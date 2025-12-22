AFC xử đội tuyển Malaysia thua Việt Nam tại Asian Cup 2027, chỉ là vấn đề thời gian

Malaysia đã nhận án phạt gì?

Bóng đá Malaysia phải nhận các án phạt nặng từ FIFA, trong đó án phạt mới nhất (ngày 17.12) xử thua 3 trận giao hữu quốc tế gặp các đội tuyển Cape Verde (ngày 29.5), Singapore (4.9) và Palestine (8.9) đều với tỷ số 0-3, do sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.



Đội tuyển Malaysia khó thoát án phạt nặng từ AFC Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ trong số 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66,2 triệu đồng) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. Các cầu thủ này bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Về hình phạt này, FAM đã kháng cáo, nhưng bị FIFA bác bỏ. Cơ quan bóng đá Malaysia xác nhận rằng họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về hình phạt do FIFA đưa ra, và nộp văn bản đầy đủ để kháng cáo.

Với việc vừa bị FIFA xử thua các trận của đội tuyển Malaysia, FAM cũng cho biết họ sẽ gửi đơn để hỏi lý do của quyết định từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, trước khi xem xét các bước tiếp theo.

FAM hết đường thoát, vụ kiện FIFA lên CAS chỉ kéo dài thời gian

Những hình phạt này đẩy FAM rơi vào tình thế không lối thoát trong vụ nhập tịch gian dối của mình. Việc họ đưa sự việc lên CAS chỉ là để làm hết quy trình pháp lý và kéo dài thời gian, trong khi không có cơ sở đủ mạnh để có thể lật ngược bản án.

Chính dư luận ở Malaysia cũng nhìn nhận việc đội tuyển nước này sẽ bị AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) xử thua 2 trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Nepal 2-0 và đội tuyển Việt Nam 4-0) chỉ là vấn đề thời gian.

HLV Kim Sang-sik sắp nhận tin vui từ AFC Ảnh: Ngọc Linh

Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John ngày 20.12 cũng cho biết, cơ quan này vẫn cho phép FAM có cơ hội giải quyết các vấn đề của mình tại CAS, nhưng cũng xác định cột mốc thời gian xử lý vụ bê bối bóng đá nước này trước ngày 31.3.2026 khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc. Thời điểm này, đội tuyển VN sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà ở lượt cuối vòng loại thứ ba.



Mặc dù được AFC tạo thêm cơ hội, nhưng FAM vừa bị chính cơ quan bóng đá châu Á phạt liên tiếp vì các sự cố ở vòng loại Asian Cup 2027 (trận gặp đội Nepal ngày 18.11), do chậm trễ trong việc bắt đầu trận đấu và cử cầu thủ không đúng điều lệ tham dự họp báo, tổng cộng mức phạt tiền lên đến 50.962 ringgit (hơn 328 triệu đồng).

Cùng thời điểm, Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do FAM thành lập công bố kết quả vụ điều tra 7 cầu thủ nhập tịch có nhiều sai sót, đã khuyến nghị cơ quan này nên ngay lập tức nộp báo cáo cho cảnh sát để điều tra vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi cho biết cuộc họp của Ban Chấp hành FAM ngày 22.12 sẽ có quyết định chính thức về vụ việc (báo cáo cảnh sát). Giang Lao









