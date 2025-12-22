FAM họp khẩn, đội tuyển Malaysia sẵn sàng nhận án phạt thua Việt Nam: Không thể thắng FIFA ở CAS

FAM họp báo về vấn đề gì?

Báo Malaysia, The Star cho biết, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ có cuộc họp Ban Chấp hành trước khi họp báo và công bố quyết định trình báo cảnh sát theo khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC).

IIC trước đó đã công bố kết quả cuộc điều tra của mình, đưa ra kết luận rằng họ đã không xác định được những người chịu trách nhiệm làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ được cho là có gốc gác người Malaysia, hiện đang bị FIFA đình chỉ thi đấu.

FAM nín thở chờ án phạt từ AFC, sau khi FIFA liên tiếp xử phạt họ vi phạm nghiêm trọng đến 2 điều luật Ảnh: Ngọc Linh

Trong số các khuyến nghị được IIC đưa ra bởi ủy ban do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu, có khuyến nghị rằng, FAM nên ngay lập tức trình báo cảnh sát để các nhà chức trách tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và đúng đắn về nguồn gốc của các giấy tờ bị nghi ngờ là giả mạo và để xác định những người chịu trách nhiệm.

IIC cũng khuyến nghị rằng, Ủy ban kỷ luật của FAM nên khởi xướng các thủ tục kỷ luật nội bộ đối với tổng thư ký bị đình chỉ, ông Noor Azman Rahman, theo đúng quy trình.

Tuy nhiên, sự hoang mang với dư luận ở Malaysia càng gia tăng, sau khi chi tiết báo cáo của IIC được công bố trên trang web chính thức của FAM, đã bị gỡ xuống chỉ sau 24 giờ (vào ngày 17.12).

Hôm nay AFC ra án phạt bổ sung cho bóng đá Malaysia: Chuyển gia cảnh báo nên chuẩn bị tinh thần

Kể từ đó, FIFA đã áp dụng thêm hình phạt với FAM, đó là xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia ở khuôn khổ giao hữu quốc tế cấp độ 1, gồm các trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine đều bị xử thua tỷ số 0-3, vì đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. FAM cũng bị phạt 10.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng).

Sau án phạt xử thua của FIFA, có tin Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ áp dụng ngay hình phạt tương tự với đội tuyển Malaysia ở các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 (đều xử thua tỷ số 0-3), gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết, cơ quan này vẫn cho phép FAM có cơ hội giải quyết các vấn đề của mình tại CAS (Trọng tài Thể thao quốc tế), trước khi có hành động tiếp theo sẽ được công bố.

Trước mắt, AFC vừa phạt FAM tổng cộng 50.962 ringgit (hơn 328 triệu đồng) vì hai vi phạm trong trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia gặp Nepal tại Bukit Jalil vào ngày 18.11. Bao gồm chậm trễ ở các hiệp đấu, và không đưa cầu thủ như yêu cầu dự họp báo.

Đội tuyển Malaysia nên sẵn sàng đối mặt với án phạt nặng từ AFC

Theo chuyên gia bóng đá, Zulakbal Abd Karim, cũng là cựu Phó chủ tịch Hiệp hội HLV Bóng đá Malaysia (PJBM): "Việc AFC xử thua các trận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí, AFC có thể làm theo FIFA ngay lập tức, nếu vụ kháng cáo của FAM ở CAS gặp bất lợi".

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Ông Zulakbal Abd Karim cũng cho rằng: "Án phạt dành cho FAM nên được sử dụng như một bài học và điều quan trọng là tất cả các bên cần tìm cách nâng cao hình ảnh của bóng đá quốc gia.

Việc FIFA xử thua đội tuyển Malaysia đã được dự báo từ trước. AFC chắc chắn cũng sẽ hành động tương tự. Việc FAM kháng cáo ở CAS, đến nay không có cơ sở nào để cho thấy họ sẽ thắng kiện.

Vì vậy, bóng đá Malaysia nên sẵn sàng đối mặt với hình phạt, từ AFC, từ FIFA và thậm chí có nguy cơ bị truy tố vì tội hình sự, khi cảnh sát vào cuộc điều tra từ khuyến nghị của IIC".