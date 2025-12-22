U.23 Việt Nam sẵn sàng bùng nổ ở Ả Rập Xê Út

U.23 Việt Nam tái TẠO NĂNG LƯỢNG

Sau khi trở về từ Thái Lan vào hôm 19.12, các cầu thủ U.22 VN được nghỉ ngơi 4 ngày trước khi hội quân trở lại vào ngày 23.12. Quãng nghỉ dù ngắn ngủi nhưng cực kỳ giá trị với Khuất Văn Khang và các đồng đội. Bởi để chuẩn bị cho SEA Games 33, toàn đội trải qua hơn 1 tháng xa gia đình, liên tục di chuyển từ Hà Nội (tập trung), Trung Quốc (đá giải giao hữu CFA China Team 2025), TP.HCM (tập huấn) đến Thái Lan (thi đấu). Trải qua vô vàn áp lực, sức ép, giờ là lúc "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi được hội ngộ người thân, gia đình để giải tỏa tinh thần, tái tạo năng lượng và sẵn sàng cho giải đấu quan trọng phía trước.

Đến ngày 26.12, đội sẽ sang Qatar để tập huấn, dự kiến có 1 trận giao hữu với U.23 Syria trước khi bay đến Ả Rập Xê Út vào ngày 1.1.2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều thời gian để thích nghi với thời tiết, múi giờ mới, đảm bảo thi đấu với thể trạng tốt nhất. Đồng thời, việc đấu tập với một đội Tây Á như Syria cũng rất giá trị bởi 2 trong số 3 đối thủ cùng bảng của đội U.23 VN cũng đến từ khu vực này là Jordan và chủ nhà Ả Rập Xê Út (đội còn lại là Kyrgyzstan).

Thanh Nhàn (trái), Phi Hoàng được chờ đợi tiếp tục tỏa sáng ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV K IM S ANG- S IK RÚT RA BÀI HỌC

Thuyền trưởng đội U.23 VN và BHL cũng có nhiều việc phải làm. Trong trận chung kết với Thái Lan, các học trò HLV Kim Sang-sik bộc lộ một số vấn đề. Trước những cầu thủ giỏi gây áp lực, giữ bóng tốt và chuyển trạng thái nhanh, cặp tiền vệ trung tâm Quốc Cường - Xuân Bắc không phải là lựa chọn tối ưu. Đây là 2 nhân tố có lối chơi khá tương đồng, hoạt động với vai trò tiền vệ con thoi, thường xuyên dâng cao. Vì thế, các cầu thủ VN để lộ khoảng trống trong hiệp 1 và bị đối thủ khai thác. Đến khi Thái Sơn vào sân, chúng ta có thế trận cân bằng hơn, dần dần gây áp lực ngược về phía Thái Lan.

Bên cạnh đó, cách sắp xếp bộ ba tấn công cũng cần điều chỉnh. Từ trận gặp Malaysia, HLV Kim Sang-sik cho Đình Bắc - Văn Khang - Lê Viktor đá chính. Trong đó, Đình Bắc đá cắm, Lê Viktor dạt phải còn Văn Khang bám biên trái. Tuy nhiên, ngoài Đình Bắc, 2 cầu thủ còn lại không thể hiện tốt khi không được chơi ở vị trí sở trường. Bằng chứng là từ bán kết, Văn Thuận, Thanh Nhàn vào sân, đội U.22 VN đã chơi tốt hơn. Cả 5 bàn thắng ghi được vào lưới Philippines, Thái Lan đều đến sau khi HLV Kim Sang-sik thay người.

Bên cạnh đó, đội U.22 VN cũng thu về được tín hiệu tích cực. Đầu tiên, chúng ta cần phải "ngả mũ" trước tài thay người của HLV Kim Sang-sik. Thái Sơn, Văn Thuận, Thanh Nhàn… đều chơi cực hay khi vào sân từ băng ghế dự bị, góp công lớn vào thành tích của toàn đội. Về mặt lối chơi, bên cạnh các tình huống cố định, đội U.22 VN dần mài sắc được miếng đánh mới. Các học trò HLV Kim Sang-sik đang tấn công rất nhiều ở biên trái, nơi có sự sắc sảo, cơ động của hậu vệ Phi Hoàng. Tại khu vực này, Phi Hoàng, Đình Bắc, 1 tiền vệ trung tâm (Xuân Bắc hoặc Thái Sơn), 1 tiền đạo lệch cánh (Thanh Nhàn hoặc Văn Khang, Văn Thuận…) thường xuyên đập nhả, khoét vào vị trí giữa trung vệ và hậu vệ biên đối phương. Chúng ta triển khai miếng đánh này tương đối thành công mà ví dụ điển hình chính là bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Thái Lan của Thanh Nhàn.

Các đối thủ ở VCK U.23 châu Á 2026 sẽ khó đối phó hơn nhiều so với SEA Games 33. Nhưng chắc chắn HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấu tất cả để khắc phục các điểm yếu, mài sắc thêm những ngón đòn điêu luyện của các học trò. Quan trọng hơn, toàn đội đã trải qua một năm thành công rực rỡ khi tất cả cầu thủ được đá V-League, giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, đoạt HCV SEA Games 33. Từ đó, sự tự tin được đẩy lên cao độ. Đó là yếu tố rất cần thiết để chúng ta vững vàng đương đầu những con sóng lớn.