Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất tại Úc: Không có thầy Chung, trận nào đá lúc 12 giờ?

Cách đây vài tháng, đội tuyển nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại vòng loại Asian Cup nữ 2026 khi toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 17 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Thành tích thuyết phục này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành ngôi nhất bảng, chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tổ chức tại Úc.





Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026 Ảnh: VFF

Ở vòng loại, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự vượt trội cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Hàng công chơi hiệu quả, đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương, trong khi hàng thủ giữ được sự chắc chắn cần thiết, tạo nên hành trình “toàn thắng, sạch lưới” đầy ấn tượng.

Asian Cup 2026: Cánh cửa mở ra World Cup 2027, đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm cao độ

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), thành tích tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 sẽ là căn cứ để xác định các suất đại diện châu Á tham dự World Cup nữ 2027.

Vì vậy, việc góp mặt tại sân chơi lớn nhất châu lục không chỉ mang ý nghĩa danh dự, mà còn mở ra cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự VCK World Cup nữ 2027 tại Brazil.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33 Ảnh: Kga

Đây là mục tiêu đầy thách thức, nhưng không nằm ngoài tầm với nếu đội tuyển duy trì được sự ổn định, tinh thần thi đấu quyết tâm và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng lẫn chiến thuật. Đội tuyển nữ Việt Nam tại giải châu Á sẽ không có HLV Mai Đức Chung. Ông chia tay đội tuyển sau SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, cùng các đối thủ Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản.

Các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam đều được tổ chức trên sân Perth Rectangular. Lịch thi đấu cụ thể (giờ Việt Nam): 18 giờ ngày 4.3.2026: Việt Nam – Ấn Độ. 12 giờ ngày 7.3.2026: Việt Nam – Đài Loan. 16 giờ ngày 10.3.2026: Việt Nam – Nhật Bản.

Đáng chú ý, trong đó có trận đấu diễn ra vào khung giờ 12 giờ trưa, đòi hỏi các cầu thủ phải thích nghi tốt với điều kiện thi đấu và thể lực. Người hâm mộ có quyền kỳ vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn tích cực tại Asian Cup 2026, qua đó viết tiếp giấc mơ World Cup trên hành trình đầy thử thách phía trước.