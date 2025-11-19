Tỉ phú Elon Musk dự tiệc tối với Tổng thống Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út

Ông Musk dự tiệc tối do Tổng thống Trump tổ chức tại Nhà Trắng hôm 18.11 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters đưa tin tỉ phú Elon Musk đã tham dự bữa tối hôm 18.11 cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, lần xuất hiện công khai chung thứ 2 kể từ sau cuộc tranh cãi công khai gay gắt hồi tháng 6.

Việc ông Musk tham dự bữa tối có thể là dấu hiệu của sự hòa giải trong mối quan hệ đầy biến động giữa CEO Hãng xe điện Tesla và Tổng thống Mỹ.

Tỉ phú Musk đã ủng hộ, tài trợ cho cuộc bầu cử của ông Trump vào năm ngoái và trở thành cố vấn thân cận cho chính quyền của ông Trump vào đầu năm nay, dẫn dắt Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và giám sát việc cắt giảm ngân sách liên bang cũng như việc làm.

Tuy nhiên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Musk đã dùng mạng xã hội để chỉ trích dự luật thuế và chi tiêu rộng rãi của chính quyền ông Trump là liều lĩnh về tài chính, sau đó ông Musk tuyên bố thành lập một đảng mới. Ông Trump đáp trả, đe dọa cắt các khoản trợ cấp trị giá hàng tỉ USD mà các công ty của ông Musk nhận được từ chính phủ liên bang.

Kể từ đó, ông Musk và ông Trump hiếm khi xuất hiện công khai cùng nhau. Lần cuối cùng Musk được nhìn thấy bắt tay với ông Trump là tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk vào tháng 9. Theo tạp chí Forbes ngày 19.11, ông Musk hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 466,2 tỉ USD.

Những người khác tham dự bữa tối còn có ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và CEO Nvidia Jensen Huang.

Trong bữa tối, ông Trump cho biết đang "nâng tầm hợp tác quân sự song phương lên mức cao hơn" bằng cách chỉ định Ả Rập Xê Út là đồng minh lớn ngoài NATO, một địa vị mang lại cho đối tác Mỹ các đặc quyền về quân sự và kinh tế nhưng không kèm theo nghĩa vụ an ninh.

Một bản thông tin của Nhà Trắng cho biết hai bên đã ký một Thỏa thuận Phòng thủ Chiến lược, theo đó "tăng cường khả năng răn đe trên toàn Trung Đông", tạo điều kiện cho các công ty quốc phòng Mỹ hoạt động dễ dàng hơn tại Ả Rập Xê Út và đảm bảo "các khoản quỹ chia sẻ gánh nặng mới từ Ả Rập Xê Út để bù đắp chi phí của Mỹ".

Thỏa thuận hạt nhân, F-35

Nhà Trắng thông báo ông Trump đã phê chuẩn các đợt giao tiêm kích F-35 trong tương lai và phía Ả Rập Xê Út đã đồng ý mua 300 xe tăng Mỹ.

Việc bán F-35 cho Ả Rập Xê Út, vốn đã đề nghị mua 48 chiếc, sẽ đánh dấu lần đầu tiên Mỹ bán loại tiêm kích tiên tiến này cho Riyadh, thể hiện một bước chuyển chính sách đáng kể. Cho đến nay, Israel vẫn là quốc gia duy nhất ở khu vực sở hữu F-35.

Ông Trump (phải) tiếp ông Mohammed tại Nhà Trắng hôm 18.11 ẢNH: REUTERS

Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ký tuyên bố chung về việc hoàn tất các cuộc đàm phán hợp tác năng lượng hạt nhân dân dụng mà Nhà Trắng cho biết sẽ xây dựng nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác năng lượng hạt nhân lâu dài.

Ngay từ đầu chuyến thăm, Thái tử Mohammed được chào đón với màn nghi lễ hoành tráng do Tổng thống Trump chủ trì tại sân phía nam Nhà Trắng, bao gồm đội danh dự quân sự, nghi thức bắn đại bác và màn trình diễn bay qua của các máy bay chiến đấu Mỹ.

Ngồi bên cạnh Tổng thống Trump, Thái tử Mohammed cam kết tăng đầu tư của Ả Rập Xê Út vào Mỹ lên 1 ngàn tỉ USD, so với mức cam kết 600 tỉ USD mà ông đưa ra khi ông Trump thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 5.

Hai bên cũng ký một biên bản ghi nhớ về trí tuệ nhân tạo và một khuôn khổ hợp tác về khoáng sản chiến lược, theo Nhà Trắng.