Thế giới

Thẩm phán hủy 3 cáo buộc trong vụ kiện ông Trump can thiệp bầu cử

Bảo Hoàng
15/11/2025 08:28 GMT+7

Thẩm phán Mỹ Scott McAfee đã chính thức hủy 3 cáo buộc trong vụ kiện Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử ở bang Georgia năm 2020.

Ông McAfee, thẩm phán tòa án cấp cao quận Fulton ở Georgia, ngày 14.11 ra lệnh hủy 3 tội danh trong cáo trạng - liên quan hành vi âm mưu và nộp tài liệu giả. Quyết định được đưa ra liên quan vụ việc các bồi thẩm đoàn ở thành phố Atlanta (Georgia) hồi năm 2023 đã truy tố ông Trump và 18 người khác, với cáo buộc cố lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 tại tiểu bang Georgia, CBS News đưa tin. Có 2 trong số 3 cáo buộc vừa bị bác liên quan ông Trump. Thẩm phán McAfee từ tháng 9.2024 đã tỏ dấu hiệu sẽ có động thái này khi ông cho rằng các cáo buộc này vượt quá thẩm quyền của tiểu bang.

Bốn người trong số đó đã thỏa thuận nhận tội. Ông Trump và những người khác khẳng định không có tội.  

Thẩm phán hủy 3 cáo buộc ông Trump can thiệp bầu cử - Ảnh 1.

Thẩm phán Scott McAfee

ẢNH: REUTERS

Thẩm phán McAfee hồi tháng 3.2024 từng bỏ 6 tội danh trong cáo trạng liên quan vụ án trên. Trước khi có phán quyết của tòa ngày 14.11, luật sư Steve Sadow, đại diện cho ông Trump tại Georgia, nói rằng nhóm pháp lý “tin tưởng rằng một cuộc xem xét công bằng và khách quan sẽ có thể hủy các vụ kiện nhằm vào tổng thống”.

Quyết định được đưa ra cùng ngày khi ông Peter J. Skandalakis, Giám đốc Hội đồng Công tố Georgia, thông báo sẽ thay thế vị trí Biện lý Quận Fulton Fani Willis, sau khi tòa tước tư cách công tố của bà Willis khỏi vụ điều tra ông Trump. Ông Skandalakis cho biết phải đảm nhận nhiệm vụ thay bà Willis do không tìm được công tố viên thay thế, trong khi thẩm phán McAfee ra hạn chót phải có công tố phụ trách vụ án trước ngày 14.11, nếu không toàn bộ cáo buộc sẽ bị hủy bỏ.

Ông Trump có dễ thắng kiện BBC để được 1 tỉ USD hay không

Tổng thống Trump hồi đầu tuần tuyên bố ân xá cho những người bị cáo buộc hỗ trợ ông đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020, bao gồm những người bị buộc tội tại Georgia. Dù vậy, ông Skandalakis nói rằng lệnh ân xá chỉ áp dụng với các cáo buộc liên bang và không ảnh hưởng đến cáo buộc tại Georgia, theo AP.

