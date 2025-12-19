Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Võ sĩ Việt Nam rách mí mắt, chảy máu trong trận đấu: 'Em vẫn muốn thi tới cùng'
Video Thể thao

Võ sĩ Việt Nam rách mí mắt, chảy máu trong trận đấu: ‘Em vẫn muốn thi tới cùng’

Nghi Thạo
Nghi Thạo
19/12/2025 21:41 GMT+7

Bị rách sâu mí mắt và chảy máu nhiều trong hiệp 3 trận chung kết hạng cân 57 kg nam SEA Games 33, võ sĩ Nguyễn Văn Đương buộc phải dừng thi đấu theo quyết định của trọng tài.

Trên gương mặt của võ sĩ Việt Nam không chỉ có mồ hôi, mà còn cả máu.

Võ sĩ Việt Nam rách mí mắt, chảy máu trong trận đấu: ‘Em vẫn muốn thi tới cùng’

Chiều 19.12, ngày thi đấu áp chót tại SEA Games, võ sĩ Việt Nam Nguyễn Văn Đương bước vào trận tranh HCV hạng cân 57 kg nam với đối thủ chủ nhà Thái Lan - Sukthet Surawut.

Trong hai hiệp đấu đầu tiên, Nguyễn Văn Đương gặp nhiều khó khăn trước lối đánh linh hoạt của đối thủ và bị dẫn trước về điểm số. Bước sang hiệp thi đấu thứ 3 (cuối cùng), tay đấm của Việt Nam chủ động tấn công dồn dập tìm kiếm những cú đấm chính xác để lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, khi hiệp 3 mới bắt đầu chưa được bao lâu, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra.

- Ảnh 1.

Võ sĩ Việt Nam thi đấu quyết liệt với quyết tâm lật ngược thế cờ

Sau một tình huống áp sát, vùng mí mắt của Nguyễn Văn Đương bị rách một vết khá sâu và chảy máu nhiều.

Trọng tài điều khiển trận đấu đã lập tức cho dừng cuộc đọ sức để các nhân viên y tế kiểm tra vết thương.

- Ảnh 2.

Máu chảy dài trên gương mặt võ sĩ Nguyễn Văn Đương

Nhận định võ sĩ Việt Nam không đảm bảo sức khỏe để tiếp tục thi đấu, trọng tài đã quyết định xử thua đối với Nguyễn Văn Đương.

Trận tranh HCV hạng cân 57 kg kết thúc sớm với phần thắng thuộc về võ sĩ chủ nhà Thái Lan. Tình huống dẫn đến chấn thương này đã gây ra những tranh luận trái chiều từ cả hai phía.

Phát biểu sau trận đấu, Nguyễn Văn Đương khẳng định đối thủ đã có hành vi đưa cùi chỏ khi anh đang lao vào tấn công, dẫn đến vết rách nghiêm trọng trên mí mắt.

