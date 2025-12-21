Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC: U.23 Việt Nam phiên bản vô địch SEA Games 33 sẽ gây sốc giải châu Á

Giang Lao
Giang Lao
21/12/2025 14:51 GMT+7

Theo AFC, đội tuyển U.23 Việt Nam phiên bản vừa đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 có thể gây sốc cho mọi đối thủ tại giải châu Á và tái lập thành tích Thường Châu, Trung Quốc 2018.

U.23 Việt Nam là "khách quen" của U.23 châu Á

Trang the-AFC.com của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá: "U.23 Việt Nam là một gương mặt quen thuộc tại giải đấu cấp châu lục (U.23 châu Á). Họ chỉ vắng mặt một kỳ duy nhất ở lần tổ chức đầu tiên năm 2013. Các lần tiếp theo từ 2016 đến nay, U.23 Việt Nam luôn có mặt ở các vòng chung kết (VCK)".

AFC: U.23 Việt Nam phiên bản vô địch SEA Games 33 sẽ gây sốc giải châu Á- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam được AFC đánh giá có thể gây sốc cho mọi đối thủ, sau thành tích vừa đoạt HCV SEA Games 33

Ảnh: Nhật Thịnh

"Thành tích tốt nhất của "Những chàng trai trẻ chiến binh sao vàng" (biệt danh của U.23 Việt Nam) đó là tiến đến rất gần đến chức vô địch U.23 châu Á năm 2018, khi họ chỉ để thua đội Uzbekistan trong trận chung kết tại Thường Châu, Trung Quốc với tỷ số sít sao 1-2 sau các hiệp phụ. 

Tại VCK U.23 châu Á sắp diễn ra tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2026 (từ ngày 6 đến 24.1), đội U.23 Việt Nam sẽ nỗ lực để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch. Kể từ lần về nhì năm 2018, U.23 Việt Nam chưa lần nào vượt qua vòng tứ kết ở các lần dự tiếp theo, và họ sẽ tìm cách để khẳng định lại vị thế của mình trên đấu trường châu lục", trang chủ của AFC nhấn mạnh.

Cũng theo AFC, đội U.23 Việt Nam hiện nay sẽ không thiếu sự tự tin sau chiến dịch vòng loại xuất sắc, khi đứng đầu bảng mà không để thủng lưới bàn nào. Họ đã chắc suất vào VCK với các chiến thắng trước Bangladesh (tỷ số 2-0), Singapore (1-0) và Yemen (10-0).

Tại SEA Games 33 vừa kết thúc ở Thái Lan, đội U.23 Việt Nam cũng thắng tuyệt đối 4 trận để đoạt chiếc HCV môn bóng đá nam một cách rất thuyết phục, trong đó có 2 trận thắng vòng bảng trước đội Lào tỷ số 2-1 và Malaysia tỷ số 2-0. 

Tại bán kết, các học trò của HLV Kim Sang-sik tiếp tục thắng đội Philippines đang hừng hực khí thế cũng với tỷ số 2-0 nhờ hai bàn thắng quyết định ở cuối trận. Trong trận chung kết, U.23 Việt Nam còn thực hiện màn lội ngược dòng kinh điển của bóng đá khu vực khi thắng đội chủ nhà Thái Lan tỷ số 3-2 từ chỗ bị dẫn 0-2 trong hiệp 1.

AFC: U.23 Việt Nam phiên bản vô địch SEA Games 33 sẽ gây sốc giải châu Á- Ảnh 2.

Nguyễn Đình Bắc (giữa) là nhân tố quan trọng của U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á sắp tới, theo đánh giá của AFC

Ảnh: Nhật Thịnh

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm bảng đấu A cùng với đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan. 

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik thi đấu trận mở màn trận gặp Jordan vào lúc 18 giờ 30 ngày 6.1.2026 trên sân King Abdullah Sports City Hall. Kế tiếp, gặp U.23 Kyrgyzstan cũng ở sân này lúc 21 giờ ngày 9.1.2026. Trận cuối vòng bảng, U.23 Việt Nam gặp chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026 trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City (đều giờ Việt Nam).

"Đội U.23 Việt Nam hiện nay đang sở hữu nhiều nhân tố quan trọng, trong đó có không ít cầu thủ đang khoác áo đội tuyển Việt Nam như bộ đôi tấn công xuất sắc Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc. 

Bên cạnh còn có trung vệ Phạm Lý Đức, thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hay hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Do đó, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể là đội hứa hẹn sẽ gây bất ngờ lớn tại giải U.23 châu Á sắp tới", trang chủ AFC dự báo.

AFC cũng thống kê các chi tiết và thành tích của đội U.23 Việt Nam trong lịch sử dự U.23 châu Á, trong đó bao gồm là đội nằm trong số các đội U.23 ở châu Á có số lần tham dự VCK nhiều nhất (5 lần), và xếp thứ 10 trong tốp đầu châu lục về thành tích thi đấu (tổng cộng 20 trận ở các VCK, thắng 4, hòa 7 và thua 9, được 19 điểm). Thành tích cao nhất là á quân năm 2018, vào tứ kết 2024. Nhất bảng C khi vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026.

