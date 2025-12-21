FAM bị AFC phạt nặng liên tiếp, trình báo cảnh sát vụ 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’

FAM và cầu thủ vi phạm bị chế tài rất nặng, AFC chờ ngày xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam

AFC phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì đội tuyển nước này hai lần vi phạm luật trong trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Nepal tại sân Bukit Jalil vào ngày 18.11.

Đội tuyển Malaysia liên tiếp gặp tai họa tại vòng loại Asian Cup 2027, sắp bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam lẫn Nepal, còn bị phạt tiền vì vi phạm luật thi đấu Ảnh: Ngọc Linh

Dựa trên quyết định của cuộc họp Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC được tổ chức vào ngày 15.12, hình phạt đầu tiên được áp dụng sau khi FAM bị phát hiện đã gây ra sự chậm trễ trong việc bắt đầu trận đấu. Theo AFC, hiệp một trận đấu (gặp Nepal ngày 18.11, đội tuyển Malaysia thắng tỷ số 1-0) bắt đầu muộn 1 phút 20 giây, trong khi hiệp hai bị trì hoãn 1 phút 30 giây.

Vi phạm này khiến FAM bị phạt 10.192 ringgit (hơn 65 triệu đồng) vì vi phạm Điều 2.2 của Sổ tay Quy trình Thi đấu AFC. Trong một vụ việc khác, FAM cũng bị phát hiện, cầu thủ Faisal Halim, người được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đã không tham dự buổi họp báo sau trận đấu gặp Nepal. Đội tuyển Malaysia lại cử cầu thủ khác họp báo.

Vụ vi phạm khiến FAM bị phạt nặng hơn với mức tiền phạt là 40.770 ringgit (khoảng 263 triệu đồng) sau khi bị phát hiện vi phạm Điều 4.3.8 kết hợp với Điều 31.3 của Quy định giải vô địch bóng đá châu Á, Asian Cup 2027.

FIFA đã ‘xuống tay’, AFC sắp xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam và Nepal

Tổng cộng, FAM phải nộp phạt lên đến 50.962 ringgit (hơn 328 triệu đồng). AFC nhấn mạnh rằng, tất cả các khoản tiền phạt phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định, phù hợp với Điều 11.3 của Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức của cơ quan quản lý.

Ngoài FAM, cầu thủ Faisal Halim cũng bị phạt 40.770 ringgit (khoảng 263 triệu đồng) sau khi bị phát hiện vi phạm Điều 31.3 của cùng quy định vì không tham dự cuộc họp báo mặc dù đã được AFC yêu cầu.

Với các án phạt này, AFC đã gửi thông báo đến FAM, nhưng đến ngày 20.12 mới công bố. Bên cạnh việc phạt FAM vi phạm luật ở vòng loại Asian Cup 2027, AFC cũng phạt CLB Selangor FC (Malaysia) và Persib Bandung (Indonesia) vì các vi phạm tương tự tại giải AFC Champions League 2.

Trong đó, Selangor FC còn bị phạt do có CĐV tràn xuống sân, với tổng cộng mức tiền phạt lên đến 62.174 ringgit (khoảng 401 triệu đồng). Trong khi Persib Bandung bị phạt cao hơn, trong đó có việc không đảm bảo an ninh trận đấu để CĐV tràn xuống sân, với mức phạt lên đến 122.310 ringgit (hơn 789 triệu đồng).

FAM sắp trình báo cảnh sát vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu"

Theo quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi, cơ quan này sẽ có cuộc họp Ban Chấp hành vào ngày 22.12, sau đó sẽ có quyết định trình báo cảnh sát vụ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Điều này là do khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC), rằng FAM nên ngay lập tức nộp báo cáo cho cảnh sát về vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại đã được làm giả hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia phải chịu trách nhiệm vì đã ký các tài liệu mà không xem xét, thậm chí họ có thể đối mặt cáo buộc khai man, vì cung cấp sai nguồn gốc của mình Ảnh: Ngọc Linh

"Hãy chờ cuộc họp Ban Chấp hành (EXCO) FAM vào ngày 22.12", ông Yusoff Mahadi nói ngắn gọn khi được kênh Arena Metro (Malaysia) liên hệ ngày 20.12, để bình luận về khuyến nghị của IIC mới đây khi công bố kết luận điều tra vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ.

Trước đó, IIC đã khuyến nghị hành động này (FAM trình báo cảnh sát) sau khi không xác định được những cá nhân chịu trách nhiệm trong vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ được cho là có gốc gác Malaysia bị cáo buộc không đủ điều kiện đại diện cho quốc gia này.

IIC, do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif chủ trì, đã hoàn thành một cuộc điều tra chi tiết trước khi trình bày báo cáo dài 59 trang về vụ việc gây tranh cãi. Trong báo cáo, FAM được khuyến nghị thực hiện một số bước ngay lập tức, bao gồm trình báo cảnh sát để tiến hành điều tra đầy đủ cũng như thực hiện các biện pháp kỷ luật nội bộ đối với các bên sơ suất.

Đồng thời, ủy ban cũng khuyến nghị cải cách cơ cấu hành chính để tăng cường hệ thống giám sát và kiểm soát nội bộ của FAM nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự tái diễn. "Điều quan trọng là phải khôi phục tính liêm chính và niềm tin vào hoạt động của FAM", báo cáo của IIC cho biết.

Tuy nhiên, IIC cho biết họ không thể xác định chắc chắn những cá nhân đã làm giả giấy tờ do một số hạn chế quan trọng trong suốt quá trình điều tra. Trong số những hạn chế được xác định là việc công chứng viên không hợp tác và không thể truy tìm ra người đại diện của 7 cầu thủ liên quan mặc dù họ đã nỗ lực một cách rất hợp lý.

"IIC không thể xác nhận chắc chắn ai đã làm giả các giấy tờ gây tranh cãi. Tuy nhiên, đã có những sai sót nghiêm trọng về mặt giám sát, thẩm định và kiểm soát hành chính trong hệ thống quản lý của FAM", báo cáo của IIC kết luận.

Ngay sau kết quả của IIC được công bố, FIFA ra tiếp án phạt với FAM, đó là xử thua cả 3 trận của đội tuyển Malaysia đều với tỷ số 3-0 ở các trận giao hữu quốc tế cấp độ 1 do cơ quan bóng đá thế giới quản lý.

Trong khi các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 thuộc AFC, sẽ do Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC thực hiện. Nhưng AFC đang để FAM có cơ hội giải quyết các vấn đề của mình tại CAS (Trọng tài Thể thao quốc tế), trước khi tiến hành án kỷ luật với hạn chót vào ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

Trước đó, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" trong một báo cáo dài 64 trang, vạch trần mọi sai sót và cáo buộc "đã làm giả hồ sơ và xuyên tạc".

FAM hiện đã kháng cáo án phạt FIFA lên CAS. 7 cầu thủ liên quan là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, hiện đều bị cấm thi đấu 12 tháng và bị hầu hết các CLB chủ quản thanh lý hợp đồng.