Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xin cảm ơn các CLB!

Hồng Nam
Hồng Nam
24/12/2025 06:20 GMT+7

U.23 VN giành chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á và giành vé dự giải U.23 châu Á, cũng với nòng cốt đó nhưng có tên U.22 VN, thầy trò ông Kim Sang-sik giành HCV SEA Games 33. Những thành công này bắt nguồn từ một yếu tố rất quan trọng: khả năng hội tụ nguồn lực của cả nền bóng đá, tạo nền tảng thuận lợi để chinh phục vinh quang.

Khác với bóng đá Thái Lan hay Malaysia, U.22 VN không rơi vào tình trạng tranh giành cầu thủ với CLB chủ quản, khi V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho SEA Games (và sắp tới là giải U.23 châu Á). Dù khó khăn, nhưng hệ thống bóng đá VN đã nhường sân để lứa U.22 có điều kiện thi đấu tốt nhất. Những danh hiệu vô địch, do đó, đến từ cả sự hy sinh của rất nhiều CLB. Ở chiều ngược lại, cảm hứng từ bóng đá trẻ cùng đội tuyển VN sẽ tạo hiệu ứng giúp hệ thống giải quốc nội được quan tâm theo dõi, đầu tư, tài trợ nhiều hơn, hoàn thành chu trình khép kín nơi các thành tố bóng đá trong nước hỗ trợ nhau.

Đội bóng trẻ do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đã được hưởng lợi rất nhiều từ những vườn ươm bóng đá trẻ. Đó là những đội bóng không chỉ rót tiền đào tạo cầu thủ vì tương lai lâu dài, mà còn dám đặt niềm tin vào những người trẻ. HAGL với học viện đào tạo trẻ đã cho xuất hiện những "viên ngọc quý" như Trung Kiên, Lý Đức, Quang Kiệt, Gia Bảo. Dẫu đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng tại V-League, HAGL vẫn kiên định con đường sử dụng cầu thủ trẻ, khi hàng loạt tài năng U.22 và U.20 (thậm chí U.17 như Gia Bảo) được đôn lên đá đội 1 HAGL. SLNA với đội hình trẻ trung nhất V-League trong nhiều năm qua, luôn dư thừa "ngọc quý" giới thiệu cho bóng đá VN. PVF-CAND cũng miệt mài đào tạo với giáo án chuẩn chỉ, cơ sở vật chất hàng đầu cả nước, cùng triết lý đặt niềm tin vào nhân tố trẻ không hề lung lay. Trên vườn ươm ấy, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân, Thanh Nhàn… đã vươn mình.

Xin cảm ơn các CLB!- Ảnh 1.

Đình Bắc được trọng dụng tại các giải đấu quốc nội, từ đó đã tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, nhóm các đội bóng mạnh như Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình hay CLB Công an Hà Nội (CAHN) luôn dành dư địa để lứa trẻ phát triển, dẫu họ sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp và kinh nghiệm, bên cạnh áp lực về thành tích rất lớn. Ví dụ, CLB CAHN có trong tay dàn hảo thủ tấn công, nhưng Đình Bắc vẫn được tạo điều kiện ra sân 40 trận trên mọi đấu trường trong 2 mùa giải qua. Thể Công Viettel tiếp nối truyền thống sử dụng cầu thủ "cây nhà lá vườn", tiêu biểu là trường hợp của Văn Khang với 68 trận ở V-League dù mới 22 tuổi, hay trước đó là lứa Hoàng Đức, Đức Chiến, Danh Trung, Tiến Anh… được cọ xát liên tục trong đội hình rất trẻ tại sân chơi đỉnh cao của VN. Tân binh Ninh Bình chiêu mộ nhiều ngôi sao, nhưng không vì thế mà những nhân tố trẻ như Quốc Việt mất đi cơ hội. Dẫu thời lượng ra sân của từng cầu thủ khác nhau, và nhiều nhân tố trẻ vẫn đang chật vật trong hành trình khẳng định chỗ đứng, nhưng việc các đội dám dùng cầu thủ trẻ và hoạch định chiến lược "trồng người" rõ ràng đã giúp U.22 có được nhân sự chất lượng cao.

Bóng đá VN không sa vào cuộc đua nhập tịch, mà chọn kiên trì đi trên chính đôi chân mình. Đôi chân ấy cần được hun đúc bằng nhuệ khí của người trẻ, đó là tinh thần tự tôn, không biết sợ và luôn vượt khó khăn lao mình về phía trước. Tuy rằng đặt cược vào người trẻ là ván bài rủi ro cho cả nền bóng đá lẫn các CLB, nhưng khi bóng đá VN dám đầu tư dài hạn để chắp cánh cho thế hệ tiếp nối, thành công của U.22 VN hôm nay là trái ngọt xứng đáng. Mong rằng bước tiến vững chãi của lứa trẻ sẽ cổ vũ tinh thần "trồng người", để thêm nhiều CLB gia nhập cuộc chơi đào tạo trẻ, để đội tuyển VN có thêm tài năng trẻ lựa chọn cho tương lai gần.

