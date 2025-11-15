Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump chỉ đạo điều tra nghi vấn ông Clinton liên quan tội phạm ấu dâm Epstein

Khánh An
Khánh An
15/11/2025 09:04 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các nghi vấn về việc ông liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra nghi vấn ông Epstein liên quan cựu Tổng thống Bill Clinton và các nhân vật khác.

Hãng AFP ngày 15.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ đạo điều tra các mối liên hệ giữa tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein và cựu Tổng thống Bill Clinton, trong bối cảnh ngày càng có nhiều câu hỏi về mối liên hệ giữa ông Trump với nhân vật này.

Dưới sức ép ngày càng lớn sau khi một loạt email mới của ông Epstein được công bố, ông Trump còn yêu cầu Bộ Tư pháp và FBI điều tra tập đoàn ngân hàng JPMorgan Chase và cựu chủ tịch Đại học Harvard Larry Summers, người từng giữ chức bộ trưởng tài chính dưới thời cựu Tổng thống Clinton.

Tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein nói ông Trump ‘dành nhiều giờ’ với một nạn nhân

Ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ đang thổi lên "trò lừa Epstein", sau khi xuất hiện các email trong đó ông Epstein ám chỉ rằng ông Trump "biết về những cô gái" và từng dành hàng giờ với một trong các nạn nhân tại nhà hắn.

Ông Trump phủ nhận mọi sai phạm, nhưng các câu hỏi về tình bạn lâu năm giữa ông và Epstein vẫn đeo bám ông kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Ông Trump chỉ đạo điều tra nghi vấn ông Clinton liên quan Jeffrey Epstein - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu với các phóng viên trên chiếc Không lực Một hôm 14.11

ẢNH: REUTERS

Phát biểu trên chiếc Không lực Một hôm 14.11, ông Trump nói rằng mình không biết gì về email trên. "Tôi không biết gì về chuyện đó. Họ đã công bố từ lâu rồi", ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi ông Epstein muốn nói gì trong email năm 2019.

Tỉ phú Epstein đã chết trong tù vào năm 2019 trước khi kịp hầu tòa vì các cáo buộc buôn người vì mục đích tình dục. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm này tự tử. Tuy nhiên, những câu hỏi về việc hắn bị cáo buộc cầm đầu một đường dây tình dục, nơi những người đàn ông quyền lực được cung cấp các cô gái vị thành niên, vẫn ngày càng nhiều.

Chưa có bình luận ngay lập tức từ ông Clinton và ông Summers.

JPMorgan Chase đã bác bỏ các cáo buộc của ông Trump. Ngân hàng này vào năm 2023 đồng ý chi 290 triệu USD giải quyết vụ kiện tập thể do các nạn nhân của ông Epstein - khách hàng cũ của họ - khởi kiện.

"Chính phủ có thông tin gây nghi ngờ về các tội ác của ông ta nhưng đã không chia sẻ với chúng tôi hay các ngân hàng khác", theo JPMorgan Chase.

