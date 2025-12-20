Chung kết cầu mây regu nam, Việt Nam 0-2 Malaysia: Chia tay SEA Games 33 bằng tấm HCB

Cầu mây "chốt hạ" HCV cuối tại SEA Games 33

Vào buổi sáng nay, đội cầu mây nữ Việt Nam đã giành HCB sau khi để thua đội chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan ở chung kết nội dung regu nữ. Regu là nội dung đội hình 3 người trong môn cầu mây, nơi mỗi đội thi đấu bằng 3 VĐV.

Đôi regu cầu mây của nước chủ nhà SEA Games 33 đã dừng bước ở bán kết ẢNH: VSTAF

Trước trận đấu, đội regu nam Việt Nam được dự đoán khó có cửa ăn Thái Lan. Người Thái đã thống trị tuyệt đối nội dung này ở SEA Games suốt nhiều năm. Cộng thêm lợi thế sân nhà của Thái Lan, sức ép từ CĐV đối phương sẽ làm khó bộ ba Ngô Thanh Long, Huỳnh Ngọc Sang và Vương Minh Châu.

Tuy nhiên, Ngô Thanh Long, Huỳnh Ngọc Sang và Vương Minh Châu thắng đối thủ 15/13 ở ván 1. Để đối thủ cân bằng ở ván 2 nhưng Việt Nam các tuyển thủ Việt Nam chơi xuất sắc ở ván 3, giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Vượt qua ứng viên số 1 Thái Lan nên đội Việt Nam được đánh giá cao hơn Malaysia ở chung kết.