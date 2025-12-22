HLV Kim Sang-sik: 'Ba danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam'

Đằng sau những chiếc cúp và những tấm huy chương đó là một hành trình nhiều áp lực, thử thách, được HLV Kim Sang-sik gói gọn trong ba chữ: mồ hôi, nước mắt và danh dự.

Trong thể thao, kỳ tích không thường xuyên xảy ra

Thành công liên tiếp khiến HLV Kim Sang-sik được không ít người ví von như mang trong mình “ma thuật”. Tuy nhiên, ông cho rằng trong thể thao đỉnh cao, không có phép màu nào đến một cách dễ dàng.

HLV Kim Sang-sik ‘3 danh hiệu năm 2025 là mồ hôi, nước mắt và danh dự của bóng đá Việt Nam’

“Trong thể thao, ma thuật hay kỳ tích không phải thứ thường xuyên xảy ra. Tôi nghĩ thành tích lần này của U.22 Việt Nam là sự cống hiến, là mồ hôi nước mắt của các cầu thủ mới có được. Điều đó mới thực sự là ma thuật”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhìn về chặng đường phía trước, HLV Kim Sang-sik khẳng định bóng đá là quá trình tích lũy và hoàn thiện không ngừng. Ông cho rằng các cầu thủ Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, từ thể lực, tinh thần thi đấu cho tới khả năng tổ chức lối chơi.

“Trong bóng đá, cầu thủ phải nỗ lực tiến bộ từng ngày. Sơ đồ 3-4-3 hay 4-4-2 chỉ là một phần. Năng lực cầu thủ mới là yếu tố quyết định thành bại. Tôi thường nói với họ rằng nếu biết mình phải làm gì, nhưng không làm cho chuẩn thì cũng không thể chiến thắng. Vì vậy, từng cá nhân phải hoàn thiện kỹ năng, chuyền bóng và dứt điểm chính xác hơn. Khi bản thân tốt lên, tập thể mới mạnh lên”, ông nhấn mạnh.

PV Thanh Niên tặng hoa chúc mừng HLV Kim Sang-sik và U.22 Việt Nam với thành công ở SEA Games 33 ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim Sang-sik đề cao sự chăm chỉ và cầu tiến

Từ nền tảng đã tạo dựng ở khu vực Đông Nam Á, HLV Kim Sang-sik đặt nhiều kỳ vọng vào U.23 Việt Nam tại sân chơi châu lục. Ông tin rằng sự chăm chỉ và tinh thần cầu tiến của các học trò sẽ giúp đội bóng đủ sức cạnh tranh tại VCK U.23 châu Á 2026.

“Các cầu thủ không được phép dừng lại ở đây. Chúng tôi sẽ còn gặp những đối thủ rất mạnh ở châu Á. Thông qua các buổi họp phân tích chiến thuật, toàn đội sẽ cải thiện những thiếu sót để chơi tốt hơn. Trước SEA Games, các cầu thủ đã thi đấu với Hàn Quốc, Trung Quốc và Uzbekistan và đều thể hiện tốt. Vì vậy, tôi tin U.23 Việt Nam sẽ chơi ổn ở U.23 châu Á”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ rất chân thành và thẳng thắn sau SEA Games 33 ẢNH: TUẤN MINH

Nói về định hướng lâu dài, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua bắt nguồn từ công tác đào tạo trẻ. Theo ông, để vươn tới những mục tiêu lớn hơn, tư duy dài hạn là điều bắt buộc.

“Chúng ta phải nghĩ đến mục tiêu xa hơn, World Cup là một ví dụ. Phải có mục tiêu thì mới có động lực phấn đấu”, HLV Kim Sang-sik nói.

Ông cũng nhìn nhận xu hướng nhập tịch đang được nhiều quốc gia Đông Nam Á áp dụng, song nhấn mạnh bóng đá Việt Nam vẫn cần kiên trì với con đường đào tạo trẻ, nuôi dưỡng những tài năng cho đội tuyển quốc gia.

Với vai trò HLV trưởng, Kim Sang-sik khẳng định sẽ làm tất cả trong khả năng để hỗ trợ cầu thủ phát triển, dù thừa nhận sức mình có hạn. Ông đặc biệt trăn trở khi các cầu thủ trẻ Việt Nam hiện vẫn chủ yếu thi đấu trong nước.

Ông Kim sẽ ngay lập tức sang Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á ẢNH: TUẤN MINH

“Hiện tại, các cầu thủ đều đá ở V-League, chưa ai xuất ngoại. Tôi mong họ có thể sang những môi trường khác để phát triển bản thân, nâng tầm năng lực”, ông chia sẻ.

Chỉ ít ngày nữa thôi, HLV Kim Sang-sik sẽ cùng U.23 Việt Nam sang Ả Rập Xê Út để chinh phục hành trình mới mang tên VCK U.23 châu Á. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau một năm 2025 rực rỡ, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ tiếp tục lao vào guồng quay chuẩn bị, phân tích đối thủ, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất cho các học trò. Phía trước là sân chơi khắc nghiệt hơn, thử thách lớn hơn, nhưng cũng là nơi để U.23 Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, khát vọng và giá trị đã được xây dựng từ mồ hôi, nước mắt và danh dự.