik sát cánh

U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, cặp bài trùng Trần Anh Tú và Kim Sang-sik sát cánh

Chỉ sau SEA Games 33 ít ngày, U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á. Cặp bài trùng quen thuộc sẽ tiếp tục là đầu tàu của đội trong hành trình này.

Ngoạn mục giành HCV SEA Games 33, U.23 Việt Nam làm gì để tái lập kỳ tích Thường Châu?

Mới vô địch SEA Games 3 ngày, người hùng U.22 Việt Nam đã xỏ giày đá tiếp

Khám phá thêm chủ đề

U.23 VN bóng đá Việt Nam HLV Kim Sang-sik HCV SEA Games 33 VCK U.23 châu Á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận