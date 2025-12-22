FAM chính thức trình báo cảnh sát vụ bê bối nhập tịch, FIFA điều tra Tổng thư ký

FAM hứa sẽ cải thiện công tác quản lý

Trong cuộc họp báo, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi cho biết: "Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã tổ chức cuộc họp đặc biệt lần thứ tư (ngày 22.12) của nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Cuộc họp nhằm thảo luận về kết quả báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) do Tun Md Raus Sharif chủ trì, đã xác định hai vấn đề chính, đó là việc cấp quốc tịch Malaysia và việc làm giả/gian lận giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ gốc gác mới gia nhập đội tuyển Malaysia".

FAM chính thức trình báo cảnh sát vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

"Về vấn đề này, IIC đã khuyến nghị FAM: 1. Trình báo cảnh sát để tiến hành điều tra toàn diện. 2. Cải thiện công tác quản lý đăng ký cầu thủ nhập tịch và có gốc gác. 3. Đảm bảo vấn đề làm giả giấy tờ không tái diễn và duy trì uy tín, sự liêm chính của bóng đá Malaysia.

Do đó, Ủy ban Điều hành FAM tại cuộc họp hôm nay (22.12) đã đưa ra một số quyết định như sau:

1. FAM sẽ trình báo cảnh sát theo khuyến nghị của IIC. 2. FAM sẽ cải thiện công tác quản lý đăng ký cầu thủ nhập tịch và có gốc gác, và đảm bảo vấn đề sơ suất và làm giả giấy tờ không tái diễn. 3. Việc đình chỉ chức vụ của Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman vẫn đang tiếp diễn và sẽ được đưa ra Ủy ban Kỷ luật FAM để xử lý tiếp.

Đồng thời, FIFA sẽ tiến hành cuộc điều tra riêng về Noor Azman Rahman", thông báo của FAM cho biết và xác nhận công bố vào ngày 22.12.

FAM hiện nhận hai án phạt từ FIFA, đầu tiên là vụ "làm giả và xuyên tạc" trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại được công bố ngày 25.9.

Vụ việc này, FIFA đã phạt FAM 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ trong số 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 66,2 triệu đồng) và bị đình chỉ thi đấu 12 tháng. FAM xác nhận rằng, họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) về hình phạt này do FIFA đưa ra.

Tiếp đó, vào ngày 17.12, FAM cũng xác nhận đã nhận thêm hình phạt từ FIFA khi xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia ở khuôn khổ giao hữu quốc tế cấp độ 1, gồm các trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine đều bị xử thua tỷ số 0-3, vì đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. FAM cũng bị phạt thêm 10.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 331 triệu đồng).

FAM kháng cáo FIFA ra CAS, nếu thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng, bao gồm phạt bổ sung cấm dự các vòng loại Asian Cup và World Cup. Chưa kể, cầu thủ nhập tịch cũng có thể kiện FAM Ảnh: Ngọc Linh

Sau án phạt xử thua của FIFA, có tin Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng sẽ áp dụng ngay hình phạt tương tự với đội tuyển Malaysia ở các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 (đều xử thua tỷ số 0-3), gồm trận thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết, cơ quan này vẫn cho phép FAM có cơ hội giải quyết các vấn đề của mình tại CAS, trước khi có hành động tiếp theo sẽ được công bố.

AFC cũng vừa phạt FAM tổng cộng 50.962 ringgit (hơn 328 triệu đồng) vì hai vi phạm trong trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia gặp Nepal tại Bukit Jalil vào ngày 18.11. Bao gồm chậm trễ ở các hiệp đấu, và không đưa cầu thủ như yêu cầu dự họp báo.

Cùng các án phạt từ FIFA trên, IIC do FAM thành lập để điều tra riêng, cũng đưa ra kết quả cơ quan này có nhiều sai sót trong quy trình và quản lý, bao gồm việc nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại.

Vụ việc này hiện sẽ được trình báo cảnh sát Malaysia để tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và đúng đắn về nguồn gốc của các giấy tờ bị nghi ngờ là giả mạo, và để xác định những người chịu trách nhiệm.