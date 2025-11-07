Tỉ phú Elon Musk sẽ nhận gần 1.000 tỉ USD cổ phiếu Tesla?

Ông Musk có thể trở thành tỉ phú ngàn tỉ USD đầu tiên trên thế giới ẢNH: REUTERS

Đài CNBC ngày 7.11 dẫn thông báo của hãng xe điện Tesla (Mỹ) cho hay các cổ đông đã bỏ phiếu đồng ý sẽ trao gần 1.000 tỉ USD cổ phiếu của công ty cho tỉ phú Elon Musk, với tỷ lệ ủng hộ 75%.

Các thành viên hội đồng quản trị đã khuyến nghị cổ đông thông qua kế hoạch chi trả mà họ công bố hồi tháng 9. Hai công ty tư vấn ủy quyền hàng đầu là Glass Lewis và ISS khuyến nghị bỏ phiếu phản đối kế hoạch này.

Kết quả bỏ phiếu được công bố hôm 6.11 (giờ địa phương) tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty ở thành phố Austin (bang Texas).

Một đề xuất khác kêu gọi cho phép Tesla đầu tư vào xAI, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) do ông Musk thành lập vào tháng 3.2023 nhằm cạnh tranh với OpenAI.

Gói thù lao dành cho ông Musk, người giàu nhất thế giới hiện nay, bao gồm 12 đợt cổ phiếu sẽ được trao nếu Tesla đạt một số cột mốc nhất định trong thập niên tới. Gói này cũng sẽ giúp ông Musk tăng quyền biểu quyết trong công ty, đáp ứng yêu cầu mà ông đã công khai nêu ra từ đầu năm 2024.

Tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng từ khoảng 13% lên 25%, bổ sung hơn 423 triệu cổ phiếu vào danh mục nắm giữ của ông.

Đợt cổ phiếu đầu tiên sẽ được chuyển giao cho ông Musk nếu Tesla đạt mức vốn hóa thị trường 2.000 tỉ USD. Hiện vốn hóa của Tesla là 1.540 tỉ USD.

Sau đó, 9 đợt còn lại sẽ được trao nếu giá trị của Tesla tăng theo từng mức 500 tỉ USD, cho đến khi đạt 6.500 tỉ USD. Ông Musk sẽ nhận hai đợt cuối cùng nếu vốn hóa thị trường tăng theo từng mức 1.000 tỉ USD, nghĩa là Tesla cần đạt 8.500 tỉ USD để ông nhận đủ theo kế hoạch.

Một điều kiện khác của khoản thù lao "khủng" này là ông Musk sẽ không nhận lương.

Để so sánh, công ty giá trị nhất thế giới hiện nay là Nvidia - nhà sản xuất chip tại Mỹ được hưởng lợi từ làn sóng bùng nổ AI - có vốn hóa 4.830 tỉ USD. Theo Đài NPR, CEO Nvidia Jensen Huang, người được xem là nhân tố then chốt cho thành công của công ty, nhận mức lương 50 triệu USD mỗi năm và sở hữu 3,5% cổ phần.

Gói chi trả trên có thể giúp ông Musk trở thành tỉ phú ngàn tỉ USD đầu tiên trên thế giới. Theo tạp chí Forbes ngày 7.11, ông Musk hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 491,4 tỉ USD, cách xa người thứ 2 là tỉ phú Larry Ellison với 298,9 tỉ USD, tỉ phú Mỹ là nhà sáng lập kiêm chủ tịch công ty phần mềm Oracle.