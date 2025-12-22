Hôm nay AFC ra án phạt bổ sung cho bóng đá Malaysia: Chuyên gia cảnh báo nên chuẩn bị tinh thần

Giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Malaysia đang được cảnh báo cần chuẩn bị tinh thần trước mọi kịch bản, bao gồm khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và đội tuyển Malaysia phải nhận các án phạt bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), xuất phát từ những sai phạm liên quan đến hồ sơ, giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.

Trước đó, FAM xác nhận FIFA đã hủy kết quả 3 trận giao hữu của đội tuyển Malaysia. Theo quyết định này, các chiến thắng trước Singapore và Palestine, cùng trận hòa với Cape Verde, đều bị coi là không hợp lệ, trước khi đối thủ được xử thắng 3-0.

Hôm nay AFC ra án phạt bổ sung cho bóng đá Malaysia: Chuyển gia cảnh báo nên chuẩn bị tinh thần

Quyết định của FIFA không gây bất ngờ, khi cơ quan này thể hiện lập trường cứng rắn về tính hợp lệ của hồ sơ đối với 7 cầu thủ nhập tịch, gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Nhà quan sát bóng đá Malaysia, Phó giáo sư, Tiến sĩ Zulakbal Abd Karim, cho rằng AFC nhiều khả năng sẽ đi theo hướng xử lý của FIFA nếu đơn kháng cáo của FAM lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không mang lại kết quả có lợi cho cơ quan quản lý bóng đá Malaysia.

Cựu Phó Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên Bóng đá Malaysia nhấn mạnh rằng mọi quyết định sắp tới cần được tiếp nhận với tinh thần cầu thị, xem đây là bài học cần thiết để tái thiết hình ảnh bóng đá quốc gia.

Chuyên gia bóng đá người Malaysia Zulakbal Abd Karim

Ông nói: “Khi FIFA xác nhận cầu thủ không đủ điều kiện, kết quả các trận đấu cũng bị xem là không hợp lệ. Đây là cái giá phải trả và chúng ta phải rút kinh nghiệm”.

Ông cũng cảnh báo rằng khả năng xuất hiện án phạt bổ sung là có thật, bởi AFC thường tuân theo các quyết định của FIFA. Theo ông, điều quan trọng nhất lúc này là cách bóng đá Malaysia ổn định lại hệ thống và đứng dậy sau khủng hoảng.

Bóng đá Malaysia sẽ tụt hạng nghiêm trọng?

Việc hủy kết quả các trận giao hữu được dự báo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng FIFA của đội tuyển Malaysia, khi bảng xếp hạng mới dự kiến được công bố trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 20.12, Tổng Thư ký AFC Windsor Paul John cho biết cơ quan này vẫn tạo điều kiện để Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có cơ hội giải quyết các vấn đề pháp lý tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, AFC cũng xác định thời hạn xử lý dứt điểm vụ bê bối bóng đá Malaysia trước ngày 31.3.2026, thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 khép lại. Ở mốc này, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Malaysia trên sân nhà tại lượt trận cuối vòng loại thứ 3.

Dù được AFC trao thêm cơ hội, FAM vẫn liên tiếp nhận án phạt từ chính cơ quan bóng đá châu Á. Cụ thể, sau trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal ngày 18.11, FAM bị xử phạt do chậm trễ khai cuộc và cử cầu thủ không đúng quy định tham dự họp báo sau trận. Tổng mức phạt lên tới 50.962 ringgit, tương đương hơn 328 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do FAM thành lập đã công bố kết quả điều tra liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, xác định tồn tại nhiều sai sót nghiêm trọng. IIC khuyến nghị FAM ngay lập tức chuyển hồ sơ cho cảnh sát để tiếp tục điều tra, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi cho biết, cuộc họp Ban Chấp hành FAM ngày 22.12 sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc có nộp hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hay không.