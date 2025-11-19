Quốc hội Mỹ phê chuẩn công bố hồ sơ tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein

Nhiều người hoan nghênh sau khi Hạ viện thông qua việc công bố hồ sơ liên quan ông Epstein ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 19.11 đưa tin Quốc hội Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã gần như nhất trí bỏ phiếu để buộc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ về tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đấu tranh suốt nhiều tháng trước khi chấm dứt phản đối.

Hai ngày sau khi Tổng thống Trump bất ngờ đổi lập trường, Hạ viện đã thông qua biện pháp này với 427 phiếu thuận và 1 phiếu chống, chuyển nghị quyết yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ chưa mật hóa về ông Epstein lên Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số, và cơ quan này đã nhanh chóng phê chuẩn.

Dự luật có thể được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký sớm nhất là vào ngày 19.11. Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết ông Trump dự định sẽ ký dự luật ngay khi nó được chuyển đến.

Tỉ phú Epstein đã chết trong tù vào năm 2019 trước khi kịp hầu tòa vì các cáo buộc buôn người vì mục đích tình dục. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm này tự sát.

Tuy nhiên, những câu hỏi về việc ông Epstein bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tình dục, nơi những người đàn ông quyền lực được cung cấp các cô gái vị thành niên, vẫn còn đó.

Nhiều cử tri của ông Trump cho rằng chính quyền đã che giấu mối quan hệ của ông Epstein với các nhân vật quyền lực và các chi tiết xung quanh cái chết của ông này. Ông Epstein là một nhà tài chính ở New York, từng có quan hệ với một số nhân vật quyền lực trong nước.

Trước cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện, khoảng hai chục phụ nữ sống sót sau những vụ lạm dụng mà ông Epstein bị cáo buộc, đã cùng 3 nghị sĩ thuộc cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đứng bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ để kêu gọi công bố hồ sơ.

Những người này cầm trên tay các bức ảnh chụp họ khi còn trẻ, ở độ tuổi mà họ nói rằng lần đầu gặp ông Epstein. Sau cuộc bỏ phiếu, họ đứng dậy vỗ tay tán thưởng các nghị sĩ từ khu vực dành cho công chúng của Hạ viện, một số người bật khóc và ôm lấy nhau.

Dù đã thay đổi lập trường về dự luật, Tổng thống Trump vẫn tức giận trước sự chú ý dành cho vấn đề liên quan ông Epstein. Hôm 18.11, ông gọi một phóng viên đặt câu hỏi về việc này trong phòng Bầu dục là "người khủng khiếp" và nói rằng đài truyền hình nơi nhà báo đó làm việc nên bị thu hồi giấy phép.