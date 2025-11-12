Ông Trump tuyên bố 'chiến thắng rất lớn' trước phe Dân chủ

Ông Trump phát biểu tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington hôm 11.11 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 12.11 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến thắng, khi Hạ viện sắp bỏ phiếu nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, trong lúc phe Dân chủ đối lập chia rẽ sâu sắc về thỏa thuận này.

Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 12.11 (giờ địa phương) về dự luật chi tiêu nhằm giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài hơn 40 ngày, sau khi 8 thượng nghị sĩ Dân chủ đã tách khỏi lập trường của đảng mình về chi tiêu của chính phủ và đứng về phía đảng Cộng hòa.

Trong bài phát biểu nhân Ngày Cựu chiến binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington (bang Virginia), ông Trump bất ngờ dừng lại để chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune.

"Xin chúc mừng ông, John và tất cả mọi người vì một chiến thắng rất lớn. Chúng ta đang mở cửa đất nước, lẽ ra nó không bao giờ nên bị đóng", ông Trump nói khi nhìn thấy ông Johnson ở phía khán giả.

Nhiều nghị sĩ Dân chủ 'quay xe', Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách mở cửa chính phủ

Tổng thống Mỹ sau đó nói rằng ông kỳ vọng Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ thông qua dự luật nhằm cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động đến tháng 1. "Chỉ những người ghét đất nước chúng ta mới muốn thấy nó không được mở cửa", ông phát biểu.

Các lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ đã tuyên bố phản đối dự luật cấp ngân sách cho chính phủ, nhưng dự luật này nhiều khả năng vẫn sẽ được Hạ viện thông qua vì chỉ cần đa số ủng hộ, điều mà đảng Cộng hòa đang nắm giữ sít sao.

Ngay từ đầu, ông Trump đã gây sức ép lên phe Dân chủ bằng cách để tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài và gây nhiều ảnh hưởng, đồng thời từ chối đàm phán về các yêu cầu của họ liên quan bảo hiểm y tế.

Khoảng một triệu nhân viên liên bang không được trả lương, các trợ cấp thực phẩm cho người Mỹ có thu nhập thấp đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, và hành khách đi máy bay đối mặt với hàng nghìn chuyến bị hủy hoặc trễ trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cảnh báo hôm 11.11 rằng tình trạng hỗn loạn có thể tồi tệ hơn vào cuối tuần nếu việc chính phủ đóng cửa tiếp tục, khi các nhân viên kiểm soát không lưu không được trả lương.