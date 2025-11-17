Tổng thống Trump ‘quay xe’, ủng hộ công bố hồ sơ Epstein

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 17.11, ông Trump nêu rằng các nghị sĩ Cộng hòa tại hạ viện Mỹ nên bỏ phiếu công bố hồ sơ Epstein. “Đã đến lúc chấm dứt trò lừa bịp của đảng Dân chủ do những người cuồng tín cực đoan cánh tả gây ra nhằm đánh lạc hướng khỏi những thành tựu to lớn của đảng Cộng hòa”, ông viết.

Trước đây, Tổng thống Trump từng phản đối công khai minh bạch hồ sơ Epstein, lập trường vốn đã gây ra những rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 7, hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna và hạ nghị sĩ Cộng hòa đã đề xuất dự luật "Minh bạch Hồ sơ Epstein". Dự luật yêu cầu công bố tất cả hồ sơ về cuộc điều tra tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, bao gồm nhật ký bay, danh sách cá nhân và tổ chức dính líu, cùng mọi tài liệu về những dữ liệu bị tiêu hủy, thất lạc hay chỉnh sửa.

Ông Epstein bị bắt năm 2019 và đã tự tử ngay sau đó khi đang ở nhà giam tại New York chờ xét xử.

Ông Trump ngày 17.11 cho hay Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hàng chục ngàn trang tài liệu và đang điều tra xem xét mối quan hệ của ông Epstein với nhiều nhân vật có ảnh hưởng của đảng Dân chủ. Tổng thống Mỹ cho rằng ông không bận tâm về diễn biến liên quan hồ sơ Epstein, thay vào đó có những vấn đề chính cần quan tâm hơn như nền kinh tế, giảm thuế, tái thiết quân đội, bảo vệ biên giới.

Tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein nói ông Trump ‘dành nhiều giờ’ với một nạn nhân

“Một số thành viên của đảng Cộng hòa đang bị ‘lợi dụng’, và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Hãy bắt đầu nói về những thành tựu lập kỷ lục của đảng Cộng hòa, và đừng rơi vào ‘bẫy Epstein’, vốn là lời nguyền đối với đảng Dân chủ, không phải chúng ta”, ông viết trên Truth Social.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng đã ủng hộ công khai hồ sơ về ông Epstein, cho rằng quyết định này sẽ chấm dứt mọi thuyết âm mưu liên quan đến Tổng thống Trump. Trong khi đó, ông Khanna cho rằng Tổng thống Trump đang mất đi sự ủng hộ của những thành viên Cộng hòa liên quan hồ sơ Epstein.

