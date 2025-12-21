Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33
Video Thể thao

AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/12/2025 19:03 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã có phản hồi chính thức liên quan đến những tranh cãi nảy lửa ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines.

Tâm điểm tranh cãi của trận chung kết đến ở phút 29. Từ một pha triển khai tấn công mạch lạc, Bích Thùy dứt điểm gọn gàng, đưa bóng vào lưới đội tuyển Philippines trong sự vỡ òa của các cầu thủ Việt Nam. Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài người Lào căng cờ báo việt vị.

AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

Những hình ảnh quay chậm được công bố sau trận cho thấy tiền đạo Bích Thùy hoàn toàn không rơi vào thế việt vị ở thời điểm nhận bóng, thậm chí cô còn đứng cao hơn cầu thủ của đội bạn khoảng 2 m. Sai sót của tổ trọng tài đã tước đi bàn mở tỷ số hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam, khiến trận đấu buộc phải bước vào hiệp phụ trước khi được phân định bằng loạt sút luân lưu nơi đội tuyển nữ Việt Nam thất bại ở loạt sút thứ 6.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ tiến hành rà soát công tác điều hành trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và Philippines, từ đó cân nhắc các biện pháp xử lý phù hợp liên quan đến tổ trọng tài.

Trong báo cáo của giám sát trọng tài gửi AFC, trách nhiệm của cả trọng tài chính lẫn trợ lý trọng tài sẽ được nêu cụ thể. Đánh giá ban đầu cho thấy hai trọng tài này đều mắc sai sót nghiêm trọng về chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cũng như tính công bằng của trận chung kết.

AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33 - Ảnh 1.

Dù chỉ giành HCB nhưng màn thể hiện của đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng với tất cả những lời ngợi khen

Khả Hòa

Với những diễn biến này AFC nhiều khả năng sẽ xem xét áp dụng các hình thức kỷ luật đối với cả trọng tài chính và trợ lý trọng tài. Đây được xem là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng cho các giải đấu, đồng thời hạn chế những “điểm trừ” đáng tiếc trong các trận đấu có sự góp mặt của bóng đá Việt Nam.

Xem thêm bình luận