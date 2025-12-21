AFC Nations League ra mắt, đội tuyển Việt Nam tất bật dịp FIFA Days: VFF mừng nhất

AFC Nations League hợp thức hóa các trận quốc tế dịp FIFA Days

Theo AFC, kế hoạch giới thiệu và tổ chức giải AFC Nations League sẽ diễn ra trong thời gian tới, là một phần nỗ lực tăng cường cơ hội phát triển cho các liên đoàn thành viên, bao gồm các đội tuyển sẽ được "thiết lập một khuôn khổ thi đấu quốc tế có cấu trúc và bền vững hơn".

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thường xuyên khi giải AFC Nations League được tổ chức Ảnh: Ngọc Linh

"AFC Nations League sẽ có một nền tảng thi đấu có cấu trúc trong các kỳ FIFA Days, với lịch thi đấu ổn định và các động lực thể thao rõ ràng hơn, chúng tôi hướng đến việc đảm bảo tiếp cận thường xuyên với các trận đấu chất lượng cao, đồng thời giải quyết các thách thức về hậu cần và chi phí mà các đội tuyển quốc gia ở 47 liên đoàn thành viên phải đối mặt", Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết.

Cũng theo ông Windsor Paul John, một yếu tố nữa để AFC Nations League sớm ra đời và thi đấu, vì các đội tuyển ở khu vực châu Á ngày càng khó khăn hơn trong việc tổ chức các trận thi đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days. Ngoài chi phí tăng cao, hậu cần tổ chức luôn gặp vấn đề, việc mời các đội tuyển cũng khó khăn và hạn chế hơn. Lý do vì các đội như tại châu Âu, hay khu vực CONCACAF hoặc từ châu Phi đều có giải Nations League riêng phải thi đấu dịp FIFA Days.

Thông tin này mang lại nhiều niềm vui cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), không còn phải "bạc đầu" liên hệ khắp nơi, để lo đối tượng giao hữu cho đội tuyển Việt Nam.

Việc châu Á phải tổ chức giải AFC Nations League cũng sẽ không nằm ngoài xu thế của thế giới. Giải AFC Nations League cũng có thể sẽ giống như UEFA Nations League (châu Âu), hay CONCACAF Nations League (Bắc, Trung Mỹ và Caribe), đều sẽ chia các hạng đấu cho phù hợp các đội tuyển và có lên xuống hạng. Việc phân chia sẽ dựa trên bảng xếp hạng các đội tuyển của AFC.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở hạng League nào sẽ được AFC công bố trong thời gian tới, khi cơ cấu tổ chức của AFC Nations League được công bố.

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết thêm: "Thông tin chi tiết hơn về thể thức thi đấu, thời gian và cách thức thực hiện sẽ được thảo luận thông qua các ủy ban liên quan của AFC và tham vấn các bên liên quan, và sẽ được công bố trong thời gian thích hợp".

Nếu giải AFC Nations League được tổ chức và theo chu kỳ mùa giải, chắc chắn khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ luôn tất bật, vì mỗi kỳ FIFA Days đều chuẩn bị thi đấu (với các đối thủ cùng bảng, cùng hạng đấu đã có sẵn lịch thi đấu theo mùa).

Các trận ở AFC Nations League cũng không còn tính chất giao hữu đơn thuần, sẽ có sự cạnh tranh và ảnh hưởng thứ hạng, cũng như việc lên xuống hạng ở mỗi hạng đấu.