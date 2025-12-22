Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hạng League nào tại AFC Nations League?

Giang Lao
Giang Lao
22/12/2025 10:57 GMT+7

Theo Footy Rankings, Liên đoàn Bóng đá châu Á ra mắt AFC Nations League là tin vui lớn cho bóng đá châu lục, các đội tuyển từ nay sẽ không còn lo tìm đối thủ giao hữu FIFA Days. Đội tuyển Việt Nam sẽ đấu ở League B.

Đội tuyển Việt Nam dễ gặp thường xuyên đội Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia…

Footy Rankings cho rằng, AFC Nations League sẽ thi đấu theo "thể thức, thời gian và cách thức thực hiện", như các giải đấu tương tự ở châu Âu và CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe).

Giải đấu của châu Á ra đời, cùng với CAF Nations League (châu Phi) cũng thi đấu vào năm 2029. Coi như, các liên đoàn châu lục trên thế giới đều có giải Nations League riêng. Tại Nam Mỹ, gồm 10 đội tuyển thi đấu như thể thức vòng loại World Cup lâu nay, về cơ bản đã là một giải đấu rồi, Footy Rankings cho biết thêm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hạng League nào tại AFC Nations League?- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam và tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ có thêm giải đấu tranh tài là AFC Nations League, thường xuyên đối đầu với các đội cùng hạng như với Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia…

Ảnh: Ngọc Linh

AFC với 47 thành viên, các đội tuyển có khả năng lớn sẽ được chia vào các hạng đấu, gồm 4 hạng League A, B, C và D, với mỗi hạng 12 đội, dựa trên vị trí bảng xếp hạng FIFA hoặc bảng xếp hạng các đội tuyển do hệ thống của AFC phân cấp, tương tự như bảng xếp hạng các CLB và giải đấu VĐQG châu Á hiện nay, theo Footy Rankings.

Báo chí châu Á cũng nhanh chóng tổ chức phân hạng thử các hạng League của AFC Nations League, trong đó League A sẽ gồm 12 đội tuyển mạnh nhất châu Á hiện nay như Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út… 

Trong khi ở League B sẽ gồm các đội xếp từ hạng 13 đến 24, trong đó có đội tuyển Việt Nam (như vị trí ở bảng xếp hạng FIFA hiện nay là 110 thế giới và 20 châu Á). Nhóm này còn có các đội tuyển như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Palestine, Malaysia hay Li Băng… Các League còn lại là C và D, sẽ là các đội xếp tiếp theo của khu vực châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

Mỗi hạng League, với 12 đội, sẽ được chia 3 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội. Thi đấu theo thể thức vòng tròn, lượt đi và lượt về, trong lịch FIFA Days. Hai đội nhất nhì bảng sẽ đi tiếp vào vòng knock-out tranh ngôi vô địch hạng đấu. Đội chót bảng rớt hạng, đội áp chót đấu play-off trụ hạng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hạng League nào tại AFC Nations League?- Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thường xuyên khi giải AFC Nations League được tổ chức

Ảnh: Ngọc Linh

Trong khi đó, theo CNN Indonesia, AFC Nations League ra đời sẽ giải quyết bài toán giao hữu quốc tế của các đội tuyển lâu nay, trong đó đặc biệt các đội ở khu vực Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi rất lớn. Vì sẽ có số trận thi đấu quốc tế tăng lên, các đội tuyển gặp nhau đều có trình độ ngang bằng, sẽ tránh trường hợp phải thi đấu với các đội có trình độ thấp hơn và không mang lại lợi ích gì.

"Một thể thức thi đấu tương tự như AFC Nations League đã được áp dụng ở châu Âu. Đó là UEFA Nations League đã diễn ra bốn mùa giải kể từ mùa 2018 - 2019, mang lại nhiều lợi ích cho các đội tuyển. 

Tại UEFA Nations League, các đội tuyển được chia thành nhiều hạng League và bảng đấu. Có hệ thống thăng hạng/xuống hạng mỗi mùa giải, và một chiếc cúp được trao cho đội vô địch.

Các trận đấu của UEFA Nations League được tổ chức trong khung thời gian FIFA Days. Điều này có nghĩa là các đội châu Âu không còn cần phải lo lắng về việc lên lịch các trận đấu giao hữu trong FIFA Days nữa. 

Một tình huống tương tự sẽ xảy ra đối với các đội tuyển ở châu Á và cả khu vực Đông Nam Á, đó là AFC Nations League sẽ ra đời sắp tới đây", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Tin liên quan

FAM họp khẩn, đội tuyển Malaysia sẵn sàng nhận án phạt thua Việt Nam: Không thể thắng FIFA ở CAS

FAM họp khẩn, đội tuyển Malaysia sẵn sàng nhận án phạt thua Việt Nam: Không thể thắng FIFA ở CAS

Theo The Star, hôm nay (22.12), FAM sẽ tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt nhằm giải quyết các tranh cãi vụ 7 cầu thủ nhập tịch. Cùng lúc, các chuyên gia kêu gọi cơ quan này nên sẵn sàng đối mặt với án phạt từ AFC.

AFC Nations League ra mắt, đội tuyển Việt Nam tất bật dịp FIFA Days: VFF mừng nhất

AFC: U.23 Việt Nam phiên bản vô địch SEA Games 33 sẽ gây sốc giải châu Á

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam UEFA FIFA AFC Nations League Footy Rankings
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận