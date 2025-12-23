U.23 Việt Nam hội quân, có gì khác lạ so với lúc giành HCV SEA Games: Khuất Văn Khang bảo là…

Theo tiền vệ sinh năm 2003, sau khi khép lại SEA Games, toàn đội được nghỉ ngơi khoảng 2–3 ngày nên tinh thần các cầu thủ khá thoải mái. "Quãng nghỉ không dài nhưng cũng giúp anh em được thư giãn phần nào. Toàn đội đã sẵn sàng quay trở lại tập luyện, hướng tới giải đấu tiếp theo với tinh thần tốt nhất", Khuất Văn Khang cho biết.

Khuất Văn Khang (giữa) và đồng đội giành HCV SEA Games 33 vào ngày 18.12.2025 Ảnh: Nhật Thịnh

Khuất Văn Khang cùng đồng đội giành chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đội trưởng U.23 Việt Nam khẳng định tấm HCV SEA Games là cú hích tinh thần rất lớn cho toàn đội trước thềm VCK U.23 châu Á. "Huy chương SEA Games chắc chắn là động lực để các cầu thủ nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, toàn đội vẫn phải tập trung tối đa, chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho giải châu Á", Văn Khang nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất

Nói về các đối thủ sắp tới, Khuất Văn Khang thừa nhận VCK U.23 châu Á quy tụ toàn những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. "Đội nào cũng rất chất lượng. U.23 Việt Nam sẽ tiếp cận giải đấu bằng cách tập trung từng trận một, cố gắng giành kết quả tốt nhất ở mỗi trận để hướng tới mục tiêu cao nhất", đội trưởng U.23 Việt Nam chia sẻ.

Theo Văn Khang, mục tiêu của toàn đội chắc chắn là mục tiêu cao nhất, nhưng để đạt được điều đó, U.23 Việt Nam phải thi đấu thật tốt qua từng vòng đấu. "Muốn đi xa thì từng trận đều phải chơi với tinh thần và sự tập trung cao nhất", anh nói thêm.

Văn Khang (giữa) và U.23 Việt Nam tập chiều 23.12 Ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho mục tiêu mới Ảnh: Minh Tú

Chia sẻ về cảm xúc cá nhân, Khuất Văn Khang không giấu được niềm hạnh phúc sau khi giành HCV SEA Games 33. "Tôi rất vui và hạnh phúc. Sau SEA Game 33, tôi đã về với gia đình để chia sẻ niềm vui này", tiền vệ của Thể Công Viettel bộc bạch.

Tại SEA Games 33, Khuất Văn Khang để lại dấu ấn đặc biệt không chỉ ở chuyên môn mà còn ở vai trò thủ lĩnh. Trong trận gặp U.22 Lào, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị trong tình huống Đình Bắc nhận bóng ở rìa vòng cấm, đột phá rồi dứt điểm chân trái ghi bàn thắng thứ hai cho U.22 Việt Nam. Quyết định này khiến các cầu thủ U.23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik phản ứng dữ dội, dẫn đến việc một trợ lý và HLV trưởng phải nhận thẻ vàng.

Văn Khang và pha 'cứu thua' ngoạn mục ở trận gặp U.22 Lào tại SEA Games 33

Giữa thời điểm "dầu sôi lửa bỏng", đội trưởng Khuất Văn Khang đã thể hiện sự bình tĩnh đáng khen ngợi. Tiền vệ số 11 chủ động đứng ra trao đổi với trọng tài chính Rustam Lutfullin trong khoảng 2 phút, xoa dịu đồng đội và trình bày rõ tình huống. Kết quả, trọng tài đã "quay xe", đè cờ biên và công nhận bàn thắng hợp lệ cho Đình Bắc.

Trong bối cảnh SEA Games không áp dụng VAR, cách xử lý kịp thời, bản lĩnh của Khuất Văn Khang được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh của đội trưởng U.22 Việt Nam.