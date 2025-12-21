Hợp đồng VFF và HLV Kim Sang-sik có điều khoản tự động gia hạn: Đôi bên không cần đàm phán lại

Cụ thể, trong hợp đồng được ký kết vào tháng 5.2024, VFF và HLV Kim Sang-sik đã thống nhất rõ: Trong trường hợp nhà cầm quân người Hàn Quốc dẫn dắt thành công các đội tuyển Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U.22 (U.23) trong năm 2025, hợp đồng giữa hai bên sẽ tự động được kéo dài đến sau vòng chung kết Asian Cup 2027, tức hết tháng 2.2027.

Hợp đồng giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có thời hạn đến trong năm 2027

Được biết, trong hợp đồng hiện tại có một điều khoản quy định nếu cả hai bên cùng đồng ý và các mục tiêu được hoàn thành, thời hạn hợp đồng sẽ tự động kéo dài thêm mà không cần đàm phán lại”. Điều khoản này nhằm tạo sự ổn định lâu dài cho các đội tuyển quốc gia, đồng thời giúp ban huấn luyện yên tâm triển khai chiến lược phát triển.

Cơ chế mở về hợp đồng có lợi cho bóng đá Việt Nam

Cơ chế gia hạn tự động nói trên không phải là điều mới với bóng đá Việt Nam. Trước đó, HLV Park Hang-seo cũng từng ký hợp đồng với VFF theo hình thức tương tự. Hợp đồng của ông Park có thời hạn đến ngày 31.1.2022, kèm điều khoản nếu không có thay đổi và được hai bên thống nhất, hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một năm, kéo dài đến hết ngày 31.1.2023.

Việc tiếp tục áp dụng mô hình hợp đồng này cho HLV Kim Sang-sik cho thấy VFF đặt niềm tin vào các HLV trưởng người Hàn Quốc, đồng thời ưu tiên sự kế thừa và ổn định trong quá trình xây dựng, phát triển các đội tuyển Việt Nam hướng đến những mục tiêu lớn ở đấu trường châu lục.