Đội tuyển futsal Thái Lan thua sốc, mất HCV vào tay Indonesia: HLV Miguel Rodrigo từ chức

Thông tin HLV Miguel Rodrigo từ chức được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận vào trưa 20.12. Trong bài đăng trên Facebook chính thức, FAT bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh và sự tận tâm của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời chúc ông cùng gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc. FAT cũng cho biết Ban Phát triển futsal và bóng đá bãi biển Thái Lan sẽ sớm xem xét bổ nhiệm HLV trưởng mới cho đội tuyển futsal nam.

HLV Miguel Rodrigo chính thức chia tay futsal Thái Lan ẢNH: FACEBOOK FAT

“Đội tuyển Thái Lan thua đậm Indonesia với tỷ số cách biệt 1-6, qua đó đánh mất tấm HCV ngay trên sân nhà vào tay đối thủ. Thất bại này là cú sốc lớn với CĐV Thái Lan khi đội tuyển futsal nam sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Xét rộng ra, Thái Lan không giành được HCV nào ở cả 4 nội dung bóng đá, gồm bóng đá nam, nữ, futsal nam và futsal nữ – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử SEA Games. Đây chính là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Chủ tịch FAT Madam Pang trong việc đưa bóng đá Thái Lan trở lại vị thế số một Đông Nam Á. Vì thế, việc HLV Miguel Rodrigo từ chức là điều không thể tránh khỏi”, trang Thairath bày tỏ.

Trong khi đó, trang Khob Sanam nhấn mạnh: "FAT dự kiến sẽ có thêm những cuộc họp để phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại toàn tập tại SEA Games 33. Mọi thứ cần được cải tổ và không chỉ HLV Miguel Rodrigo, nhiều gương mặt khác có thể cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho thất bại đau đớn này".

Bóng đá Thái Lan không giành được bất kỳ HCV nào ở SEA Games 33 ẢNH: BAN TỔ CHỨC SEA GAMES 33/FACEBOOK

HLV Miguel Rodrigo sẽ chuyển sang đào tạo trẻ

Sau xác nhận của FAT, HLV Miguel Rodrigo cũng thừa nhận trận đấu tại SEA Games 33 vừa qua chính là trận đấu cuối cùng của ông với tư cách HLV futsal chuyên nghiệp. Dù vậy, HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh ông vẫn tự hào với những thành tích đạt được trong hai năm dẫn dắt futsal Thái Lan, khi đội tuyển lọt vào chung kết futsal Asian Cup 2024 và vào đến vòng 1/8 futsal World Cup 2024.

Ông bày tỏ: “Trận đấu SEA Games hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi. Thật không may, tôi không thể kết thúc bằng một chiến thắng để làm hài lòng tất cả mọi người”.

Ngoài việc nhắc về SEA Games 33, HLV Miguel Rodrigo cho biết lý do ông giải nghệ còn xuất phát từ yếu tố gia đình: “Tôi cần trở về Tây Ban Nha để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời và chăm sóc gia đình. Đây là quyết định dứt khoát và không thể thay đổi. Có lẽ tôi sẽ không nhận bất kỳ công việc huấn luyện chuyên nghiệp nào nữa, dù ở cấp CLB hay đội tuyển quốc gia”.

Theo Thairath, sau khi rời futsal đỉnh cao, Miguel Rodrigo dự định chuyển sang đào tạo cầu thủ trẻ và các HLV mới tại CLB nghiệp dư Albolote FS ở quê nhà. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới FAT, Madam Pang, ban huấn luyện, các cầu thủ, người hâm mộ futsal Thái Lan và khẳng định sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt cho đất nước này.