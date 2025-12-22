Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hạng League nào tại AFC Nations League?

Đội tuyển Việt Nam dễ gặp thường xuyên đội Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia…

Footy Rankings cho rằng, AFC Nations League sẽ thi đấu theo "thể thức, thời gian và cách thức thực hiện", như các giải đấu tương tự ở châu Âu và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe).

Giải đấu của châu Á ra đời, cùng với CAF Nations League (châu Phi) cũng thi đấu vào năm 2029. Coi như, các liên đoàn châu lục trên thế giới đều có giải Nations League riêng. Tại Nam Mỹ, gồm 10 đội tuyển thi đấu như thể thức vòng loại World Cup lâu nay, về cơ bản đã là một giải đấu rồi, Footy Rankings cho biết thêm.

Đội tuyển Việt Nam và tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ có thêm giải đấu tranh tài là AFC Nations League, thường xuyên đối đầu với các đội cùng hạng như với Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia… Ảnh: Ngọc Linh

AFC với 47 thành viên, các đội tuyển có khả năng lớn sẽ được chia vào các hạng đấu, gồm 4 hạng League A, B, C và D, với mỗi hạng 12 đội, dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA hoặc bảng xếp hạng các đội tuyển do hệ thống của AFC phân cấp, tương tự như bảng xếp hạng các CLB và giải đấu VĐQG châu Á hiện nay, theo Footy Rankings.

Báo chí châu Á cũng nhanh chóng tổ chức phân hạng thử các hạng League của AFC Nations League, trong đó League A sẽ gồm 12 đội tuyển mạnh nhất châu Á hiện nay như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út…

Trong khi ở League B sẽ gồm các đội xếp từ hạng 13 đến 24, trong đó có đội tuyển Việt Nam (như vị trí ở bảng xếp hạng FIFA hiện nay là 110 thế giới và 20 châu Á). Nhóm này còn có các đội tuyển như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Palestine, Malaysia hay Li Băng… Các League còn lại là C và D, sẽ là các đội xếp tiếp theo của khu vực châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Mỗi hạng League, với 12 đội, sẽ được chia 3 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội. Thi đấu theo thể thức vòng tròn, lượt đi và lượt về, trong lịch FIFA Days. Hai đội nhất nhì bảng sẽ đi tiếp vào vòng knock-out tranh ngôi vô địch hạng đấu. Đội chót bảng rớt hạng, đội áp chót đấu play-off trụ hạng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thường xuyên khi giải AFC Nations League được tổ chức Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, theo CNN Indonesia, AFC Nations League ra đời sẽ giải quyết bài toán giao hữu quốc tế của các đội tuyển lâu nay, trong đó đặc biệt các đội ở khu vực Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi rất lớn. Vì sẽ có số trận thi đấu quốc tế tăng lên, các đội tuyển gặp nhau đều có trình độ ngang bằng, sẽ tránh trường hợp phải thi đấu với các đội có trình độ thấp hơn và không mang lại lợi ích gì.

"Một thể thức thi đấu tương tự như AFC Nations League đã được áp dụng ở châu Âu. Đó là UEFA Nations League đã diễn ra bốn mùa giải kể từ mùa 2018 - 2019, mang lại nhiều lợi ích cho các đội tuyển.

Tại UEFA Nations League, các đội tuyển được chia thành nhiều hạng League và bảng đấu. Có hệ thống thăng hạng/xuống hạng mỗi mùa giải, và một chiếc cúp được trao cho đội vô địch.

Các trận đấu của UEFA Nations League được tổ chức trong khung thời gian FIFA Days. Điều này có nghĩa là các đội châu Âu không còn cần phải lo lắng về việc lên lịch các trận đấu giao hữu trong FIFA Days nữa.

Một tình huống tương tự sẽ xảy ra đối với các đội tuyển ở châu Á và cả khu vực Đông Nam Á, đó là AFC Nations League sẽ ra đời sắp tới đây", CNN Indonesia nhấn mạnh.