U.23 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, được AFC đánh giá cao
Video Thể thao

U.23 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, được AFC đánh giá cao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/12/2025 20:21 GMT+7

Ngày 26.12, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2026. Với điểm tựa là chức vô địch SEA Games 33 cùng lực lượng giàu chiều sâu, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn và có thể gây bất ngờ tại sân chơi châu lục.

VCK U.23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6.1 đến 24.1.2026 tại Ả Rập Xê Út, quy tụ 16 đội tuyển, chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội vào vòng tứ kết. U.23 Việt Nam giành quyền tham dự giải với thành tích ấn tượng khi đứng đầu bảng vòng loại, toàn thắng cả 3 trận và không để thủng lưới bàn nào.

Ở đợt tập trung lần này, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn U.23 Việt Nam. Trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV Kim Sang-sik được xem là “cặp bài trùng” giàu kinh nghiệm, đóng vai trò lớn mang về chức vô địch AFF Cup 2024, ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á và tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33.

U.23 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, được AFC đánh giá cao

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Ả Rập Xê Út. Theo lịch thi đấu, đội sẽ ra quân gặp U.23 Jordan lúc 18 giờ 30 phút ngày 6.1.2026, tiếp đó đối đầu U.23 Kyrgyzstan lúc 21 giờ ngày 9.1.2026, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ 30 phút ngày 12.1.2026. Toàn bộ các trận đấu của U.23 Việt Nam đều diễn ra tại thành phố Jeddah.

Về lực lượng, U.23 Việt Nam mang đến giải đấu đội hình có chiều sâu với nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Những cái tên nổi bật gồm bộ đôi tấn công Khuất Văn Khang - Nguyễn Đình Bắc, cùng các gương mặt đáng chú ý như trung vệ Phạm Lý Đức, thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Đánh giá về đội bóng trẻ của Việt Nam, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định U.23 Việt Nam là một trong những đội tuyển quen thuộc nhất tại sân chơi U.23 châu Á. Ngoại trừ lần giải đấu đầu tiên năm 2013, đội bóng trẻ Việt Nam luôn góp mặt ở các vòng chung kết từ năm 2016 đến nay. Thành tích nổi bật nhất là ngôi á quân lịch sử năm 2018, khi U.23 Việt Nam chỉ chịu thua Uzbekistan 1-2 sau hiệp phụ trong trận chung kết tại Thường Châu, Trung Quốc.

U.23 Việt Nam lên đường sang Ả Rập Xê Út ngày 26.12, được AFC đánh giá cao - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tú là người rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo AFC, với lực lượng hiện tại cùng sự tự tin sau chiến dịch vòng loại hoàn hảo và chức vô địch SEA Games 33, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành đội bóng tạo ra bất ngờ lớn tại VCK U.23 châu Á 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu tiến sâu và khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có phản hồi chính thức liên quan đến những tranh cãi nảy lửa ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines.

