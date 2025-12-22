Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam tăng bậc rất mạnh, Malaysia rớt hạng khó tin

Giang Lao
Giang Lao
22/12/2025 19:24 GMT+7

Tối 22.12, bảng xếp hạng FIFA cuối cùng năm 2025 được công bố, đội tuyển Việt Nam tăng bậc tốt nhất trong tháng (3 bậc), lên hạng 107 thế giới và 19 châu Á. Trong khi đội Malaysia rớt hạng mạnh do bị xử thua.

Vì sao đội tuyển Việt Nam được cộng điểm và tăng bậc nhiều nhất?

Đội tuyển Việt Nam đã được cộng 5,89 điểm trong tháng 12, để có tổng cộng 1.189,51 điểm, tăng 3 bậc lên hạng 107 thế giới và 19 châu Á. 

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Đội tuyển Việt Nam tăng bậc rất mạnh, Malaysia rớt hạng khó tin- Ảnh 1.

Nhờ chiến dịch AFF Cup 2024 thành công hồi đầu năm 2025, đội tuyển Việt Nam đã tăng bậc liên tiếp trở lại trên bảng xếp hạng FIFA, để nay đứng hạng 107 thế giới

Ảnh: Ngọc Linh

Vị trí này của đội tuyển Việt Nam đã thu hẹp cách biệt (còn 11 bậc) so với đội đứng đầu khu vực Đông Nam Á Thái Lan (rớt 1 bậc xuống hạng 96 thế giới, và 16 châu Á). Tất cả là nhờ trận thắng đội tuyển Lào với tỷ số 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19.11. 

Điểm số của trận đấu này không được cộng vào bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 19.11, do thi đấu trễ một ngày so với lịch thi đấu ấn định ban đầu (ngày 18.11).

Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam đã tích lũy và được cộng số điểm trên vào bảng xếp hạng tháng 12 cuối cùng trong năm 2025. 

Điểm tích lũy này đã giúp đội quân của HLV Kim Sang-sik tiếp tục đà thăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA tính từ tháng 10.2025 đến nay, từ vị trí 114 thế giới đã tiến ngày càng gần hơn tốp 100 thế giới (cụ thể là ở vị trí 107 hiện nay).

Trong tháng 12, đội tuyển Việt Nam và Singapore là hai đội tăng bậc tốt nhất so với các đội còn lại trên toàn thế giới (cùng 3 bậc). 

Đội tuyển Singapore tăng bậc nhờ FIFA xử thắng tỷ số 3-0 ở trận giao hữu quốc tế với đội Malaysia, vì đội này sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu (nhập tịch lậu). Nhờ đó, đội bóng Đảo quốc sư tử được cộng thêm 9,92 điểm và tăng lên hạng 148 thế giới.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia bị FIFA xử thua tổng cộng 3 trận, ngoài trận gặp đội Singapore, còn có trận gặp đội Cape Verde và Palestine, cũng vì sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu và đều bị xử thua tỷ số 0-3, bị trừ tổng cộng đến 22,52 điểm. Qua đó, rớt đến 5 bậc xuống hạng 121 thế giới. Nhưng vẫn còn đứng trên đội Indonesia ở vị trí thứ 122.

Dự kiến, nếu đội tuyển Malaysia sắp tới bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua (cùng tỷ số 0-3) hai trận tại vòng loại Asian Cup 2027 có hệ số cao hơn, cũng vì sử dụng các cầu thủ không hợp lệ thi đấu. Đó là các trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6. Khi đó, họ sẽ còn trừ số điểm cao hơn, và có khả năng rơi ra khỏi tốp 130 thế giới.

Trong khi đó, ở các vị trí tốp đầu thế giới không có biến động so với tháng trước, với đội tuyển Tây Ban Nha vẫn xếp số 1, kế đến là Argentina, Pháp và Brazil… Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản vẫn giữ số 1 và 18 thế giới, kế đến là đội Iran, Hàn Quốc, Úc…

